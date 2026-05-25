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株式会社GoHandsの株式取得による完全子会社化に関するお知らせ
〜アニメーション制作スタジオのグループ化により、IP関連事業を通じた収益構造を強化〜
株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀、以下、当社）は、本日5月25日（月）に開催した取締役会の決議に基づき、アニメーション制作事業を展開する株式会社GoHands（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸本 鈴吾、以下、GoHands）の全株式を取得し、完全子会社化するための株式譲渡契約を締結したことをお知らせします。なお、本株式取得日は6月1日（月）を予定しています。
本子会社化により、当社グループが運営する国内最大級の動画配信プラットフォーム「U-NEXT」とGoHandsの高品質なアニメーションの制作力を融合させ、オリジナルIP創出からアニメーション制作・配信までを推進できる体制を構築します。今後はGoHandsがもつアニメーション制作会社としての強みを最大限に活用し、エンターテインメント領域における収益構造のさらなる強化と持続的な成長を目指します。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03‐6823‐2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
関連リンク
プレスリリース
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2026/05/gohands.html
株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト
https://unext-hd.co.jp
株式会社U-NEXT コーポレートサイト
https://www.unext.co.jp
株式会社U-NEXT サービスサイト
https://video.unext.jp
株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀、以下、当社）は、本日5月25日（月）に開催した取締役会の決議に基づき、アニメーション制作事業を展開する株式会社GoHands（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸本 鈴吾、以下、GoHands）の全株式を取得し、完全子会社化するための株式譲渡契約を締結したことをお知らせします。なお、本株式取得日は6月1日（月）を予定しています。
■背景・目的
当社グループの動画配信プラットフォーム「U-NEXT」を中心とするコンテンツ配信事業は、コンテンツラインアップやポイントプログラム、エンターテインメントとライブ配信（スポーツ、音楽）のハイブリッドなどを強みとして順調に成長しています。今後も持続的な成長を実現するためには「IP関連事業を通じた収益構造のさらなる強化」が求められます。特に、世界的に需要が高まる日本アニメーションにおいて、高品質な作品を安定的に制作できる体制を築くことは、国内のみならずグローバル市場における競争力を決定づける重要な戦略的布石となります。
この戦略を推進していくうえで、アニメーション制作事業を展開するGoHandsは当社グループのコンテンツ配信事業とも大きなシナジー創出が見込めることから、同社の全株式を取得し、完全子会社化することを決定しました。
■当社グループのコンテンツ配信事業との想定シナジー
1.コストシナジー
現在海外コンテンツのローカライズなどで発生している外部費用（スタジオレンタルやスタッフなど）に関して、GoHandsがアニメーション制作で培った様々なノウハウや設備を活用することで、グループとしてのコスト最適化につながります。
2.デジタルテクノロジーを提供することによる生産性・品質の向上
当社グループは「U-NEXT」の運営において高度なデジタルテクノロジーを活用しているため、その環境やナレッジをGoHandsへ提供することで制作管理やデータ連携、ワークフロー最適化といった領域においてさらなる生産性・品質の向上が見込めるものと期待しています。また今後、人員増強などによる制作ラインの拡張を通じて収益規模の拡大も図ってまいります。当社グループは日本アニメーションへのデジタル投資を通して、有力IPとの取り組みを拡大し、国内のみならずグローバル市場へのコンテンツ供給を推進してまいります。
3.自社IPのアニメーション制作
将来的には、現在当社グループが注力しているオリジナル書籍・コミック出版による自社IP創出とGoHandsの高品質なアニメーション制作力を組み合わせることで、ヒット作品の自社アニメ化を通じたコンテンツ価値の最大化と収益の多層化を実現し、収益成長を目指してまいります。
■GoHandsについて
会社名：株式会社GoHands
所在地：大阪府大阪市淀川区西中島4丁目4番16号
代表者：代表取締役 岸本 鈴吾
設立：2008年8月
■会社概要
会社名：株式会社U-NEXT HOLDINGS
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長CEO 宇野 康秀
設立：2009年2月
URL：https://unext-hd.co.jp
当社グループの動画配信プラットフォーム「U-NEXT」を中心とするコンテンツ配信事業は、コンテンツラインアップやポイントプログラム、エンターテインメントとライブ配信（スポーツ、音楽）のハイブリッドなどを強みとして順調に成長しています。今後も持続的な成長を実現するためには「IP関連事業を通じた収益構造のさらなる強化」が求められます。特に、世界的に需要が高まる日本アニメーションにおいて、高品質な作品を安定的に制作できる体制を築くことは、国内のみならずグローバル市場における競争力を決定づける重要な戦略的布石となります。
この戦略を推進していくうえで、アニメーション制作事業を展開するGoHandsは当社グループのコンテンツ配信事業とも大きなシナジー創出が見込めることから、同社の全株式を取得し、完全子会社化することを決定しました。
■当社グループのコンテンツ配信事業との想定シナジー
1.コストシナジー
現在海外コンテンツのローカライズなどで発生している外部費用（スタジオレンタルやスタッフなど）に関して、GoHandsがアニメーション制作で培った様々なノウハウや設備を活用することで、グループとしてのコスト最適化につながります。
2.デジタルテクノロジーを提供することによる生産性・品質の向上
当社グループは「U-NEXT」の運営において高度なデジタルテクノロジーを活用しているため、その環境やナレッジをGoHandsへ提供することで制作管理やデータ連携、ワークフロー最適化といった領域においてさらなる生産性・品質の向上が見込めるものと期待しています。また今後、人員増強などによる制作ラインの拡張を通じて収益規模の拡大も図ってまいります。当社グループは日本アニメーションへのデジタル投資を通して、有力IPとの取り組みを拡大し、国内のみならずグローバル市場へのコンテンツ供給を推進してまいります。
3.自社IPのアニメーション制作
将来的には、現在当社グループが注力しているオリジナル書籍・コミック出版による自社IP創出とGoHandsの高品質なアニメーション制作力を組み合わせることで、ヒット作品の自社アニメ化を通じたコンテンツ価値の最大化と収益の多層化を実現し、収益成長を目指してまいります。
■GoHandsについて
会社名：株式会社GoHands
所在地：大阪府大阪市淀川区西中島4丁目4番16号
代表者：代表取締役 岸本 鈴吾
設立：2008年8月
■会社概要
会社名：株式会社U-NEXT HOLDINGS
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長CEO 宇野 康秀
設立：2009年2月
URL：https://unext-hd.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03‐6823‐2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
関連リンク
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株式会社U-NEXT サービスサイト
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