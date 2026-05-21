WHI HD、業界に先駆け新たなAIエージェントを提供開始〜自社人事制度を踏まえた対策の提案と高解像度なデータ解析で人的資本経営を加速〜















株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎、以下 WHI HD）は、自社固有の人事制度や組織特性などの情報を踏まえ、人事データの分析から改善施策の提示までを一貫して担うAIエージェントを、「COMPANY® Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）に搭載いたしました。汎用的なAIが一般的な示唆にとどまりやすいのに対し、本機能では、評価制度資料や等級定義書といった自社固有の情報を読み込んだ「カスタムAIエージェント」が、データ分析や改善策の提案機能と連携し、企業ごとの制度や運用実態に基づき、人事データの分析結果を具体的なアクションへと導きます。









▼自社に最適化された課題分析と改善施策の提案







▼自社に最適化された課題分析と改善施策の提案









●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について



国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。



※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）

「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/





●株式会社WHI Holdingsについて



WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

https://www.whi-holdings.co.jp/





* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



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