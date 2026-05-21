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WHI HD、業界に先駆け新たなAIエージェントを提供開始〜自社人事制度を踏まえた対策の提案と高解像度なデータ解析で人的資本経営を加速〜
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎、以下 WHI HD）は、自社固有の人事制度や組織特性などの情報を踏まえ、人事データの分析から改善施策の提示までを一貫して担うAIエージェントを、「COMPANY® Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）に搭載いたしました。
汎用的なAIが一般的な示唆にとどまりやすいのに対し、本機能では、評価制度資料や等級定義書といった自社固有の情報を読み込んだ「カスタムAIエージェント」が、データ分析や改善策の提案機能と連携し、企業ごとの制度や運用実態に基づき、人事データの分析結果を具体的なアクションへと導きます。
●自社制度を読み込んだAIエージェントの必要性
2026年3月に内閣府より公表された「人的資本可視化指針（改訂版）」※では、指標の開示にとどまらず、その意味を自社の状況に即して解釈し、具体的な施策へとつなげる「ストーリー」の重要性が示されています。そのため、今後は人事データを可視化するだけでなく、自社にとっての課題を正しく捉え具体的なアクションへとつなげることが求められます。
一方で、従来の人事データ活用は集計・分析結果をレポートとして共有するにとどまり、改善施策の検討や現場への展開までつながらないケースも少なくありません。また、AIを活用した分析も広がりつつありますが、汎用的なAIでは企業固有の制度や文化を十分に反映できず、実務に即した施策につながりにくいという課題があります。
こうした背景を踏まえ、WHI HDは、評価制度資料や等級定義書など、自社固有の人事制度・組織特性を読み込む「カスタムAIエージェント」を開発しました。
※内閣官房「人的資本可視化指針」の改訂についてhttps://www.cas.go.jp/jp/houdou/20260323.html
●モチベーションサーベイ「カスタムAIエージェント」機能の特長
１．自社固有の情報を踏まえた高解像度な分析と実行可能な改善施策の提示
自社固有の人事制度や組織特性を読み込んだAIエージェントが、サーベイの自由記述回答やエンゲージメントスコアをもとに、課題の抽出から改善施策の提示までを一貫して行います。従来の汎用的なAI分析では、「30代社員のモチベーションが低下している」といった、年齢などの一般的な属性に基づく傾向把握にとどまり、どの層に対してどのような対応が必要かまでは把握しづらいケースが多く見られました。これに対し本機能では、各企業の人材定義や評価基準を踏まえたうえで、等級（グレード）や評価ごとにどのような課題が発生しているか、具体的な課題を特定します。
たとえば、自社の評価基準で優秀人材と定義されるA・B評価層に対し、「成長機会」や「評価制度への納得感」に関する不満が見られ、エンゲージメント低下や離職リスクの兆候が生じている、といったように、それぞれの評価基準に基づいた分析が可能です。
さらに、抽出された課題に対しては、「キャリア自律を目的とした1on1の実施」や「挑戦的な業務へのアサイン」など、具体的な改善アクションまで提示します。
これにより単なる示唆にとどまらず、人事による施策設計から現場マネージャーによる実行、経営層による意思決定まで、自社の制度や特性に基づいた一貫した判断とアクションを可能にします。
▼自社に最適化された課題分析と改善施策の提案
２．複雑な設定不要で、人事担当者自身ですぐに活用が可能
評価制度資料や等級定義書などの既存ドキュメントや社内ルールをアップロードするだけで、自社に特化したAIエージェントをすぐに活用できます。汎用的なAIで分析を行う場合、サーベイデータや従業員データを個別に抽出し、AIが扱える形式に加工する必要があり、大きな工数が発生します。また、担当者のITスキルやプロンプトによって、分析結果の品質にばらつきが生じるという課題もありました。
本機能はCTM2.0の「モチベーションサーベイ」に組み込まれており、アップロードした制度ドキュメントとサーベイデータを自動的に統合・解釈します。これにより、個別のデータ加工やプロンプト設計を行うことなく、自社の制度や運用実態を踏まえた分析が可能になります。その結果、人事担当者自身で設定から活用までを完結でき、個人のITスキルに依存せず、一定の品質で分析結果と改善施策を提示できます。
WHI HDは、統合人事システム「COMPANY®」シリーズの提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
https://www.whi-holdings.co.jp/
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