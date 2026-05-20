レブコム・リサーチ「音声品質と話者の識別しやすさに基づく話者分離エラー率の自動推定」に関する論文が、音声信号処理の国際会議 「ICASSP2026」に採択

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）の研究開発組織、RevComm Research（レブコム・リサーチ、RCR）による「AIが音声を正しく聞き分けられるかを事前に予測する技術」に関する論文が、2026年5月4日から8日に開催された、音声・音響信号処理における世界最大規模の国際学会「ICASSP 2026」（バルセロナ、スペイン）にて採択されました。

ICASSPとは

「ICASSP」(International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing)は、米国電気電子学会の中で最も長い歴史を持つ信号処理学会である「IEEE Signal Processing Society」が主催する国際学会です。

論文内容

RCR（RevComm Research）の研究成果として、シニアリサーチエンジニアの石塚賢吉、大野正樹、リサーチディレクターの橋本泰一による論文 「Automatic Estimation Of Speaker Diarization Error Rate Based On Features Of Audio Quality And Speaker Discriminability」が、音声・音響分野における世界有数の国際学会である ICASSP 2026 に採択されました。



近年、音声認識や会議の自動文字起こし、話者ごとの発言整理など、音声AIの活用が広がっています。しかし、これらのAI技術の精度は「録音された音声の状態」に大きく左右されます。例えば、雑音が多い、複数人の声が重なっている、話者ごとの声の違いがわかりにくいといった状況では、AIが正しく解析できないことがあります。



本研究では、録音された音声がAIにとって「解析しやすい音声かどうか」を自動的に判定する技術を提案しました。具体的には、音声そのものの品質（雑音の少なさや明瞭さ）と、話している人同士の声の違いのわかりやすさという2つの観点から特徴を分析し、AIが話者をどの程度正確に分離できるか（エラー率）を事前に予測します。実験の結果、この予測値と実際のエラー率には高い相関があることが確認され、本手法の有効性が示されました。



この研究成果により、音声AIの解析結果がうまくいかなかった場合に、AIモデルそのものに原因があるのか、それとも録音環境に原因があるのかを切り分けやすくなることが期待されます。今後は、より高品質な音声AIサービスの提供や、録音環境改善の指標としての活用を目指していきます。

このたび採択された論文

Automatic Estimation Of Speaker Diarization Error Rate Based On Features Of Audio Quality And Speaker Discriminability

https://ieeexplore.ieee.org/document/11463892



RCRはAI技術領域にイノベーションをもたらし、コミュニケーションをより豊かにしていくことを目指しています。そのために、今後も音声・言語・画像の領域に関わる研究開発を推進し、国内外への学術的貢献や製品・サービスのAI技術の深化を積極的に行います。

「RevComm Research（レブコム・リサーチ、 RCR）」とは

「RCR」は、人びとがお互いをよくわかりあえる社会を目指し、コミュニケーションの新しい形について研究開発する組織です。人は他者とのコミュニケーションの中でしばしば摩擦や不平等な事態が起き、お互いに理解できない、信頼できない場面が引き起こされます。そのような摩擦をなくすための技術を開発し、より柔軟で誤解のない適切なコミュニケーションができる環境作りを進めます。

また、「RCR」には、「Research for Communication Revolution」の意味も含まれています。「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という企業理念のもと、音声技術とAIの研究開発により、コミュニケーション課題の解決に取り組みます。

RCRサイト：https://www.revcomm.co.jp/rcr/

これまでの活動実績：https://www.revcomm.co.jp/rcr/information/

株式会社RevCoｍm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

企業名 ： 株式会社RevComm

所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

代表者 ： 会田 武史

事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です