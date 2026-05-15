スタイレム瀧定大阪と浅野撚糸が戦略的パートナーシップを締結　　テキスタイルブランド「SORAITO」を展開

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧隆太、以下スタイレム）と浅野撚糸株式会社（本社：岐阜県安八郡 代表取締役社長：浅野雅己、以下浅野撚糸）は、2026年4月1日付で、浅野撚糸の特許技術「SUPER ZERO(R)（スーパーゼロ）」を活用した戦略的パートナーシップを締結しました。これを受け、2026年5月14日（木）に浅野撚糸 双葉事業所の「フタバスーパーゼロミル」にて共同記者発表会を開催し、本パートナーシップの概要や、「SUPER ZERO」をベースに開発したテキスタイルブランド「SORAITO（ソライト）」を発表いたしました。

■本パートナーシップの背景

スタイレムが浅野撚糸の展開するタオル「エアーかおる」の柔らかさや軽さに着目し、その技術をファッション分野へ応用できる可能性を感じたことがきっかけとなりました。また、浅野撚糸が福島県双葉町のゼロからの復興に挑み続ける強い信念と情熱にも深い感銘を受け、戦略的パートナーシップの締結に至りました。

■本パートナーシップの概要

浅野撚糸の特許技術と、スタイレムが長年培ってきた企画開発力と情報力を生かして、「SUPER ZERO」をベースに糸の共同開発を行い、その糸を使用して生産したテキスタイルを「SORAITO」として世界中のお客様へ届けていきます。スタイレムは、長年強固な協力関係のある企業様とのサプライチェーンをつなぎ、国内外のネットワークや情報力を生かした唯一無二のモノづくりを進め、グローバルな販売力を生かして国内のみならず世界へ販売していきます。

■テキスタイルブランド「SORAITO（ソライト）」とは

「SORAITO」は、世界的な撚糸技術を持つ浅野撚糸の革新的な糸「SUPER ZERO」をベースに、スタイレムがファッション市場向けに開発をしたテキスタイルブランド。その名には、空（SORA）のように空気を含み、軽やか（LIGHT）でありながら確かな存在感を持つこと、一本の糸（ITO）から、新しい心地よさを世界へ届けていくという想いが込められています。

糸の段階から共同開発を行うことで、これまで困難だった「柔軟性と軽量感」と、アパレル製品に不可欠な「耐久性」を両立しています。インナーからスポーツウエア、洗練されたファッションまで、新たな付加価値を多様な市場に提供します。

■「SUPER ZERO（スーパーゼロ）」とは

浅野撚糸が開発し特許を取得したオンリーワンの優れた糸。空気をたっぷりと含み、軽やかな使い心地。夏は涼やかで快適に、冬は暖かな空気に包まれます。2026年には「知財功労省 経済産業大臣表彰」を受賞するなど、次世代を担う技術として高く評価されています。

URL：https://asanen.co.jp/super_zero/

スタイレムは、多様なニーズに寄り添ったモノづくりを追求し、「良いものを安く」ではなく「オンリーワンの価値」を正しく届けていきます。単なる商社の枠を超え、仕入先様やお客様にとっての「クリエイティブパートナー」として、これまでにない新しい価値を創り出すアクセラレーターとなるべく、日々取り組んでまいります。

【浅野撚糸株式会社】 https://asanen.co.jp/

【スタイレム瀧定大阪株式会社】 https://www.stylem.co.jp/