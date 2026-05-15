いなばペットフード　わんちゃん用「ちゅ～るテリーヌ」にフルーツフレーバー新登場！

写真拡大 (全4枚)

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、わんちゃん用「ちゅ～るテリーヌ」にフルーツフレーバー4種を追加いたしました。わんちゃんが大好きなとりささみと「りんご」「バナナ」「マンゴー」「モモ」を組み合わせた、今までにないフレーバーです。




















■商品特徴
- 「りんご＆ささみ」「バナナ＆ささみ」「マンゴー＆ささみ」「モモ＆ささみ」の4種をご用意。
- お肉の旨みとフルーツがマッチした、ワンちゃんも大喜びのフレーバー。
- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい。
- 抗酸化作用を持つアスタキサンチンを配合。


「ちゅ～るテリーヌ」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/churu_terrine/)


いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)