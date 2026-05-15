唯一の”祝日ゼロ月”6月に、市民が祝日を作る。リングロー、「あったらいいな”my祝日”グランプリ」開催

リングロー株式会社

リユースPC事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下、リングロー）は、2026年5月27日（水）より、6月に欲しい祝日アイデアを募集する参加型イベント「あったらいいな”my祝日”グランプリ」を開催します。

国民の祝日が定められた1948年以降、6月は唯一”祝日ゼロ”の月であり続けています。

本イベントは、社員一人ひとりが自由に休日を設定できるリングロー独自の「my祝日制度」をヒントに、”もし市民が祝日を作れるとしたら”をテーマにユニークなアイデアを募集します。

6月の祝日ゼロ、77年。社員制度から生まれた参加型企画

国民の祝日に関する法律（1948年制定）により定められた祝日は年間16日。しかし、6月だけは制定から77年間、祝日が一日もない状態が続いており、毎年SNS上で「6月が長い」「休みがほしい」という声が上がります。

リングローでは2025年4月より、有給休暇とは別に国が定めた祝日数分だけ自由に休める「my祝日制度」を導入。新作ゲームの発売日、家族との記念旅行、あえて予定を入れない休息日など、理由は問わず、社員一人ひとりが自分だけの祝日を設定できる制度として運用しています。

本イベントは、この制度をヒントに「もし6月に祝日を作れるとしたら？」をテーマにユニークな祝日アイデアを募集します。

ノミネート＋一般投票で最優秀賞を決定

応募されたアイデアの中から5つをノミネートし、優秀賞として選出。その後、公式X（旧Twitter）での一般投票により最優秀賞1名を決定します。最優秀賞にはAmazonギフトコード5,000円分、優秀賞5名には同1,000円分をプレゼント。最優秀賞受賞者には優秀賞分と合わせて合計6,000円分を進呈します。

応募条件はリングロー公式LINEのお友だち登録のみ。5月27日（水）17時30分にLINEで配信される応募フォームから、「祝日にしたい6月の日付・名称・理由」を投稿することで参加できます。

イベント概要

タイトル

あったらいいな“my祝日”グランプリ～6月に本気でほしい祝日、大募集！～

募集期間

2026年5月27日（水）17時30分 ～ 6月10日（水）23時59分

一般投票期間

2026年6月19日（金）17時30分 ～ 6月24日（水）12時00分

結果発表

・中間発表：6月19日（金）

・最終発表：6月24日（水）

賞品

・最優秀賞（優秀賞受賞者の中から1名）：Amazonギフトコード5,000円分

・優秀賞（5名）：Amazonギフトコード1,000円分

※最優秀賞受賞者には優秀賞分と合わせて合計6,000円分をプレゼントします。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

ページURL：https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/05/15/10618

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2026年に創立25周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）