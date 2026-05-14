ai&とGENSHI AI、日本国内におけるセキュアな医療AIの社会実装を推進するパートナーシップを締結

株式会社エーアイ・アンド

垂直統合型のグローバルAIテクノロジー企業である株式会社エーアイ・アンド（本社：神奈川県横浜市、Co-Founder & CEO：デビット・ベネット、以下「ai&」）は本日、医療AI領域で事業を展開する株式会社GENSHI AI（本社：東京都千代田区、代表者：長嶋 大地、以下「GENSHI AI」）と、日本国内の医療機関向けにセキュアな大規模言語モデル（LLM）基盤の構築を目指したパートナーシップを締結したことを発表しました。両社は現在、実証実験（PoC）を進めており、2026年度中の本格展開を予定しています。本パートナーシップを通じて両社は、機微性の高い医療データを日本国内に留めたまま、先進的なAI活用を可能にする環境の実現に取り組みます。

日本の医療におけるAIの可能性を解き放つ

医療分野におけるLLMの活用は、電子カルテの要約から臨床研究支援に至るまで、急速に広がりつつあります。一方で日本では、個人情報保護法や「3省2ガイドライン」をはじめとする厳格な規制により、機微性の高い医療データを海外クラウド基盤で取り扱うことが難しく、これがAI導入における大きな障壁となっています。この課題に応えるためには、セキュアな国内インフラと、臨床現場に即した実装力の双方が不可欠です。

GENSHI AIは、大学病院との連携のもと、臨床研究AIエージェントや電子カルテ統合型ソリューションをはじめとする医療AIの開発に取り組んできた実績を有します。同社の知見とai&が国内で展開するセキュアなAI推論ソリューションを組み合わせることで、臨床現場で実際に使えるセキュアかつスケーラブルな医療AIの提供を可能にします。

本パートナーシップで提供する価値

両社は、オンプレミス、閉域網、ハイブリッドといった複数の展開形態に対応することで、医療機関の要件に応じたセキュアな医療AIソリューションの提供を目指します。

主な取り組みは以下のとおりです。

今後の展望

- 日本国内におけるセキュアなLLMの展開：データの国内保持とモデルの運用を実現するai&の国内推論プラットフォームの上で、GENSHI AIの「MedLocal」を含むLLMの動作検証を行います。- 臨床ワークフロー向けAIアプリケーション：臨床研究を支援するAIエージェントや電子カルテ統合ソリューションを開発し、ai&のクラウドで運用します。- ソブリンな医療AIインフラ：機微性の高い医療データを国内で保管・処理するインフラを構築し、日本の各種ガイドラインに準拠した上で、医療機関が安心して導入できる形を整備します。

PoCを経て、両社は2026年度中の本格展開を目指します。今後は、複数の医療機関へのパイロット展開、研究支援や文書作成業務など医療AIのユースケース拡充、さらに医療SaaS事業者との連携を通じた、より幅広い医療機関への展開を予定しています。

ai&は、データ主権が重視される領域においてAIの社会実装を推進するパートナーとの連携を、医療を皮切りに今後も積極的に進めてまいります。

両社代表コメント

株式会社エーアイ・アンド Co-Founder & CEO デビット・ベネット

「医療AIを前進させるためには、臨床現場に根ざしたアプリケーションと、情報機微を担保するセキュアなインフラの双方が欠かせません。GENSHI AIとのパートナーシップを通じて、信頼性が高く、ソブリンな日本国内の環境において、先進的なAIの活用を実現してまいります。」

株式会社GENSHI AI 代表取締役 長嶋 大地 氏

「当社は、実際の臨床現場で医師を支援するAIの開発に注力しています。本パートナーシップにより、当社の医療領域における専門性とai&の推論を掛け合わせ、これまでの取り組みを大きくスケールさせるとともに、セキュアかつ実用的なAIソリューションの展開を加速してまいります。」

【株式会社エーアイ・アンド（ai&）について】

ai&は、「フルスタックを所有し最適化する者が勝つ」というシンプルな信念のもとに設立されたグローバルAIテクノロジー企業です。次世代データセンターインフラ、ヘテロジニアスコンピュート、フロンティアモデルサービスを単一の最適化されたプラットフォームに統合することで、単一レイヤーのプロバイダーでは実現できないパフォーマンス、経済性、データ主権を企業と開発者に提供します。日本で設立しグローバルに展開するai&は、AIネイティブな未来の基盤を構築しています。

詳細は www.aiand.com(https://www.aiand.com/jp/) をご覧ください。LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ai-and/about/) および X(https://x.com/aiand_) でも最新情報を発信しています。

【株式会社GENSHI AIについて】

GENSHI AIは、「医者を助けるAI、医療を変えるAI」をミッションに掲げる医療AIスタートアップです。医師免許を保有するエンジニアを中心に、大学病院との緊密な連携のもと、臨床研究AIエージェント、退院サマリーの自動作成、電子カルテへのAI統合など、現場起点の医療AIソリューションを開発しています。閉域環境で稼働し、日本の「3省2ガイドライン」に完全準拠したセキュアな医療AIの実装力を強みに、臨床現場で本当に使えるAIの社会実装を推進しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社エーアイ・アンド 広報担当

メールアドレス：contact@aiand.com

株式会社GENSHI AI 広報担当

メールアドレス：contact@genshi.ai

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