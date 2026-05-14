【外為どっとコム】投資初心者のギャル2人がFXに挑戦する新動画を公開

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳）は、投資未経験のうさたにパイセン氏、緑川希星氏をお迎えした新企画動画を公開したことをお知らせいたします。

本動画では、投資初心者の2人がプロの先生からFXの基礎を学び、実際に1カ月間の運用に挑戦します。「そもそも投資とは何か」「FXはどのような仕組みなのか」「為替レートはどう見ればよいのか」といった初心者が抱きやすい疑問を、2人のリアルな反応とともに分かりやすくお届けします。

動画URL：https://youtu.be/HRuMcgdL0qw(https://youtu.be/HRuMcgdL0qw)

■ 動画の概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HRuMcgdL0qw ]

投資未経験のギャル2人が、FXをゼロから学び、1カ月間の運用に挑戦する初心者向け企画です。

FXというと、「難しそう」「損をしそう」「専門知識がないと始められない」といったイメージを持たれがちです。本動画では、投資初心者であるうさたにパイセン氏、緑川希星氏が、そうした不安や疑問をそのままぶつけながら、FXの基本を一つずつ学んでいきます。

為替レートの見方、円高・円安の考え方、売買の基本、値動きとの向き合い方など、これから投資を学びたい方にも見やすい内容となっています。専門用語を前提にした相場解説ではなく、「投資を始める前に何を知っておくべきか」を、出演者2人と一緒に確認できる構成です。

■ 動画の見どころ

・投資未経験の2人が、FXの基本をゼロから学習

・「投資って何？」「FXって怖くないの？」という素朴な疑問からスタート

・初心者にも分かりやすくFXの仕組みを解説

・1カ月間の運用を通じて、値動きやリスクとの向き合い方も紹介

・これからFXを学びたい方が、気軽に視聴しやすい投資バラエティ形式

■ 関連コンテンツ

・外為どっとコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gaitame_com(https://www.youtube.com/@gaitame_com)

・マネ育チャンネル：https://www.gaitame.com/media/(https://www.gaitame.com/media/)

■ 口座開設はこちらから

https://www.gaitame.com/account/kouza.html(https://www.gaitame.com/account/kouza.html)

【！ご注意ください】

本コンテンツについて

※本コンテンツは、FX（外国為替保証金取引）に関する情報提供を目的とした動画です。投資方針や時期選択等の最終決定は、ご自身で判断されますようお願いいたします。

※動画内で紹介する内容は収録時点の情報に基づくものであり、将来の投資成果を保証するものではありません。

【会社概要】

株式会社外為どっとコム（https://www.gaitame.com/(https://www.gaitame.com/)）

所在地：東京都港区東新橋2-8-1

代表取締役：竹内 淳

事業内容：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業、その他

資本金：7億7,850万円

登録番号：関東財務局長（金商）第262号 加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号1509）

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店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込）【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会