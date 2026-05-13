ブラザー、ガーメントプリンター「GTX300NC」新発売

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社は、ガーメントプリンターの新製品として、新しいプリントヘッドを搭載し、印刷速度をさらに向上させた「GTX300NC」を2026年6月に発売する。

ガーメントプリンターは、PCで作成したデザインをTシャツなどの衣類に直接印刷でき、小ロットから必要な数量をオンデマンドで生産できるプリンターだ。広いスペースや大規模な生産ラインを必要としないことから、プリント工場やアパレル店舗を中心に導入されてきた。また、近年では、ECサイトやイベント会場でのグッズ販売においてオリジナルTシャツを制作・販売するニーズが高まっている。

今回発売する「GTX300NC」は、新開発プリントヘッドの搭載によって印刷速度が向上した。さらに、直感的に操作できるタッチパネルを採用することにより、ガーメントプリンターの操作に不慣れなユーザーでも扱いやすく、導入直後から運用しやすい高いユーザビリティを実現した。

■製品ページ

https://www.brother.co.jp/product/commercial/garment/gtx300nc/index.aspx

●製品特長

新プリントヘッド搭載で、印刷速度がさらに向上

GTX300NCは従来機【※1】と比較してプリントヘッドによるインクの吐出効率が改良され、キャリッジ速度が高速化することで印刷速度がアップした。

また、ブラザーの「GTX」シリーズ共通で、一度のヘッド走査によりホワイトインクとカラーインクを同時にプリントする「ワンパス機能」を搭載している。

タッチパネル採用でユーザビリティ向上

視認性が高く、画面操作がしやすい7インチのタッチパネルを採用している。毎日行う基本メンテナンスや定期清掃、印刷枚数に応じて発生する定期交換部品の交換方法を、画面に表示されるイラスト付きの操作ガイドで確認できるため、経験の浅い作業者でもすぐに使いこなせる高いユーザビリティを実現した。

DTF印刷をスムーズにするマグネット式固定を採用【※2】

DTF印刷における作業性向上を目的として、DTFフィルムの固定にマグネット式を採用した。従来主流であったテープによる固定に代わり、フィルムのセットをスムーズに行えるようになったことで、作業負荷を軽減し、安定した印刷工程を実現している。

DTF印刷は、専用フィルムにデザインデータを印刷し、転写シートを作成した後、Tシャツなどの素材へ転写する方式だ。綿などの天然素材に限らず、幅広い素材への対応が可能で、多様な用途において活用できる。

専用ソフトウェアの新機能追加

プリンタードライバー・作画ツール「GTX Graphics Lab」に、GTX300NC専用の新たな機能が追加された。「白さの強化機能」搭載により、カラーのにじみを抑えながら白色部をより明るく表現することができる。【※3】

●製品詳細

■ ガーメントプリンター「GTX300NC」

希望小売価格（税込）：1,958,000円

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/commercial/garment/gtx300nc/index.aspx

■製品スペシャルサイト

https://www.brother.co.jp/product/commercial/garment/index.aspx

【※1】: 当社従来機GTXproとの比較において。

【※2】: レギュラープラテン・ワイドプラテンのみ。

【※3】: 生地の素材や色、前処理剤の塗布状況によっては変化が分かりづらい可能性がある。

＜お客様 お問い合わせ先＞

サポートサイト https://www.brother.co.jp/support/index.aspx

商用・大判プリンター専用ダイヤル TEL：0570-074-116