当社が支援した「第4回 バリ島サーフキャンプ」が無事終了

株式会社ストロングハート

株式会社ストロングハート（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木一也、以下 当社）は、プロサーファー森友二氏（@morisurcoach.jp(https://www.instagram.com/morisurfcoach.jp/)）が主催する、次世代サーファーの育成を目的とした「バリ島サーフキャンプ（第4回、3月16日～4月1日）」を支援しました※１。

※１：2026年3月11日報道発表(https://strongheart.jp/news/3832.html/)



本合宿には、森氏が神奈川県茅ヶ崎市、静岡県浜松市、島根県益田市で開催しているコーチングの参加者から、小学4年生から社会人まで13人が参加。当社は、プロテインバー「ストロングバー」と合宿資金の一部を提供し、インドネシア・バリ島での合宿に挑む子供たちの成長をサポートしました。

◆ 背景と目的：サーフィンを通じた「人間力」の育成

本合宿は、日本に比べて波の環境に恵まれたインドネシア・バリ島にて、約2週間にわたり実施されました。主催者の森友二氏は、単なる技術向上だけでなく、自然への謙虚さ、挑戦する心、規律といった「人間力の育成」を掲げています。 当社は、森氏の「子供たちの技術だけでなく、心の成長も促し、その可能性を広げたい」という想いが、「頑張る人を応援する」という、当社の「ストロングバー」のブランドコンセプトに通じることから、物資両面で支援させていただきました。

◆ 合宿の主な内容と成果

◆ 指導者・森 友二氏の快挙

- 世界レベルの環境での集中トレーニング小学4年生から社会人まで、島根、静岡、茅ヶ崎から集まった13名の参加者が、バリの豊富な波で1日2～3ラウンドの練習を行いました。日本では導入が難しいジェットスキーを用いた反復練習（パドリングの代わりにジェットスキーで沖合に出て、ジェットスキーから波に飛びのる）により、通常の3倍以上の回数、波に乗るという経験を積みました。- 「原田メソッド(R)※２」によるメンタルワークショップバリ島の静寂の日「ニュピ ※3」の日（今年は3月19日）を活用し、メンタルコーチの高橋美紀氏指導のもと、大谷翔平選手も活用した「原田メソッド」による目標設定を行いました。子供たちは自問自答を通じて、自らの課題を明確にする「考える力」を養いました。※2：『原田メソッド』は、株式会社原田教育研究所の登録商標です。※3：ニュピ祭とは、断食と瞑想に専念するバリ・ヒンドゥー教徒の精神修養の日のことで、当日、バリ島では火や電灯が一切使用できないほか、外出、飲食店や商店などの営業が禁止され、外国人も含め様々な制約が生じます。（参照：外務省 海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=163485)）- ストロングバーによる身体サポート連日の激しい練習の中、参加者は「ストロングバー」を活用しました。豊富な食物繊維（イヌリン）を含む本製品は、激しい運動で負担がかかりやすい腸内環境を整え、スタミナ維持に貢献しました。参加者からも「腹持ちが良く、お腹が満たされた状態でサーフィンに集中できた」との声をいただいています。

本合宿直後、指導にあたった森友二氏自身もS.LEAGUEの試合に出場し、見事3位入賞(https://www.instagram.com/p/DW6P43SD-rG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)を果たしました。子供たちと向き合い、自らも技術と精神を研ぎ澄ませた日々が、プロの舞台での結果にも繋がりました。

◆ 森友二氏のコメント

「バリの波は世界一ですが、環境は過酷です。子供たちが最後まで集中力を切らさず、心身ともに成長できたのは、ストロングバーによる栄養サポートがあったからこそです。技術だけでなく、礼儀や自己管理を学んだ彼らのこれからの活躍に期待しています。」

（ご参考：森氏の公式アカウント@morisurcoach.jp）(https://www.instagram.com/morisurfcoach.jp/)

◆Instagram公式アカウント

ストロングハート公式アカウント（企業情報配信）＠strongheartjapan(https://www.instagram.com/strongheartjapan/)

「ストロングバー」公式グローバルアカウント ＠strongbar_official(https://www.instagram.com/strongbar_official/)

◆ストロングバーのご購入について

ストロングハート公式オンラインショップ 「ストロングハートショップ」（https://strongheartshop.com/）(https://strongheartshop.com/)および各種ECサイト、一部コンビニエンスストア店頭、茅ヶ崎の直営店舗「ストロングハウス」（https://www.instagram.com/strong_house18）(https://www.instagram.com/strong_house18) でお買い求めいただけます。

◆会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50480/table/37_1_b7debabd701508dc03bfc8b99028e70e.jpg?v=202605130651 ]