米国郵政公社、建国250周年を記念 「アメリカン アイコンズ」切手シリーズをラルフ・ローレンが監修

ラルフ ローレン 合同会社

ニューヨーク州ニューヨーク―2026年5月12日―米国郵政公社（USPS）は本日、アメリカ合衆国建国250周年を記念し、伝説的な米国人デザイナー、ラルフ・ローレンが監修した13種類の記念切手シリーズ「アメリカン アイコンズ」を発行すると発表しました。

これは、アメリカに共有されてきた価値観と、2世紀半にわたり歴史を築いてきた不朽の精神を称えるものです。

そして、米国郵政公社が、個人にUSPSの公式切手発行全シリーズの監修を依頼するのは今回が初めてとなります。

60年近くにわたり、ラルフ・ローレンは、アメリカの伝統、風景、文化、芸術に深く根ざした不朽の創造的ビジョンをもって、アメリカのスタイルに影響を与えてきました。2025年に大統領自由勲章(The Presidential Medal of Freedom)を受章したローレンは、創造性、決意、そしてアメリカン ドリームがもたらす無限の可能性を体現する存在です。1939年にニューヨーク州ブロンクスで生まれたローレンは、エンパイア ステート ビルの一室にあった引き出しに収められた最初のネクタイコレクションを販売することからその歩みをスタートさせ、その後、世界で最も象徴的なグローバル ライフスタイル ブランドを築き上げました。生涯を通じて、彼はアメリカの文化的伝統を守ることに尽力してきました。特に顕著なのは、国歌のインスピレーションとなり、後世にわたって「星条旗（The Star-Spangled Banner）」という国家的象徴となった1813年の旗を保存、保護するという彼の献身的な取り組みです。

「アメリカン アイコンズ」切手コレクションは、ラルフ ローレンのアーカイブや彼にインスピレーションを与え、自由、独立、平等、機会、そして幸福の追求といった、この国独自の精神を反映したビジュアルから厳選された13点の写真で構成されています。デザインの詳細は以下の通りです。

・自由、不屈の精神、団結、そして勇気の象徴であるアメリカ国旗。

・ジャッキー・ロビンソンが使用した野球グローブは、平等、チームワーク、そして不屈のシンボル。

・使い込まれ、風雨にさらされたピックアップトラックは、勤勉に働くことの尊さ。

・忠実な犬は、揺るぎない忠誠心と信頼を体現。

・エンパイア ステート ビルは、可能性と創意工夫のランドマーク。

・納屋は、実用性、目的、そしてコミュニティの永遠の象徴。

・ディネ（ナバホ）の毛布は、ナイオミ・グラシズが織り上げたもので、伝統芸術の美しさへの敬意。

・テディベアは、思いやり、優しさ、そして安らぎそのもの。

・灯台は、導き、希望、そして楽観主義の象徴的存在としての輝き。

・ハンバーガーは、アメリカの家族でのバーベキューや、集いの中心的な存在。

・レース用のヨットは、競争の情熱的なエネルギーを体現。

・野原を駆け抜ける馬は、独立の精神と、誰もが追い求める自由の象徴。

12種類の切手には、それぞれ上の隅に、白文字で「American Icons」というタイトルと「FOREVER」、「USA」の文字が入っています。切手シートの中心には、青いデニム地と12枚の切手に囲まれた形で、ラルフ・ローレンがデザインした星条旗のニットと「1776 to 2026」という文字が記された13枚目の切手が配置されています。シート余白の上部には「American Icons CURATED BY RALPH LAUREN（ラルフ・ローレン監修アメリカン アイコンズ）」、下部には「Celebrating 250 Years of the United States of America（アメリカ合衆国建国250周年を記念して）」と記されています。

「アメリカン アイコンズ」切手は13枚シートで発行されます。永遠の切手として、その額面は常に現在の第一種郵便1オンス分の料金と同額となります。

The 2026 Mail Use Stamp-2026年 郵便用切手

「アメリカン アイコンズ」コレクションの芸術性にインスピレーションを得た2026年版「米国国旗郵便用切手」には、ラルフ ローレンの象徴的な「フラッグ セーター」から着想を得た、米国国旗をモチーフにしたニット作品の精緻な写真が採用されます。米国郵便制度において最も長く愛され、広く使用されている切手のひとつであるこの切手は、一般の郵便利用に広く活用できるよう、小型の通常切手サイズで、シート、ブックレット、コイルの形態で販売されます。

この切手に関するニュースは、ハッシュタグ#AmericanIconsStampsを使ってソーシャルメディアで共有されています。これらの切手は、ほとんどの郵便局、usps.com/shopstamps(https://store.usps.com/store/stamps)、または電話844.737.7826で購入できます。

A First Look: USPS Stamp Unveiling-初公開：USPS切手の発表

発行記念式典は、6月9日（火）午前11時（東部時間）に、象徴的なジェームス・ファーレー郵便局 (James A. Farley Post Office) で開催されます。参加をご希望の方は、usps.com/americaniconsstamps(https://uspsonlinesolutions.wufoo.com/forms/r1vew26015t178d/) にて事前登録をお願いします。

「米国郵政公社と米国は、この国を結びつけることに根ざした250年にわたる歴史を共有しています」と、USPSのマーケティング担当副社長であるシーラ・ホルマン氏は述べました。「伝説的なアメリカ人デザイナー、ラルフ・ローレン氏に『アメリカン アイコンズ』切手の企画を依頼できたことを光栄に思います。彼の素晴らしいビジュアル アーカイブは、建国以前からアメリカ人を結びつけてきた、高みを目指す精神と共通の価値観を見事に捉えています。」

「アメリカン アイコンズ」記念カプセルコレクション

この発行を記念して、6月9日（日本では6月10日）より、世界中のラルフ ローレンの直営店およびRalphLauren.com（日本では一部店舗、および公式オンラインサイト）にて、記念カプセルコレクションが発売されます。このコレクションには、2026年発行の米国国旗切手をモチーフに、ラルフ ローレンの象徴的な「アメリカン フラッグ セーター」を再解釈したアイテムのほか、定番のポロシャツやベースボールキャップが展開されます。

左から）セーター \94,600、ポロシャツ \33,000、キャップ 各\25,300 すべて税込

ラルフ ローレン コーポレーションについて

ラルフ ローレン コーポレーション（ニューヨーク証券取引所：RL）は、プレミアムライフスタイル製品のデザイン、マーケティング、販売における世界屈指のリーディングカンパニーです。アパレル、フットウェア＆アクセサリー、ホーム、フレグランス、ホスピタリティの5つのカテゴリーで製品を展開し50年以上にわたって、本物志向と時代を超えたスタイルを通じて、より良い生活の夢の実現を鼓舞することを目指してきました。その評判と際立ったイメージは、製品数、ブランド、流通、国際市場の拡大の中で一貫して培われてきました。当社のブランド名には、ラルフ ローレン、ラルフ ローレン コレクション、ラルフ ローレン パープル レーベル、ポロ ラルフ ローレン、ダブルRL、ローレン ラルフ ローレン、ポロ ラルフ ローレン チルドレン、チャップスなどがあります。ラルフ ローレンは、世界で最も広く認知されているコンシューマー ブランドファミリーの1つです。詳しくはhttps://corporate.ralphlauren.com(https://corporate.ralphlauren.com/)をご覧ください。

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ラルフ ローレン TEL: 0120-3274-20