deux C(ドゥ・セー)より、紫外線対策ができるオリジナルアイテムが今年も登場。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。

日差しが強くなるこれからの季節に向けて、日傘やサングラス、帽子などの紫外線対策アイテムを展開するオリジナル服飾雑貨を販売します。機能性とデザイン性を兼ね備え、毎日の外出を快適にサポートするラインアップを取り揃えました。

日傘・パラソル

日焼け対策のマストアイテム「日傘」。暑い日のお出かけが楽しみになるおしゃれなデザインから、メンズにもおすすめのシンプルなカラーリングのものまで、バリエーション豊富にラインナップしました。紫外線遮蔽率が高いものや撥水性・耐水性のあるものなど、機能性もあわせ持ったアイテムがそろっています。

さらに、人気の晴雨兼用傘「Sun＆Rain」からは、新たにドット柄が発売(2026年5月12日～順次発売)。

長傘[SUN&RAIN] 晴雨兼用ドット

\6,050(5月12日～順次発売)

折りたたみ傘[SUN&RAIN] 晴雨兼用

\6,050(5月12日～順次発売)

長傘[SUN&RAIN] 晴雨兼用

\4,950

折りたたみ傘[SUN&RAIN] 晴雨兼用

\4,950

日傘[カラーフラワー]

\9,350

日傘[ラインフラワー]

\9,350

日傘[タッセルリネン]

\11,000

折りたたみ傘[ツートン] 雨晴兼用

\3,630

サングラス

ファッションアイテムとしてはもちろん、UV対策アイテムとしても欠かせないのが「サングラス」。ユニセックスで使える定番の形からトレンド感のあるデザインまで、日々のコーディネートに合わせやすいデザインを取り揃えました。さらに今年は、ロングネックレスとしても使えるグラスホルダーや、新色のメガネケースも登場。

サングラス[SUNNY]

\4,400

サングラス[SUNNY]

\4,400

サングラス[SUNNY]

\4,400

サングラス[SUNNY] 調光レンズ

\4,950

メガネケース

\2,200

メガネケース

\2,420

グラスホルダー

\2,420

グラスホルダー

\2,750

帽子

紫外線対策に加え、熱中症対策にも活躍する「帽子」。シンプルで日常使いしやすいデザインはもちろん、コード付きや、持ち運びしやすいパッカブルタイプ、雨でも使える撥水素材のものなど、機能にもこだわったアイテムがそろいました。

キャップ[SUN＆RAIN] 晴雨兼用

\4,950(5月12日～順次発売)

インサイドカラーハット

\6,050

ドローコードハット

\6,050

ハット[ラインペーパー]

\8,800

※在庫状況は、各店スタッフまでお問い合わせくださいませ。

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担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

deux C（ドゥ・セー）

国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。

日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。

食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。

ブランドサイト：https://deuxc.store/

ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist

Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

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