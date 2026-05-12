より安全性に配慮した新しい時代の電気ケトル『ラッセルホブス　ベーシックケトル プラス』新登場！

株式会社大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツ

発売日：2026年5月29日（金）

製品ページ :https://russellhobbs.jp/product/7014jp

株式会社大石アンドアソシエイツ（東京都渋谷区、代表取締役：大石洋介）は、イギリスの家電ブランド『Russell Hobbs（以下、ラッセルホブス）』から、『ベーシックケトル プラス』を全国のお取扱い店、公式オンラインショップにて2026年5月29日より順次発売いたします。

ラッセルホブスは、Bill Russell（ビル・ラッセル）とPeter Hobbs（ピーター・ホブス）によって1952年にイギリスで創業されました。1955年、ラッセルホブスは、お湯が沸騰すると自動的に電源が切れる「自動電源OFF機能」を初めて搭載した電気ケトル『K1』を発売。その後、1960年、『K2』モデルが登場。使いやすさと美しさを兼ね備えたこの商品によって、ラッセルホブスは大きな成功をおさめ、電気ケトルが人々の生活に一気に普及しました。その結果、ラッセルホブスは、世界をリードする電気ケトルブランドの1つとして知れ渡ることになります。

また、ラッセルホブスの電気ケトルは、デザイン性と機能性の高さにより、国内では外資系ホテルを始め多くのホテル・旅館の客室や飲食店でも導入され、長く愛されています。

＜ラッセルホブス 日本市場での電気ケトルの歴史＞

コードレスケトル

ガラスケトル

スタイルケトル

ブリタケトル

デザイアケトル

ヘリテージケトル

カフェケトル0.8

カフェケトル1.0

カフェケトル1.2

ケトル藤

ベーシックケトル

Ｔケトル

◆市場背景

日本では電気ケトル等に対する安全基準の見直しが進められ、2026年6月以降に製造・輸入される製品には「転倒時にお湯が流出しにくい構造（転倒流水防止）」が義務化されます。

◆販売の狙い

当社は、日本市場で多くの電気ケトルを取り扱って参りましたが、こうした市場環境の変化を踏まえ、新たな安全基準に適合した「転倒流水防止対応の電気ケトル」を市場に投入することで以下の価値提供を目指します。

●法規制対応を前提とした「安心・安全」の明確な提供

●小さなお子様や高齢者がいる家庭における事故リスクの低減

●今後の市場標準となる安全性能を先取りした製品提案

特に、電気ケトルは日常的に使用頻度が高い生活家電であるため、従来の「利便性・デザイン」に

加え、“万が一”への備えとしての安全性能が購買意思決定に直結する時代へと移行しています。

当社は本製品を通じて、「使いやすさ」と「安全性」の両立を実現し、今後の電気ケトル市場における新たなスタンダードを提案してまいります。

◆製品特長

1．1200Wハイパワーでスピード沸騰

●カップ一杯相当分の水（約140ml）を約７0秒で沸騰

（注）必ずケトル本体内側の目盛【MIN】（約300ml）以上の水を入れて使用してください

●満水（約0.8L）の水は約4分３０秒で沸騰させるハイパワー

2．熱くなりにくい本体二重構造

●内側がステンレス、外側がプラスチックの本体二重構造なので、お湯が沸騰しても外側が熱くなりにくく安心

外側が熱くなりにくい二重構造マグカップにも注ぎやすい

3.広口でお手入れ簡単

●広口タイプのため、ケトルの奥まで簡単お手入れ

広口タイプなのでお手入れもしやすい直接、給水もしやすい

4.その他特長～より安全性に配慮～

転倒時にお湯が流出しにくい構造（転倒流水防止）確実に開閉できる、フタ操作構造給湯ロックボタン付き（OPEN時）給湯ロックボタン付き（CLOSE時）

「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計

ベーシックケトル（7013JP）の後継機種「ベーシックケトル プラス」

「コードは巻き取り可能」

4.その他特長～高いデザイン性～

湯沸しパイロットランプ付き

ブランドロゴ

こだわりの質感

ミニマルデザイン

◆Product Information

7014JP-BK（ブラック）7014JP-GY（グレー）

発売日：2026年5月29日（金）

製品名：ベーシックケトル プラス

型番：7014JP-BK（ブラック）/ 7014JP-GY（グレー）

価格：8,800円（税込）

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：1,200W

サイズ：約W22.5cm × D15.0cm × H22.0cm （ケトル本体）

重量：約840ｇ（ケトル本体）

コード長：約1.2ｍ

材質：ステンレス、ポリプロピレン

最大容量：約0.8L

生産国：中国

JAN：4560132470950

■大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツは、人の暮らしが「今よりちょっとハッピーに、今よりちょっと快適になる」をスローガンに1997年に東京で設立された家電と生活雑貨の会社です。

イギリスをはじめ世界数十ヶ国で展開しているグローバル家電ブランドRussell Hobbsの日本総販売代理店として、当時まだ日本では普及していなかった電気ケトルを2000年より販売してきました。また、自社ブランドのCoresは2013年より、コーヒーにこだわる人たちに向けたコーヒープロダクトのブランドとして立ち上げ、コーヒーのプロフェッショナルと共に商品開発を行いコーヒーのプロやコーヒーラバーにも信頼をいただいているブランドに成長してまいりました。

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社大石アンドアソシエイツ

広報担当：前田/萩原 E-mail：press＠oanda.co.jp

Russell Hobbs 公式HP https://russellhobbs.jp/

Russell Hobbs 公式Instagram https://www.instagram.com/russellhobbs_japan