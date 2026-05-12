【株式会社CIO】人気の保温マグやモバイルバッテリーなど6製品が「iF Design Award 2026」を受賞

株式会社CIO

■iF Design Awardについて

1954年に設立された、世界で最も歴史と権威のあるデザイン賞のひとつです。

ドイツ・ハノーバーを拠点とするiF International Forum Design が主催し、優れた工業製品デザインを世界中から選出しています。

https://ifdesign.com/

2025年度は、世界68の国と地域から約10,000件の応募があり、129名のデザイン専門家による厳正な審査を経て、株式会社CIOは、CIOから4点、CIO Mateから2点、合計6点の製品が選出されました。

CIO iF Design Award 2026 受賞製品

MugWarmerII

セラミックヒーター内蔵のマグカップと、ヒータへの給電とスマホ充電（Qi2充電）が可能な本体台座がセットになった製品です。

温度は1℃単位で、保温時間も1分単位で調整可能（アプリが必要です）。

台座はQi2充電器としても使用でき、スマートフォンやイヤホンなどQi／Qi2対応機器の充電も可能です。

※別途20WのUSB充電器（別売り）が必要です

販売価格：6,980円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMH8PS6

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K

厚さわずか4.98mm、重さ約82gという極限まで薄く・軽い設計です。Appleの「Find My（探す）」機能にも対応しています。さらに、MagSafe対応のQiワイヤレス充電・USB-C有線充電・パススルー充電にも対応しています。

販売価格：8,980円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR

Portable Bath Speaker

お風呂時間やキャンプなどにも使用可能なIPX7防水のポータブルスピーカー。マグネットを内蔵しており、磁石がつくユニットバスや冷蔵庫など、様々な壁面に設置可能。ワイヤレス充電に対応しており、濡れても、さっと拭いてすぐに充電可能です。手のひらサイズのコンパクトサイズだから、持ち運び自由。満充電で”8時間”の連続再生が可能です。これひとつでお風呂だけではなく、どこでも音楽スポットに。

販売価格：5,980円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB421Y4

SMARTCOBY SLIMIIWireless2.2 SS5K

セルにはスマートフォン分野でも採用実績のあるTier1電池メーカー製、半固体系セルを搭載。Qi2.2認証を取得し、最大25Wワイヤレス急速充電を実現します。また有線充電も最大30W出力に対応します。

販売準備中

CIO Mate iF Design Award 2026 受賞製品

Mate Tap 001

コンセント×3・USB-C×2・USB-A×1搭載の多ポート電源タップです。USB-Cは最大20W出力でスマホへの急速充電対応しています。

総出力数：1500W 全6色

販売価格：2,180円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93NGDJY

Mate Tap 002

コンセント×3・USB-C×2・USB-A×1搭載の多ポート電源タップです。最大20W出力の急速充電が可能なだけでなくパシュッと飛び出しさっとしまえるコードリール式のUSB-Cケーブルも内蔵。

総出力：1400W 全6色

販売価格：3,980円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DDVLV4

株式会社CIOは『多機能×最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』をコンセプトに2017年に創立。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製造にこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

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CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。多機能とテクノロジーを両立させつつ、手に取りやすい価格でご提供できる製品開発を行っています。

CIO Mateは、急速充電や高出力などのモバイルバッテリーとしての機能性はもちろん、アクセサリー感覚で持ち歩ける自分だけのお気に入りとして、 いつもポケットに収まるパートナーとして、時に誰かと気軽にシェアできる便利なガジェットとして、いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。

CIO Mate公式ブランドページ：https://cio-mate.com/(https://cio-mate.com/)

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