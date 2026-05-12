『ウィキッド 永遠の約束』最速デジタル購入配信が決定！あの感動をご自宅で！

5月13日(水)ダウンロード先行発売 / 6月10日(水)レンタル配信開始

豪華映像特典も満載！（※特典映像の有無は、配信サービスにより異なりますのでご注意ください。）

『ウィキッド ふたりの魔女』（アカデミー賞(R)10部門ノミネート）の先に待つ、心揺さぶる最終章―

NBCUniversal Media LLC.

平素よりお世話になっております。この度、興行収入初登場No.1の大ヒットスタートを切り、日本中を感動と興奮と熱狂の渦で包み込んでいる『ウィキッド 永遠の約束』の配信開始が決定いたしました！

ご自宅でエメラルドシティに再び舞い戻り、オズの魔女たちの知られざる物語の壮大な結末を体験できます。 全米で初登場1位、オープニング興収223億円の大ヒットを記録し、ブロードウェイミュージカル映画化作品として過去最大のオープニングを達成した 『ウィキッド 永遠の約束』。日本でも公開からひと月で興行収入20億円を突破の大ヒット。米批評サイトRotten Tomatoesでは95%の観客スコアを獲得し、「感動的なフィナーレ」 （Mashable ） と評されています。ご自宅で 『ウィキッド 永遠の約束』をお楽しみください。

前作で圧巻のパフォーマンスで観客を魅了したシンシア・エリヴォとアリアナ・ グランデをはじめ、クリティックス・チョイス賞受賞＆エミー賞ノミネートのジョナサン・ベイリー（『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『ブリジャートン家』）、エミー賞受賞のジェフ・ゴールドブラム（『ジュラシック・パーク』『インデペンデンス・デイ』）、アカデミー賞＆ゴールデングローブ賞受賞のミシェル・ヨー（『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『クレイジー・リッチ！』）、SAG賞ノミネートのイーサン・スレイター（ブロードウェイミュージカル『スポンジ・ボブ／スクエアパンツ』）、ボーウェン・ヤン、マリッサ・ボーディが名を連ねています。

■圧倒的な映像と物語を創造した、最高峰の豪華製作陣

前作『ウィキッド ふたりの魔女』では第97回アカデミー賞(R)作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装デザイン賞と美術賞を受賞。グレゴリー・マグワイア原作のベストセラー小説を基に、世代を超えて愛されるブロードウェイミュージカルの映画化作品である本作は、前作に引き続き、音楽・歌詞はグラミー賞とアカデミー賞受賞の伝説的作曲家スティーヴン・シュワルツ、脚本はウィニー・ホルツマン。監督は『クレイジー・リッチ！』のジョン・M・チュウが担当し、魔法と幻想に満ちた壮大な物語を描き出す。

■前作に続き高畑充希、清水美依紗ほか声優陣豪華共演！

日本語吹替版キャストには、前作『ウィキッド ふたりの魔女』からエルファバ役の高畑充希、グリンダ役の清水美依紗をはじめ、海宝直人、田村芽実、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァ、塩田朋子、大塚芳忠など豪華声優陣が集結。音楽と魔法が彩るエンターテインメント超大作の最終章を描く『ウィキッド 永遠の約束』。ふたりの魔女の眩しくて切ない絆の物語と楽曲の数々・・・。豪華キャストによる吹替版にも注目必至！

■豪華映像特典！（※特典映像の有無は、配信サービスにより異なりますのでご注意ください。）

一部配信サービスでは豪華映像特典が視聴できます。キャスト＆スタッフのインタビューや制作段階の映像を通じて、壮大な物語がいかに創り上げられたかをご覧いただけます。

★「ウィキッド 永遠の約束」メイキング ★真の魔法使い ★我が家にまさる場所はない

★シャボン玉の中の少女 ★キアモ・コ ★未公開シーン 他

【ストーリー】

オズの国に隠された真実を知ったことで、エルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）はそれぞれの道を選び、離れ離れになってしまった。あの頃から、エルファバは“悪い魔女”の汚名を着せられ、民衆に恐れられながらも、孤独の中で動物たちの自由を守るため戦い続けている。一方グリンダは“善い魔女”として華やかな人気と名声を手にしながらも、心のどこかでエルファバとの別れを引きずっていた。そんなある日、カンザスから一人の少女がやってきたことで、ふたりの運命が再び交差する。真実の自分と向き合い、変わっていくふたりによって、オズの国の運命も大きく動き出そうとしていた。

【オリジナルキャスト】

シンシア・エリヴォ（エルファバ）、アリアナ・グランデ（グリンダ）、ジョナサン・ベイリー、イーサン・スレイター、ボーウェン・ヤン、マリッサ・ボーディ、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラム

【日本語吹替キャスト／関連作】

高畑充希／ミュージカル「ピーター・パン」、ミュージカル「ミス・サイゴン」

清水美依紗／ミュージカル「バグダッド・カフェ」、ミュージカル「レ・ミゼラブル」

海宝直人／舞台「アラジン」、舞台「ノートルダムの鐘」

田村芽実／「おむすび」、ミュージカル「キンキーブーツ」

入野自由／『言の葉の庭』、「おそ松さん」

kemio／「ぼくたちん家」「ビリオン×スクール」

ゆりやんレトリィバァ／「極悪女王」『翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～』

塩田朋子／「好きでも嫌いなあまのじゃく」『ライオンキング：ムファサ』

大塚芳忠／「鬼滅の刃」「NARUTO -ナルト-」

【スタッフ】

振付： クリストファー・スコット

音楽： ジョン・パウエル、スティーヴン・シュワルツ

音楽・歌詞： スティーヴン・シュワルツ

衣装デザイン： ポール・タゼウェル

編集： マイロン・カースタイン（ACE）

プロダクションデザイン： ネイサン・クロウリー

撮影監督： アリス・ブルックス（ASC）

エグゼクティブ・プロデューサー： スティーヴン・シュワルツ、デイヴィッド・ニックセイ、ジャレッド・ルボフ、

ウィニー・ホルツマン、デイナ・フォックス

プロデューサー： マーク・プラット（P.G.A.）、デイヴィッド・ストーン

原作舞台（音楽・歌詞）： スティーヴン・シュワルツ

原作小説： グレゴリー・マグワイア

脚本： ウィニー・ホルツマン、ウィニー・ホルツマン＆デイナ・フォックス

監督： ジョン・M・チュウ

【DATA】

2025年製作／137分／G／アメリカ

原題または英題：Wicked: For Good

劇場公開日：2026年3月6日

コピーライト：(C) 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

サイト：https://wicked-movie.jp/

配給：Universal Pictures Home Entertainment

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