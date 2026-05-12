日本政策投資銀行の審査業務の高度化を支援

シンプルフォーム株式会社

シンプルフォーム株式会社（東京都目黒区、代表取締役CEO 田代 翔太、以下「当社」）は、株式会社日本政策投資銀行（東京都千代田区、代表取締役社長 地下 誠二、以下「日本政策投資銀行」）の取引開始時ならびに期中管理における審査業務の高度化を支援しました。本取り組みの基軸となる法人定性情報の活用にあたり、当社が提供する法人調査プロセスを効率化する「SimpleCheck」と、法人のリスク情報の重要な変化をモニタリングする「SimpleMonitor」が導入されました。

導入の背景

近年、補助金の不正受給、粉飾決算、不適切会計等といったコンプライアンス違反を起因とする信用リスク事案が増加しています。企業規模や上場・非上場の別を問わず、従来の財務情報などをはじめとした定量情報中心では把握しきれないリスクの兆候をいかに早期に捉えるかが、金融機関において信用リスク等の管理を行う上で重要な課題となっています。

日本政策投資銀行においても、これまで財務情報などの定量情報を基軸とした実効的な審査を行ってきましたが、数値等に表れる前段階にある信用リスクや不祥事リスク等の潜在的なリスクの兆候を、期中においてより早期・的確に把握する体制の強化が求められていました。こうした課題認識のもと、営業・審査部門では、対象企業のリスク変化を適時に把握するためのモニタリング手法の高度化を検討されていました。

また、コンプライアンス部門では、取引開始検討時等における企業に関する属性情報の確認業務において、多様な情報源を基にした精緻な確認が行われてきましたが、点在する定性情報を一元的に整理し、的確に活用していく体制整備が求められており、判断水準を維持・向上させつつ行内での情報共有をより一層円滑に進めていく観点から、確認プロセスを支える仕組みの高度化を検討されていました。

取り組みの概要

日本政策投資銀行におかれては以下の点を評価され、営業部店および審査・コンプライアンス部門において、当社サービスをご利用いただくこととなりました。

サービス概要

- 取引開始検討時等の確認業務における「SimpleCheck」の利用- - 非上場会社等の開示情報が限られる法人等に関し、幅広い定性情報やリスク情報（※）を一元的かつタイムリーに取得できるデータベースであること- - - ※コンプライアンス違反のネガティブニュースや関連法人におけるリスク情報など- - 確認に必要な情報を迅速に把握・共有できる操作性を有しているほか、確認対象企業と関連する企業・人物との関係性やネガティブ情報を視覚的に確認できること- 融資・投資先の期中管理業務における「SimpleMonitor」の利用- - 融資・投資先の期中管理業務において、外部情報をもとに重要なリスク変化（※）をタイムリーかつ一元的に検知できるクラウドサービスであること- - - ※リスクの発現に繋がる兆候となる各種情報（代表者変更や登記変更、行政処分、年金被保険者数減少、ネガティブニュースの発生など）- - メール通知によるアラート確認が可能であり、業務負荷を大きく増やすことなく、期中モニタリングを実施できること

法人取引における審査業務を、非対面を前提とした最適な形へアップデートすることを目指し、審査体制の構築及び運用支援を行っています。審査業務に必要な、全国500万法人に関する定性情報の収集とデータベース構築に取り組み、このデータベースを基盤としたプロダクト「SimpleCheck」「SimpleMonitor」「SimpleInterview」を開発、提供しています。銀行・クレジットカード会社・プラットフォーマーなどを中心に採用され、金融犯罪防止や業務生産性の向上に寄与しています。

SimpleCheck（シンプルチェック）

法人名を入力するだけで情報を瞬時に収集し、当社が独自に調査・蓄積した情報と共に、30秒でレポーティングします。Web検索や既存の会社情報DBではカバーが難しかった中堅・中小や新興法人も含めた全国500万社を対象とし、通常は収集・整理に数日かかる情報を網羅しています。

SimpleMonitor（シンプルモニター）

対象法人を常時監視し、リスク評価に関わる重要な情報・属性に変化が生じた際に自動通知します。モニタリング業務において運用負荷の大きな要因となる誤検知をあらかじめ排除し、見るべき重要な変化のみに絞って通知することで、より実効性のあるリスク対策へのリソース集中を可能にします。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101212/table/54_1_4ae274fdd2b2b82e495e830f381f67d4.jpg?v=202605120151 ]