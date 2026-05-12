渋谷駅でヘアアイロンが無料で使える。パウダールームサービスReCuteに『Lena』（リナ）が登場

株式会社Lena

株式会社Lena（本社：東京都中央区、代表取締役：清水 寛久）は、「髪はもっと自由に、もっとかわいく。」をコンセプトとするヘアケア家電ブランド「Lena（リナ）」より、渋谷駅地下に設置されたパウダールーム内のサービス「ReCute（リキュート）」にて、Lenaヘアアイロンの無料体験提供を開始いたします。

■ 渋谷駅で、気軽にヘアスタイリングができる体験スポット

通勤・通学・外出の合間に、「髪を整えたい」というニーズは多く存在します。一方で、外出先で気軽にヘアアイロンを使用できる環境は限られていました。今回、渋谷駅東口地下広場パウダールームに設置された「ReCute」にて、Lenaのヘアアイロンを無料で使用できる体験スポットを展開します。湿気や雨で崩れたスタイリングの直しや、仕事終わり・予定前のヘアセットなど、“今すぐ整えたい”というシーンに対応します。

設置場所 ：渋谷駅東口地下広場パウダールーム

住所 ：東京都渋谷区渋谷2丁目23番

設置商品 ：Lenaストレートアイロン

料金 ：無料

※ご利用になる際は、ReCuteアプリへのご登録・決済情報のご登録が必要です

設置期間 ：2026年5月1日（金）～6月30日(火) ※期間を延長する場合がございます。

利用可能時間：AM5:00～翌AM1:00（終電～始発まで）

■ 実際に試せる、はじめての常設体験機会へ

これまでEC中心で展開してきたLenaにとって、実際に手に取って試せる機会は限られていました。

「気になっていたけど、試す場所がなかった」

そんな声に応える形で、今回初めて、日常の中で気軽に体験できる場を提供します。渋谷駅という多くの人が行き交う場所で、いつでも、ふとしたタイミングで試せる環境をつくることで、より多くの方にLenaの使い心地や仕上がりを実感していただける機会となります。“見たことがある”から、“実際に使ったことがある”へ。そんなきっかけを届けていきます。

■ SNS投稿でミニアイロンが当たるキャンペーンも実施

本施策にあわせ、体験後のSNS投稿を促進するキャンペーンを実施いたします。

渋谷駅地下の「ReCute」にてLenaアイロンを使用した様子を投稿していただいた方の中から、抽選で100名様に「Lena ミニカーブアイロン」をプレゼント。

体験した“かわいい”や仕上がりを、そのままSNSでシェアしたくなる。そんな自然な投稿を通じて、Lenaの魅力を広げていきます。

■ Lenaについて

Lenaは、サロン品質のスタイリング体験を5,000円～8,000円台という手の届きやすい価格で提供するヘアアイロンブランドです。

「可愛いだけではない実力派」として、10代・20代女性を中心に支持を広げています。

ブランドコンセプトは、髪はもっと自由に、もっとかわいく。

いつだって、“自分だけのかわいい”を探求し、そのプロセスを自由に楽しみたい。

“自分だけのかわいい” を表現し続けるために『Lena』は、あなたのかわいいを叶え続けます。

公式HP ：https://www.lenajp.com/(https://www.lenajp.com/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/lenajp_official/(https://www.instagram.com/lenajp_official/)

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@lenajp_official(https://www.tiktok.com/@lenajp_official)

公式X ：https://x.com/lenajp_official(https://x.com/lenajp_official)

【会社概要】

会社名 ：株式会社Lena

所在地 ：東京都中央区銀座5-11-12 12Ｆ

お問い合わせ：pr@lenajp.com