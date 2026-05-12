ホテルのバックオフィス業務をAIで運営代行AIマネージドBPOサービス「Delta AI Ops」を提供開始

DELTA HQ PTE. LTD.AI BPO 宿泊施設運用代行

ホスピタリティ業界向けAIクラウドプラットフォームを提供するDELTA HQ PTE. LTD.（本社：シンガポール、CEO：藏立裕太、以下「Delta HQ」）は、ホテル・宿泊施設向けのAIマネージドオペレーションサービス「Delta AI Ops」の提供を開始いたしますので、お知らせいたします。

本サービスは、ゲストサポート代行およびレベニューマネジメント代行の2つのサービスラインで構成され、自社開発のオールインワンプラットフォーム（PMS・サイトコントローラー・予約エンジン・タスク管理）とAIの融合により、宿泊施設のバックオフィス業務を一括で代行いたします。

サービスサイト：https://deltahq.com/ja/lp/ai-ops

提供背景：深刻な宿泊業界の人手不足

日本の宿泊業界では、正社員不足率60.2%（帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」、2025年1月）、離職率26.6%（全産業平均の約1.7倍）※1と、構造的な人材不足が深刻化しています。訪日外国人旅行者の増加に伴う多言語対応や料金戦略の高度化が求められる一方、現場スタッフは電話・メール・予約管理などのバックオフィス業務に追われ、目の前のゲストへの対応に十分な時間を割けないという課題が広く存在します。Delta AI Opsは、これらのバックオフィス業務を当社が運営代行することで、宿泊施設のスタッフが対面でのホスピタリティに集中できる環境を実現いたします。

※1 厚生労働省「令和5年雇用動向調査」宿泊業,飲食サービス業（就業形態計）

AI運用代行 Delta AI Ops について

Delta AI Opsは、AIと専門オペレーターのハイブリッド体制で運用されます。AIが定型的な問い合わせ応答、データ収集・分析、価格推奨の算出、レポート自動生成を担い、専門オペレーターが複雑な判断を伴うエスカレーション対応、料金戦略の最終意思決定、品質管理を担います。この体制で、24時間365日・5ヶ国語による以下2つのサービスラインを提供いたします。

ゲストサポート代行

OTA（楽天トラベル、Booking.com、Expedia、Airbnb等）および自社予約エンジン経由のゲスト対応を、24時間365日体制で5ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語・インドネシア語）で代行いたします。予約変更・延泊処理・部屋タイプ変更までPMS上で直接実行し、清掃会社との連携や電話対応にもプランに応じて対応いたします。

レベニューマネジメント代行

競合価格モニタリング、需要予測、最適価格の算出からサイトコントローラーへの反映までを一貫して代行いたします。RevPAR（1室あたりの収益）の最大化を目的に、客室単価と稼働率のバランスを継続的に最適化いたします。

いずれのサービスも、PMS・サイトコントローラー・予約エンジン・タスク管理をオールインワンで自社開発しているDelta HQが、そのプラットフォーム上で実行します。空室・清掃・料金・予約チャネルの全データをリアルタイムで参照した即時対応、予約変更から料金反映までの一気通貫の完結、運営代行サービス間のデータ循環など、複数システムの外部連携では実現できないシームレスな運用を可能にします。

代表コメント

DELTA HQ PTE. LTD. CEO 藏立 裕太

「予約管理やデータ処理など、人がやらなくてもよい業務はテクノロジーに任せ、スタッフの皆様がゲストとの対話やおもてなしといった、ホスピタリティ本来の価値提供に集中できる環境を実現すること。それが私たちの目指す姿です。今後はAIによる自動化をさらに進め、運営代行業務の範囲も拡大してまいります。私たちが培ってきた業界知見と開発力で、その実現に貢献してまいります。」

会社概要

DELTA HQ PTE. LTD.

シンガポール本社：10 Anson Road International Plaza #05-01 Singapore

日本法人：DELTA HQ JAPAN株式会社

代表者：藏立 裕太

設立：2022年12月

従業員数：67名

事業内容：ホスピタリティ業界向けAIクラウドプラットフォームの開発・提供

ホームページ：https://deltahq.com/ja