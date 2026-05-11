プロeスポーツチームSCARZ、『SCARZ CUP Apex Legends vol.5』開催決定！

株式会社XENOZ

株式会社XENOZ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：洞本 宗和)が運営するesportsチーム「SCARZ」は、2026年5月15日（金）に、人気FPSタイトル「Apex Legends」にて『SCARZ CUP Apex Legends vol.5』を開催することをご報告いたします。

SCARZ CUPについて

SCARZ CUPとはプロゲーミングチーム「SCARZ」が運営するコミュニティイベントです。

“ホンキとアソビの融合”をコンセプトに、ゲームタイトルに依存せず、現役で活躍する選手の魅力を多くの人に届け、コミュニティ活性化を目標として開催されている大会です。

今回は第5回目の開催となる、『Apex Legends』シーンにおいて活躍中のプロ選手・ストリーマーたちの熱い戦いをお届けします。

開催概要

■日時

2026年5月15日(金) 18:00

■配信URL

〈YouTube〉https://youtube.com/@SCARZChannel

MC：平岩 康佑 X(https://twitter.com/kouhiraiwa777)

解説：Dizzy X(https://x.com/DizzyMizLizyy)

ミラー配信：あうどーる X(https://x.com/Aud0r)

《株式会社XENOZ（SCARZ）》とは

株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするesports事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やeスポーツ施設の運営、eスポーツを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。

2022年には、大丸松坂屋百貨店やパルコを有するJ. フロントリテイリンググループの一員となり、日本から世界に通用するeスポーツ企業を目指し、事業を行っております。

◼️ 株式会社XENOZ

《HP》https://www.scarz.net/

《X（旧：Twitter）》https://x.com/SCARZ5

《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/

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