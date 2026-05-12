【湘南・鎌倉】アウトドアスポーツで「週末を、もっと面白く！」様々なアクティビティで目的に合わせて楽しめる「OSJ湘南クラブハウス」2026年新規チームメンバー募集中！
アウトドアスポーツを楽しめる施設「OSJ湘南クラブハウス」
有限会社パワースポーツ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：滝川 次郎)は、オーシャンスイム、トライアスロン、トレイルランなどのアウトドアスポーツを楽しめる施設「OSJ湘南クラブハウス」において、2026年シーズンの各種目チームメンバーの募集を開始しました。
日頃から練習会やイベント、プログラムを展開しています。
OSJ湘南クラブハウスでは、初心者から上級者まで幅広く参加できるプログラムを通じて、学びと交流の場を提供し、アウトドアスポーツの魅力を発信しています。
メンバーズ登録もありますが、登録をしなくてもその日から気軽にご利用いただけます。
OSJ湘南クラブハウスのホームページはこちら
http://www.powersports.co.jp/clubhouse/
■湘南エリアのアウトドアスポーツ拠点として
神奈川県鎌倉市に位置するOSJ湘南クラブハウスは、トレイルランニングやロードランニング、トライアスロンなど、さまざまなアウトドアスポーツを楽しむ方のための拠点施設です。
2025年6月には店内のリニューアルをし、より快適にご利用できるようになりました！
湘南の海と山の両方にアクセスしやすい立地を活かし、トレーニングの拠点として利用できるほか、シャワーやロッカーなどの設備も備え、快適に利用いただける環境を整えています。施設利用料金は終日利用で1,000円！
スポーツを楽しんだ体に染みるオリジナルカレーや、鎌倉ビールなども販売しております。
2025年6月 店内をリニューアル
■実践型セミナーで「学べる」場を提供
アウトドアスポーツをより深く楽しむための各種セミナーを開催しています。
チーム練習会やイベントでは、「やってみたいけど不安…」という初心者の方でも安心して参加できる環境を整えており、基礎から丁寧に学べるのが魅力です。
また、競技力向上を目指す方にとっても、実績ある指導者から直接学べる貴重な機会となっています。
・オーシャンスイム講習(基礎～実践)
・トライアスロン基礎セミナー
・トレイルラン講習会
・トレイルトリップ(旅ラン)
・スパルタンレースセミナー、ハイロックスセミナー
・マラソン、ランニング基礎セミナー
アウトドアスポーツ(1)
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アウトドアスポーツ(4)
■ロケーションを活かしたBBQスペース
【屋上スペースの貸し出し】
材木座海岸を一望！ゆったり仲間や家族と過ごすことができます。最高のロケーションで、美味しいビールを片手に乾杯！
屋上利用 BBQコンロセット 2時間 8,800円(税込)～
※食材はお客様の持ち込みでお願いいたします。
BBQ
■一年中アウトドアスポーツを楽しめる鎌倉・材木座
年間を通じて、イベントやセミナーを企画・開催しています。
ホームページのスケジュール表では、開催予定のイベント情報を随時掲載しています。
スケジュールページ
http://www.powersports.co.jp/clubhouse/schedule/calender.html
■施設概要
施設名 ： OSJ湘南クラブハウス
所在地 ： 神奈川県鎌倉市材木座6-4-27
URL ： http://www.powersports.co.jp/clubhouse/
営業時間： 平日11:00-18:00 土日祝日8:30-19:00
定休日 ： 毎週、火、水
設備 ： ロッカー、シャワー フリースペース、ランチ販売
■会社概要
会社名 ：有限会社パワースポーツ
事業内容：アウトドアスポーツイベントの企画・運営、スポーツ用品販売 ほか