アウトドアスポーツを楽しめる施設「OSJ湘南クラブハウス」





有限会社パワースポーツ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：滝川 次郎)は、オーシャンスイム、トライアスロン、トレイルランなどのアウトドアスポーツを楽しめる施設「OSJ湘南クラブハウス」において、2026年シーズンの各種目チームメンバーの募集を開始しました。

日頃から練習会やイベント、プログラムを展開しています。





OSJ湘南クラブハウスでは、初心者から上級者まで幅広く参加できるプログラムを通じて、学びと交流の場を提供し、アウトドアスポーツの魅力を発信しています。

メンバーズ登録もありますが、登録をしなくてもその日から気軽にご利用いただけます。





OSJ湘南クラブハウスのホームページはこちら

http://www.powersports.co.jp/clubhouse/









■湘南エリアのアウトドアスポーツ拠点として

神奈川県鎌倉市に位置するOSJ湘南クラブハウスは、トレイルランニングやロードランニング、トライアスロンなど、さまざまなアウトドアスポーツを楽しむ方のための拠点施設です。

2025年6月には店内のリニューアルをし、より快適にご利用できるようになりました！





湘南の海と山の両方にアクセスしやすい立地を活かし、トレーニングの拠点として利用できるほか、シャワーやロッカーなどの設備も備え、快適に利用いただける環境を整えています。施設利用料金は終日利用で1,000円！

スポーツを楽しんだ体に染みるオリジナルカレーや、鎌倉ビールなども販売しております。





2025年6月 店内をリニューアル





■実践型セミナーで「学べる」場を提供

アウトドアスポーツをより深く楽しむための各種セミナーを開催しています。

チーム練習会やイベントでは、「やってみたいけど不安…」という初心者の方でも安心して参加できる環境を整えており、基礎から丁寧に学べるのが魅力です。

また、競技力向上を目指す方にとっても、実績ある指導者から直接学べる貴重な機会となっています。





・オーシャンスイム講習(基礎～実践)

・トライアスロン基礎セミナー

・トレイルラン講習会

・トレイルトリップ(旅ラン)

・スパルタンレースセミナー、ハイロックスセミナー

・マラソン、ランニング基礎セミナー





アウトドアスポーツ(1)

アウトドアスポーツ(2)

アウトドアスポーツ(3)

アウトドアスポーツ(4)





■ロケーションを活かしたBBQスペース

【屋上スペースの貸し出し】

材木座海岸を一望！ゆったり仲間や家族と過ごすことができます。最高のロケーションで、美味しいビールを片手に乾杯！

屋上利用 BBQコンロセット 2時間 8,800円(税込)～

※食材はお客様の持ち込みでお願いいたします。





BBQ





■一年中アウトドアスポーツを楽しめる鎌倉・材木座

年間を通じて、イベントやセミナーを企画・開催しています。

ホームページのスケジュール表では、開催予定のイベント情報を随時掲載しています。





スケジュールページ

http://www.powersports.co.jp/clubhouse/schedule/calender.html









■施設概要

施設名 ： OSJ湘南クラブハウス

所在地 ： 神奈川県鎌倉市材木座6-4-27

URL ： http://www.powersports.co.jp/clubhouse/

営業時間： 平日11:00-18:00 土日祝日8:30-19:00

定休日 ： 毎週、火、水

設備 ： ロッカー、シャワー フリースペース、ランチ販売









■会社概要

会社名 ：有限会社パワースポーツ

事業内容：アウトドアスポーツイベントの企画・運営、スポーツ用品販売 ほか