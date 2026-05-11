気圧確認、UV確認・紫外線チェックができる「ずつけあ」がPM2.5・黄砂の表示機能を追加！

～ 花粉・気圧・紫外線に加え、“空気の見える化” を強化 ～

もると株式会社

頭痛・気象体調管理アプリ「ずつけあ」は、このたび新たに PM2.5・黄砂表示機能 を追加したことをお知らせいたします。

これまで「ずつけあ」では、気圧・天気・花粉・紫外線など、体調に影響を与える環境情報を一括で確認できる機能を提供してきました。

今回のアップデートでは、ユーザーから要望の多かった PM2.5および黄砂情報 に対応し、より包括的な体調サポートを実現します。

■ 背景

春先から初夏にかけては、花粉だけでなくPM2.5や黄砂の飛来も増加し、 頭痛喉の違和感鼻炎目のかゆみ倦怠感などを感じる方が増える傾向があります。

一方で、PM2.5・黄砂・花粉・気圧などの情報は複数サービスに分散していることが多く、「結局今日は何に注意すべきなのか分かりづらい」という課題がありました。

「ずつけあ」では、これらの情報を1つのアプリでまとめて確認できるようにすることで、日々の体調管理をサポートします。

■ UV確認・紫外線チェッカー

今回のアップデートでは、

・現在のUV指数

・紫外線レベル表示

・雲量情報

・肌タイプ別の日焼け目安時間

などを、見やすいUIで確認可能になりました。

■ 肌タイプ別に「どれくらいで日焼けするか」を表示

ユーザーは自身の肌タイプを選択でき、現在の紫外線状況に応じて、「どれくらいの時間で日焼けしやすいか」の目安時間を確認できます。

これにより、

・外出時の日焼け対策

・UVケアの判断

・長時間外出時の参考

として活用できます。

■ UV指数を直感的に確認可能

UV指数は数値だけでなく、

・弱い

・普通

・強い

・非常に強い

など、分かりやすい表現で表示。

円形グラフを用いたUIにより、現在の紫外線状況をひと目で把握できるよう改善しました。

■ 週間天気予報の更新

週間天気予報画面のUIデザインを刷新し、より見やすく・分かりやすく情報を確認できるようアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、

* 天気

* 気温

* 降水確率

* 気圧変化

* 風速

* 湿度

* 花粉情報

などを1画面で一覧表示できるよう整理し、体調管理に必要な情報へ素早くアクセスできる構成へ改善しています。

特に、気圧警戒レベルや花粉状況については、色分けやラベル表示を強化し、直感的に確認しやすくなりました。

「ずつけあ」では今後も、毎日の体調管理をサポートするため、見やすさ・使いやすさの向上を継続してまいります。

■ ホーム画面の変更

ホーム画面のUIを刷新し、よりシンプルで直感的に情報を確認できるデザインへアップデートしました。

今回のリニューアルでは、 今日の天気気温降水確率気圧警戒レベル湿度風速UV指数花粉情報など、体調管理に役立つ情報を1画面に整理して表示。

特に、気圧状況を大きく分かりやすく表示することで、気圧変化による不調リスクをすぐ確認できるよう改善しました。

また、「きょう / あす / あさって」の切り替えも分かりやすくなり、必要な情報へ素早くアクセス可能になっています。

■ 新機能概要 PM2.5・黄砂（参考値）の表示に対応

ホーム画面および花粉情報画面にて、PM2.5・黄砂情報を確認可能になりました。

主な特徴

PM2.5レベル表示、黄砂表示

色分けによる視認性向上花粉情報との同時確認今日の空気状態を直感的に把握可能

表示は「良好」「普通」「多い」「非常に多い」など、直感的に分かる形式で表示されます。

■ 体調に関係する環境情報 をまとめて確認

「ずつけあ」では現在、以下の情報を統合表示しています。

気圧天気花粉紫外線PM2.5黄砂

複数の情報を横断的に確認できることで、「今日は花粉なのか、気圧なのか、空気汚染なのか」など、体調変化の参考情報として活用できます。

■ 今後について

今後も「ずつけあ」では、 より詳細な体調管理機能通知機能の強化地域別精度向上ウィジェット機能改善などを進め、日常生活に寄り添う体調サポートアプリを目指してまいります。

■ アプリ概要

アプリ名：ずつけあ

対応OS：iOS、Android主な機能：気圧予報花粉情報紫外線情報PM2.5・黄砂表示天気情報体調管理サポート■ 関連URL：

ずつけあ公式サイト：https://zutsucare.com/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6760262384

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.molto.ohmyheadeache