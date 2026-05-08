第２５回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」ビジネスプラン等を募集します

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ビジネスプランコンテスト「千葉開府９００年記念・財団設立２５周年記念　第２５回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」の開催にあたり、５月８日（金）からビジネスプラン等を広く募集しますので、お知らせします。

１　応募資格

（１）ビジネスプラン部門

以下のア～イのいずれかに該当する方

ア　千葉市内に事業所を置いている、または置く意思があり、かつ以下のａ～ｃのいずれかに該当する方

ａ　１年以内に創業予定の方

ｂ　創業後１０年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方

ｃ　創業後の年数に関わらず、新たな分野に進出後５年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方

イ　大学（大学院を含む）や高等学校等に在籍する学生（聴講生等を除く）である方で、近い将来に創業することを検討しており、かつ以下のａ～ｂのいずれかに該当する方

ａ　千葉市内に在住している方

ｂ　千葉県内に所在している学校へ通学されている方

（２）ビジネスアイデア部門

以下のア～イのいずれかに該当する方

ア　千葉市内に事業所を置いている、または置く意思があり、かつ以下のａ～ｂのいずれかに該当する方

ａ　近い将来に創業することを検討している方

ｂ　創業後２年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方

イ　大学（大学院を含む）や高等学校等に在籍する学生（聴講生等を除く）である方で、以下のａ～ｂのいずれかに該当する方

ａ　千葉市内に在住している方

ｂ　千葉県内に所在している学校へ通学されている方

 

２　応募方法

応募申込書に必要事項を記載し、千葉市産業振興財団へ電子メールでお送りください。

※応募申込書は以下の千葉市産業振興財団のホームページからダウンロードできます。

【 URL】https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/bizplancontest/vc-chiba/vc-bp-boshu/

３　応募期間

　　令和８年５月８日（金）～７月３１日（金）１７：００必着

　　

４　表彰（副賞）

　　優秀なビジネスプラン等には、表彰を行うとともに副賞を贈呈します。

また、各賞の受賞者の中で希望者には、起業家支援施設CHIBA-LABO（チバラボ）の入会金および月額利用料（１年間分）を無料とする特典を付与します。(既入居者は除く)

（１）ビジネスプラン部門

　　ア　グランプリ（副賞５０万円）　　

　　イ　優秀賞（副賞２０万円）

　　ウ　奨励賞（副賞１０万円）

（２）ビジネスアイデア部門

　　ア　グランプリ（副賞２０万円）

　　イ　優秀賞（副賞１０万円）

　　ウ　奨励賞（副賞５万円）

 

５　今後のスケジュール等

　　令和８年　７月３１日（金）応募締切

　　　　　　　９月１８日（金）ビジネスプラン部門プレゼン審査

　　　　　　　　　２５日（金）ビジネスアイデア部門プレゼン審査

　　　　　　　　　　　　　　　※各部門とも、応募者多数の場合は書類審査を実施

　　　　　　１１月２４日（火）発表会（最終審査会）

　　　　　　　　　　　　　　　※１３：００からロイヤルパインズホテル千葉にて開催予定

 

６　問い合わせ・申し込み先

　　〒２６０－００１３

　　千葉市中央区中央２－５－１　千葉中央ツインビル２号館８階

公益財団法人千葉市産業振興財団　産業創造課

電話　２０１－９５０６　　ＦＡＸ　２０１－９５０７

電子メール　sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp

 

 