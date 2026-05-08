第２５回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」ビジネスプラン等を募集します
ビジネスプランコンテスト「千葉開府９００年記念・財団設立２５周年記念 第２５回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」の開催にあたり、５月８日（金）からビジネスプラン等を広く募集しますので、お知らせします。
１ 応募資格
（１）ビジネスプラン部門
以下のア～イのいずれかに該当する方
ア 千葉市内に事業所を置いている、または置く意思があり、かつ以下のａ～ｃのいずれかに該当する方
ａ １年以内に創業予定の方
ｂ 創業後１０年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方
ｃ 創業後の年数に関わらず、新たな分野に進出後５年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方
イ 大学（大学院を含む）や高等学校等に在籍する学生（聴講生等を除く）である方で、近い将来に創業することを検討しており、かつ以下のａ～ｂのいずれかに該当する方
ａ 千葉市内に在住している方
ｂ 千葉県内に所在している学校へ通学されている方
（２）ビジネスアイデア部門
以下のア～イのいずれかに該当する方
ア 千葉市内に事業所を置いている、または置く意思があり、かつ以下のａ～ｂのいずれかに該当する方
ａ 近い将来に創業することを検討している方
ｂ 創業後２年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方
イ 大学（大学院を含む）や高等学校等に在籍する学生（聴講生等を除く）である方で、以下のａ～ｂのいずれかに該当する方
ａ 千葉市内に在住している方
ｂ 千葉県内に所在している学校へ通学されている方
２ 応募方法
応募申込書に必要事項を記載し、千葉市産業振興財団へ電子メールでお送りください。
※応募申込書は以下の千葉市産業振興財団のホームページからダウンロードできます。
【 URL】https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/bizplancontest/vc-chiba/vc-bp-boshu/
３ 応募期間
令和８年５月８日（金）～７月３１日（金）１７：００必着
４ 表彰（副賞）
優秀なビジネスプラン等には、表彰を行うとともに副賞を贈呈します。
また、各賞の受賞者の中で希望者には、起業家支援施設CHIBA-LABO（チバラボ）の入会金および月額利用料（１年間分）を無料とする特典を付与します。(既入居者は除く)
（１）ビジネスプラン部門
ア グランプリ（副賞５０万円）
イ 優秀賞（副賞２０万円）
ウ 奨励賞（副賞１０万円）
（２）ビジネスアイデア部門
ア グランプリ（副賞２０万円）
イ 優秀賞（副賞１０万円）
ウ 奨励賞（副賞５万円）
５ 今後のスケジュール等
令和８年 ７月３１日（金）応募締切
９月１８日（金）ビジネスプラン部門プレゼン審査
２５日（金）ビジネスアイデア部門プレゼン審査
※各部門とも、応募者多数の場合は書類審査を実施
１１月２４日（火）発表会（最終審査会）
※１３：００からロイヤルパインズホテル千葉にて開催予定
６ 問い合わせ・申し込み先
〒２６０－００１３
千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館８階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
電話 ２０１－９５０６ ＦＡＸ ２０１－９５０７
電子メール sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp