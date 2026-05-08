第２５回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」ビジネスプラン等を募集します

ビジネスプランコンテスト「千葉開府９００年記念・財団設立２５周年記念 第２５回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」の開催にあたり、５月８日（金）からビジネスプラン等を広く募集しますので、お知らせします。

１ 応募資格

（１）ビジネスプラン部門

以下のア～イのいずれかに該当する方

ア 千葉市内に事業所を置いている、または置く意思があり、かつ以下のａ～ｃのいずれかに該当する方

ａ １年以内に創業予定の方

ｂ 創業後１０年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方

ｃ 創業後の年数に関わらず、新たな分野に進出後５年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方

イ 大学（大学院を含む）や高等学校等に在籍する学生（聴講生等を除く）である方で、近い将来に創業することを検討しており、かつ以下のａ～ｂのいずれかに該当する方

ａ 千葉市内に在住している方

ｂ 千葉県内に所在している学校へ通学されている方

（２）ビジネスアイデア部門

以下のア～イのいずれかに該当する方

ア 千葉市内に事業所を置いている、または置く意思があり、かつ以下のａ～ｂのいずれかに該当する方

ａ 近い将来に創業することを検討している方

ｂ 創業後２年以内の、個人事業者の方、中小企業者の方または特定非営利活動法人等の方

イ 大学（大学院を含む）や高等学校等に在籍する学生（聴講生等を除く）である方で、以下のａ～ｂのいずれかに該当する方

ａ 千葉市内に在住している方

ｂ 千葉県内に所在している学校へ通学されている方

２ 応募方法

応募申込書に必要事項を記載し、千葉市産業振興財団へ電子メールでお送りください。

※応募申込書は以下の千葉市産業振興財団のホームページからダウンロードできます。

【 URL】https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/bizplancontest/vc-chiba/vc-bp-boshu/

３ 応募期間

令和８年５月８日（金）～７月３１日（金）１７：００必着

４ 表彰（副賞）

優秀なビジネスプラン等には、表彰を行うとともに副賞を贈呈します。

また、各賞の受賞者の中で希望者には、起業家支援施設CHIBA-LABO（チバラボ）の入会金および月額利用料（１年間分）を無料とする特典を付与します。(既入居者は除く)

（１）ビジネスプラン部門

ア グランプリ（副賞５０万円）

イ 優秀賞（副賞２０万円）

ウ 奨励賞（副賞１０万円）

（２）ビジネスアイデア部門

ア グランプリ（副賞２０万円）

イ 優秀賞（副賞１０万円）

ウ 奨励賞（副賞５万円）

５ 今後のスケジュール等

令和８年 ７月３１日（金）応募締切

９月１８日（金）ビジネスプラン部門プレゼン審査

２５日（金）ビジネスアイデア部門プレゼン審査

※各部門とも、応募者多数の場合は書類審査を実施

１１月２４日（火）発表会（最終審査会）

※１３：００からロイヤルパインズホテル千葉にて開催予定

６ 問い合わせ・申し込み先

〒２６０－００１３

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館８階

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課

電話 ２０１－９５０６ ＦＡＸ ２０１－９５０７

電子メール sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp