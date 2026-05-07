【国内外食企業初】「Dow Jones Best-in-Class World Index」の構成銘柄に初選定

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングスは、世界的なESG（環境・社会・ガバナンス）投資指標である「Dow Jones Best-in-Class World Index (DJBIC World)」の構成銘柄に国内外食企業で初めて選定されました。

さらに、「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index（DJBIC Asia Pacific）」の構成銘柄に２年連続で選定されましたのでお知らせします。

DJBICは、米国S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社のサステナビリティに関する株価指数で、世界の主要企業をガバナンス・環境・社会の3つの側面から、持続可能性（サステナビリティ）に優れた企業を評価・選定しています。

「World Index」は世界の時価総額上位2,500社を評価対象として、毎年各産業グループの上位企業を選定しており、2025年度は世界で317社（うち日本企業は当社を含め35社）、レストラン・レジャー分野では世界で３社（うち日本企業は当社のみ）が選定されました。

今後も、ESGにおける取り組みをより強化するとともに、積極的な情報発信に努め、ステークホルダーの皆さまから信頼される企業を目指していきます。