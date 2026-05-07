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一風堂 夏の定番 「太つけ麺」 今年は5月発売！
過去最多の対象135店舗で5/12（火）販売開始！
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーは、2026年5月12日（火）より、全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象135店舗にて、「太つけ麺」（ふとつけめん）を期間限定で販売いたします。
「太つけ麺」は、バージョンアップを重ねながら毎年夏に販売している、いわば一風堂の夏の風物詩。今年は昨年より1か月早く登場し、対象店舗数は過去最多となります。昨年よりも長い期間、より広いエリアで、より多くのお客様に一風堂の夏を味わっていただけます。
主役の麺は、もっちり感が際立つタピオカ粉使用の多加水極太麺。冷水で丁寧に締めることで、心地よい弾力を引き出します。麺量は普通盛り（茹で後400g）に加え、＋150円で大盛り（600g）のボリューム満点な選択肢も。合わせる熱々のつけダレは、一風堂のまろやかなとんこつスープをベースに鰹、鯖、鰯などの魚粉をスペシャルブレンドし、魚の旨味と香りが豊かに広がる濃厚な味わいに。トッピングのチャーシューは、秘伝の醤油ダレで炊き込んだチャーシューを厚切りにし、店舗で炙って仕上げます。さらに、サクサク食感の天かす、のり、半熟玉子、ネギをトッピング。トッピングを贅沢に楽しみたい方には、のり2枚、炙りバラチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個を増量した「極 太つけ麺」（きわみふとつけめん）もおすすめです。残ったつけダレは「スープ割り」をして、最後の一滴までご堪能いただけます。
一風堂ではこれまで、お客様の声をもとに期間限定ラーメンの季節の定番メニュー化や商品ブラッシュアップを行ってきました。「太つけ麺」も夏季限定商品として、2004年の誕生当初からの根強い人気を受けて定番化し、時代とともに進化を続けている商品です。一風堂は今後も「変わらないために、変わり続ける」という「創業の精神」を胸に、お客様の声に耳を傾けながら、ワクワクするような商品の開発に力を入れ、ラーメンの可能性と更なる美味しさを追及してまいります。
■商品情報
商品名 ：太つけ麺（ふとつけめん）
価 格 ：1,090円（税込み）、麺大盛り +150円（税込み）、極 太つけ麺（のり2枚、炙りチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個増量）1,530円（税込み）
販売期間：2026年5月12日（火） 〜 無くなり次第終了 ※一部店舗で販売開始日が異なります
販売店舗：国内「一風堂」および「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象135店舗
店舗一覧：https://www.ippudo.com/news/260512_tsukemen
※ 各店舗杯数限定での販売となります。
※ 麺の硬さは選べません。
※ 麺の「熱盛り」をご希望の方は、ご注文の際にお申し付けください。
※ 太麺の替玉はございません。麺の増量をご希望の方には「大盛り」がおすすめです。
※「スープ割り」をご希望の際はスタッフにお声掛けください。
※ フードコート業態の一部「一風堂」および「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」各店舗は「一風堂公式アプリ」対象外となります。
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力の源ホールディングスについて
会社名 ： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
本件に関するお問合わせ先
広報担当（小栗）：pr@chikaranomoto.com
関連リンク
一風堂サイト
https://www.ippudo.com
「太つけ麺」販売店舗一覧
https://www.ippudo.com/news/260512_tsukemen
特設サイト
https://www.ippudo.com/cp/futotsukemen202605
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーは、2026年5月12日（火）より、全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象135店舗にて、「太つけ麺」（ふとつけめん）を期間限定で販売いたします。
主役の麺は、もっちり感が際立つタピオカ粉使用の多加水極太麺。冷水で丁寧に締めることで、心地よい弾力を引き出します。麺量は普通盛り（茹で後400g）に加え、＋150円で大盛り（600g）のボリューム満点な選択肢も。合わせる熱々のつけダレは、一風堂のまろやかなとんこつスープをベースに鰹、鯖、鰯などの魚粉をスペシャルブレンドし、魚の旨味と香りが豊かに広がる濃厚な味わいに。トッピングのチャーシューは、秘伝の醤油ダレで炊き込んだチャーシューを厚切りにし、店舗で炙って仕上げます。さらに、サクサク食感の天かす、のり、半熟玉子、ネギをトッピング。トッピングを贅沢に楽しみたい方には、のり2枚、炙りバラチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個を増量した「極 太つけ麺」（きわみふとつけめん）もおすすめです。残ったつけダレは「スープ割り」をして、最後の一滴までご堪能いただけます。
一風堂ではこれまで、お客様の声をもとに期間限定ラーメンの季節の定番メニュー化や商品ブラッシュアップを行ってきました。「太つけ麺」も夏季限定商品として、2004年の誕生当初からの根強い人気を受けて定番化し、時代とともに進化を続けている商品です。一風堂は今後も「変わらないために、変わり続ける」という「創業の精神」を胸に、お客様の声に耳を傾けながら、ワクワクするような商品の開発に力を入れ、ラーメンの可能性と更なる美味しさを追及してまいります。
「太つけ麺」イメージ
「極 太つけ麺」イメージ
炙りチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個、
のり2枚追加トッピング
炙りチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個、
のり2枚追加トッピング
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■商品情報
商品名 ：太つけ麺（ふとつけめん）
価 格 ：1,090円（税込み）、麺大盛り +150円（税込み）、極 太つけ麺（のり2枚、炙りチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個増量）1,530円（税込み）
販売期間：2026年5月12日（火） 〜 無くなり次第終了 ※一部店舗で販売開始日が異なります
販売店舗：国内「一風堂」および「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象135店舗
店舗一覧：https://www.ippudo.com/news/260512_tsukemen
※ 各店舗杯数限定での販売となります。
※ 麺の硬さは選べません。
※ 麺の「熱盛り」をご希望の方は、ご注文の際にお申し付けください。
※ 太麺の替玉はございません。麺の増量をご希望の方には「大盛り」がおすすめです。
※「スープ割り」をご希望の際はスタッフにお声掛けください。
※ フードコート業態の一部「一風堂」および「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」各店舗は「一風堂公式アプリ」対象外となります。
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力の源ホールディングスについて
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計312店舗（国内171店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年12月末、海外：2025年9月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかなとんこつスープと、歯切れの良い細麺のとんこつラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています
会社名 ： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
本件に関するお問合わせ先
広報担当（小栗）：pr@chikaranomoto.com
関連リンク
一風堂サイト
https://www.ippudo.com
「太つけ麺」販売店舗一覧
https://www.ippudo.com/news/260512_tsukemen
特設サイト
https://www.ippudo.com/cp/futotsukemen202605