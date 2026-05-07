一風堂 夏の定番 「太つけ麺」 今年は5月発売！

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株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーは、2026年5月12日（火）より、全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象135店舗にて、「太つけ麺」（ふとつけめん）を期間限定で販売いたします。「太つけ麺」は、バージョンアップを重ねながら毎年夏に販売している、いわば一風堂の夏の風物詩。今年は昨年より1か月早く登場し、対象店舗数は過去最多となります。昨年よりも長い期間、より広いエリアで、より多くのお客様に一風堂の夏を味わっていただけます。主役の麺は、もっちり感が際立つタピオカ粉使用の多加水極太麺。冷水で丁寧に締めることで、心地よい弾力を引き出します。麺量は普通盛り（茹で後400g）に加え、＋150円で大盛り（600g）のボリューム満点な選択肢も。合わせる熱々のつけダレは、一風堂のまろやかなとんこつスープをベースに鰹、鯖、鰯などの魚粉をスペシャルブレンドし、魚の旨味と香りが豊かに広がる濃厚な味わいに。トッピングのチャーシューは、秘伝の醤油ダレで炊き込んだチャーシューを厚切りにし、店舗で炙って仕上げます。さらに、サクサク食感の天かす、のり、半熟玉子、ネギをトッピング。トッピングを贅沢に楽しみたい方には、のり2枚、炙りバラチャーシュー1枚、半熟玉子1/2個を増量した「極 太つけ麺」（きわみふとつけめん）もおすすめです。残ったつけダレは「スープ割り」をして、最後の一滴までご堪能いただけます。一風堂ではこれまで、お客様の声をもとに期間限定ラーメンの季節の定番メニュー化や商品ブラッシュアップを行ってきました。「太つけ麺」も夏季限定商品として、2004年の誕生当初からの根強い人気を受けて定番化し、時代とともに進化を続けている商品です。一風堂は今後も「変わらないために、変わり続ける」という「創業の精神」を胸に、お客様の声に耳を傾けながら、ワクワクするような商品の開発に力を入れ、ラーメンの可能性と更なる美味しさを追及してまいります。