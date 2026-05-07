辻・本郷 ITコンサルティング、辻・本郷税理士法人の業務変革プロジェクト「AI活用プロジェクト(TH-AI)」を本格始動

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健、以下「ITC」)は、辻・本郷 税理士法人(本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子、以下「TH」)をはじめとするグループ全体の業務変革プロジェクト「AI活用プロジェクト(TH-AI)」を始動しました。

本プロジェクトを通じて、ITCは生成AIを核とする次世代業務基盤を構築し、税理士業務の効率化と品質向上を推進します。

■ プロジェクト概要

会計・税務業界では、人手不足が深刻化する一方で、高度な専門知識と正確性が求められるという課題を抱えており、以下のような点が業務改革の大きな障壁となっていました。

・知識の属人化とブラックボックス化：

特定の担当者への専門知識の集中。

・付帯業務の負担：

議事録作成、資料転記、内容整理などの付帯業務による業務時間の圧迫。

・AI活用における技術的課題：

複雑な紙資料の読み取りや、情報の不正確性(ハルシネーション)などの生成AI活用時の課題。

ITCはこれらの課題を解決すべく、現場主体の業務改善と会社全体の最適化を両立させる統合的なAI基盤の構築を目的として、THと共同で本プロジェクトを始動しました。現場ニーズと最新の生成AI技術をマッチングさせ、以下のような業務改善効果の検証を進めます。

・自動化による効率化：

定型的な文書作成や情報整理をAIで自動化し、スタッフの業務工数を削減。

・申告業務の品質向上：

専門性と正確性が求められる申告関連業務にAIを用いて、知識や判断のばらつきを抑えつつ、

必要な情報を効率的・効果的に活用できる環境を構築。



・データ分析基盤の構築による「ブラックボックス」解消：

日々の業務フローをデータとして蓄積・分析する基盤を開発。AIがボトルネックを自動抽出し、

継続的な業務改善（PDCA）を高速化。

■ 今後の展望

本プロジェクトによる「AIと専門家が共生する次世代の会計事務所モデル」は、以下のような観点から辻・本郷グループ内に留まらない社会的意義を持つものと考えられます。

・税務・会計業界全体の生産性と顧客への提供価値の向上

業界最大手として培ってきた知見とAIを融合させ、税務・会計業界に根強く残る「手作業」を

「専門家としての価値」へと転換。AIが定型業務を担うことで、プロフェッショナルが本来あるべ

き「経営者の伴走者」として動ける時間を最大化し、会計事務所が提供する価値の向上を実現。

・中堅・中小企業の経営管理及びバックオフィス業務の変革

リソース不足に直面する中堅・中小企業のバックオフィスを、辻・本郷の専門知見や業務フロー

の「型」として展開。高度な経営可視化や迅速な意思決定を促進し、日本経済の屋台骨である中

堅・中小企業の自律的な成長をバックオフィスから支援。

ITCは、本プロジェクトを通じて得られる知見を実装・定着フェーズまでつなげることで、辻・本郷グループの業務変革を支援するとともに、税務・会計業界における生成AI活用の先進モデルの確立を目指します。

■ 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要

代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F

事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、ソフトウェア・ハードウェア販売、

導入支援、経理/人事アウトソーシング、

個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営

URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp