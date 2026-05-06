株式会社G.Oホールディングス（本社：大阪市東淀川区）が展開するフィットネスブランド「FIXIT」は、人気宅トレクリエイター「トレぴな」氏との共同開発による新商品『MAKE BALANCE ソイプロテイン カフェラテ』を2026年5月11日より公式オンラインストアにて発売いたします。

本製品は、たんぱく質補給にとどまらず、11種のビタミン、3種のミネラル、植物性乳酸菌120億個、水溶性食物繊維（イヌリン）を1杯に凝縮した「バランス補給プロテイン」です。 国内製造大豆100%使用のソイプロテインに、日常のティータイム感覚で楽しめるカフェラテフレーバーを組み合わせることで、無理なく続けられる美容・健康習慣を実現します。

トレぴな（SNS総フォロワー数281万人）

「人生の主役を自分に変える」をコンセプトに、宅トレのみで－9kgのダイエットに成功した経験を発信するフィットネスクリエイター。NSCA認定パーソナルトレーナーの資格を持ち、理論に基づいた「楽しくて痩せる」メソッドが10～20代を中心に熱狂的な支持を得る。YouTube Brandcast 2025への登壇や『マツコの知らない世界』での紹介など、メディア出演も多数。 ■保有資格 ・NSCA認定パーソナルトレーナー ・ストレッチコンディショナー ■主な実績 イベント： YouTube Brandcast 2025、全国ロフト「ウェルネス＆ビューティ 2024」登壇 メディア： TBS『マツコの知らない世界』、雑誌『美人百花』『nicola』掲載

開発背景と「MAKE BALANCE」が目指すもの

近年、プロテインはボディメイクだけでなく、日々の美容と健康をサポートするインナーケアとしても注目されています。 しかし、「プロテインを飲むとお腹が張りやすい」「味が単調で続かない」「複数のサプリメントを併用するのは手間」といった声も聞かれます。

FIXITはこれらの課題に着目し、宅トレクリエイター「トレぴな」氏との共同開発により、美味しさと機能性、そして継続のしやすさを追求したプロテインを開発しました。 「MAKE BALANCE ソイプロテイン カフェラテ」は、忙しい現代人が無理なく続けられる、新しい美容・健康習慣を提案します。

『MAKE BALANCE ソイプロテイン カフェラテ』の主な特長

① 高機能マルチ補給：プロテインの枠を超えた「オールインワン設計」 たんぱく質補給に留まらず、11種のビタミンと3種のミネラルを、1日の推奨量の約1/3（1食あたり）配合しています。 これ一杯で、複数のサプリを飲み分ける必要がない「タイパ（タイムパフォーマンス）」の良さを実現しました。

② Wインナーケア：120億個の乳酸菌 × 水溶性食物繊維 「プロテインを飲むとお腹が張りやすい」という悩みに着目し、植物性乳酸菌120億個と、善玉菌の餌となるイヌリン（食物繊維）をダブル配合しています。 ボディメイクの土台となる「内側の巡り」を健やかに整えます。

③ ソイ × カフェラテの満足感：植物性ならではの腹持ちと美味しさ 吸収が穏やかで満足感が持続しやすい大豆（ソイ）プロテインを採用しました。 こだわりのカフェラテフレーバーは、日常のティータイム感覚で楽しめるため、お菓子代わりの「置き換え習慣」に最適です。

④ 国内製造大豆100%の安心感 原料のソイプロテインは、品質管理の行き届いた国内製造大豆を100%使用しています。 腹持ちも良く、朝食のプラスワンや軽食としても最適です。

⑤ 天然甘味料「ステビア」使用。罪悪感ゼロの甘み 天然由来のステビアを使用しています。 後味の残らない軽やかな甘さが、飽きのこない「続けたくなる美味しさ」を支えます。

⑥ 宅トレのプロが監修：「トレぴな」氏との共同開発 SNS総フォロワー281万人を誇る人気宅トレクリエイター、トレぴな氏が企画から参画しました。 数多くのダイエット指導経験から得た「本当に続けられるプロテイン」の視点を取り入れた、信頼のクオリティです。

製品概要

MAKE BALANCE ソイプロテイン カフェラテ

タンパク質補給に加え、11種のビタミン、3種のミネラル、食物製乳酸菌、水溶性食物繊維を凝縮したバランス補給プロテインです。 ・国内製造大豆100%使用 ・天然甘味料ステビア使用 内容量:1kg 価格:\4,980(税込)

販売情報

発売日： 2026年5月11日

販売チャネル： 公式ストア、順次(楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング)

販売ページURL：https://store.fix-it.jp/products/fixit-make-balance-caffeellatte

■ブランド概要

『FIXIT』／あなたの求めるカラダを作る。無駄なく、シンプル。そしてハイクオリティ。

ブランドサイト：https://store.fix-it.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当

E-mail: press@go-hd.jp