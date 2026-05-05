「愛のバトン」を繋ぐ！タイの人気俳優 Gulf Kanawutのファン有志123名が、全国12ヶ所の「ドナルド・マクドナルド・ハウス」へ1,640個の寄贈を実現

Project for Gulf in JP贈呈式の様子

タイの人気俳優 Gulf Kanawut(https://www.instagram.com/gulfkanawut/)（ガルフ・カナウット）のファンコミュニティ「Project for Gulf in JP(https://x.com/PJforGULFinJP)」が、病気と向き合う子どもとそのご家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」全国12ヶ所へ食料品などを寄贈いたしました 。

■ 贈呈式および全国への支援の様子

2026年5月5日（こどもの日）13時より、ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸ハウス（兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目6-7）にて、発起人および運営メンバー参加のもと、寄付物資の贈呈式を執り行いました 。現在、寄付先の全12ハウスよりX（旧Twitter）にて受領報告が寄せられています。

本プロジェクトは、タイの俳優 Gulf Kanawut の「受け取った愛を社会に還元する」という考え方に共感した一人のファンの呼びかけから始まりました 。特別な支援ではなく、ハウスで過ごすご家族が日常の中で利用しやすく、少しでも負担が軽くなるような身近な物品を選定しています 。

神戸ハウスへの寄付物品

■ 社会貢献の輪を広げる原動力、タイの人気俳優「Gulf Kanawut」とは？

今回の支援活動は、タイを拠点に世界各国で高い人気を誇る俳優・アーティスト、Gulf / Kanawut Traipipattanapong（ガルフ / カナウット・トライピパッタナポン／愛称：ガルフ）さんの活動に強い影響を受けています。

ガルフ・カナウット

1997年12月4日生まれ、タイ・バンコク出身。

2019年の主演ドラマでの世界的ブレイクを皮切りに、現在はタイの主要テレビ局チャンネル3と契約し、数々のドラマや映画で主演を務めています。2025年にはテレビ東京系ドラマ『トウキョウホリデイ』にて、タイ人俳優初となる日本ドラマの主演を務めるなど、日本でも非常に親しまれています。

さらに、GUCCIやオニツカタイガーのアンバサダーを務めるなど、グローバルな影響力を持っています。

彼に惹きつけられる理由は、華やかなキャリア以上に、非常に地に足のついた誠実な人柄と、他者を思いやる深い愛情にあります。彼は母国タイにおいて、自身の誕生日などの節目ごとに、小児病院や医療機関、児童福祉施設への寄付活動を長年にわたり積極的に行っています。

X： https://x.com/gulfkanawut

Instagram：https://www.instagram.com/gulfkanawut/

彼の「受け取った愛を社会に還元する」という思想に共感し、「愛のバトン」を繋ぐ新たな“推し活”として、国内外123名のファンによる今回のプロジェクトが実現しました。

■ 寄付内容（全国12ハウス合計）

本プロジェクトでは、各ハウスで日常的に必要とされる食品を中心に、総計1,640個の支援物資を寄贈いたしました。

- パックご飯：240個- レトルトカレー：382食- カップ麺：558個- 野菜ジュース：360本- 豚汁：100袋

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：Pay it forward, LOVE from Gulf ~ Gulfからの愛のバトンプロジェクト ~

プロジェクトハッシュタグ：

#LoveBATONfromGULF(https://x.com/hashtag/LoveBATONfromGULF)

発起人：Project for Gulf in JP

実施日：2026年5月5日(こどもの日)

寄付先：ドナルド・マクドナルド・ハウス

全国12ヶ所

寄付内容：食品など

【本件に関するお問い合わせ先】

Project for Gulf in JP

X (プロジェクト用アカウント)：https://x.com/PJforGULFinJP

担当：M in J

https://x.com/M86858694