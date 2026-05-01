UMITO、総額約24億円の資金調達を実施。累計調達額は約182億円に

株式会社UMITO

海最前列のスモールラグジュアリーホテルブランド「UMITO」を展開する株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は、2026年4月、日本航空株式会社、株式会社Plan・Do・See等を引受先とする第三者割当増資、ならびにモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社等による各種金融スキームを通じ、総額約24億円の資金調達を実施いたしました。

これにより、創業時からの累計調達額は約182億円規模に到達したことをお知らせいたします。

今回の調達は、当社のビジネスモデルが、国内のみならずグローバル市場においても極めて高い成長性と信頼性を有していることの証左です。

各業界を牽引するトップランナーとの戦略的提携、および各種金融スキームの導入により、UMITOは国内外における物件取得と開発体制を強化し、世界基準のライフスタイルブランドへと進化を加速させてまいります。

■ 資金調達の背景と目的：世界を舞台にした「UMITO」は次のステージへ

当社は「海と共に過ごす別邸」をコンセプトに、海辺のホテルをシェアで所有する新しいライフスタイルを提案してまいりました。憧れの非日常を誰もが享受できる未来を目指し、現在、株式会社UMITOはかつてないスピードで進化を続けています。

株式会社UMITOは、今回確保した約24億円をエンジンに、以下の3点を中心とした持続的かつダイナミックな成長を目指します。

１. 開発・投資の加速：海外物件の取得および国内外の新規開発プロジェクトへの投資。

２. 運営・システム体制の強化：顧客満足度の向上を目指した運営体制の拡充と、効率化に向けたシステム整備。

３. 人材採用の強化：事業急拡大に伴う、専門性の高い人材の確保。

■本第三者割当増資の主な引受先（順不同）

本件における第三者割当増資は、以下の企業等を引受先として実施いたしました。

・日本航空株式会社

・株式会社Plan・Do・See

・Hongo Holdings株式会社（辻・本郷グループ）

■今後の展開と各社との連携について

本資金調達に合わせ、引受先各社との協業を深化させてまいります。

日本航空株式会社：資本業務提携に基づき、顧客基盤の相互活用や施設稼働率の向上を推進、UMITOブランドの認知向上および利用促進に向けた取り組みを推進してまいります 。

株式会社Plan・Do・See：ホテル・レストラン等の運営ノウハウを活かした。施設価値の向上や商品企画面における事業連携、共同での取り組みの検討を進めてまいります。

Hongo Holdings株式会社：税務および販売面における専門的な知見を活かし、商品設計や販売体制の強化に向けた連携を進めてまいります。

当社は今後も、パートナー企業と共に「UMITO」ブランドの価値を高め、供給力と収益性の向上を図ることで、世界中の人々へ非日常のワクワクするライフスタイルを提供し続けてまいります。

◼︎海と共に過ごす別邸「UMITO」について

「ホテル」や「別荘」のオーナーとして所有できるシェア購入型「UMITO」シリーズを2021年に販売開始。沖縄、鎌倉、熱海、瀬底島、宮古島、奄美大島など日本全国からハワイ等の海外まで、次々と展開しています。



UMITOサイトはこちら :https://umito.jp/?utm_source=prtimes-080-funding会社概要

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社

マノワ株式会社

マノワラボ合同会社

株式会社UMITO BEACH



事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

株式会社UMITOコーポレートサイト :https://corp.umito.jp/?utm_source=prtimes-080-funding

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917