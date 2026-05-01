【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】2026年サマーフェアを開催。オリジナル・コインケースをプレゼント。

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株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 寺野 信太郎)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、5月13日(水)～24日（日）サマーフェアを開催します。（※一部日程変更店舗あり）35,000円(税別)以上お買い上げのお客様には、オリジナル「コインケース」をプレゼントいたします。また、フェア期間中にお買い上げ頂いた全てのお客様に、オリジナルスカーフ柄をあしらった限定ショッパーでお渡しさせて頂きます。（どちらも数量限定、先着順）




【SUMMER FAIR】を開催！
LAUTREAMONT(ロートレアモン)では、5月13日(水)～5月24日(日)サマーフェアを開催いたします。（※一部日程変更店舗あり）


ノベルティフェア






35,000円(税別)以上お買い上げのお客様には、オリジナルコインケースをプレゼントいたします。


また、フェア期間中にお買い上げ頂いた全てのお客様に、オリジナルスカーフ柄をあしらった限定ショッパーでお渡しさせて頂きます。（どちらも数量限定、先着順でのお渡しとなっております。）


商品紹介



LAUTREAMONT 2026 Summer Collection


POSITIVE BREEZE



初夏へ向かうこの時期に、色や柄がもたらす前向きなムードを取り入れて。クロップドワイドパンツの新しい丈バランスを軸に、配色ニットやスカーフプリント、ボーダーのパターンをミックスして、華やかさと今年らしさを両立したスタイルを提案します。シーズンカラーに赤を効かせることで、都会的で品のある今の空気感を表現します。



Jacket \28,600　Pants \29,700

Cardigan \20,900　Pants \20,900


Blouse \18,700

Pullover \15,400　Shirt \22,000

LAUTREAMONT(ロートレアモン)について




様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。

販売に関して



▶LAUTREAMONT 公式オンラインストア


https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont


▶JAVA CORPORATION 公式オンラインストア 「 J Lounge 」


https://www.j-lounge.jp/


ブランドオフィシャルメディア



▶LAUTREAMONT ブランドサイト : https://lautreamont-official.com/


▶LAUTREAMONT 公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/?hl=ja



＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞


ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー


クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開