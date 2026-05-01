【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】2026年サマーフェアを開催。オリジナル・コインケースをプレゼント。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 寺野 信太郎)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、5月13日(水)～24日（日）サマーフェアを開催します。（※一部日程変更店舗あり）35,000円(税別)以上お買い上げのお客様には、オリジナル「コインケース」をプレゼントいたします。また、フェア期間中にお買い上げ頂いた全てのお客様に、オリジナルスカーフ柄をあしらった限定ショッパーでお渡しさせて頂きます。（どちらも数量限定、先着順）

【SUMMER FAIR】を開催！

LAUTREAMONT(ロートレアモン)では、5月13日(水)～5月24日(日)サマーフェアを開催いたします。（※一部日程変更店舗あり）

ノベルティフェア

35,000円(税別)以上お買い上げのお客様には、オリジナルコインケースをプレゼントいたします。

また、フェア期間中にお買い上げ頂いた全てのお客様に、オリジナルスカーフ柄をあしらった限定ショッパーでお渡しさせて頂きます。（どちらも数量限定、先着順でのお渡しとなっております。）

商品紹介

LAUTREAMONT 2026 Summer Collection

POSITIVE BREEZE

初夏へ向かうこの時期に、色や柄がもたらす前向きなムードを取り入れて。クロップドワイドパンツの新しい丈バランスを軸に、配色ニットやスカーフプリント、ボーダーのパターンをミックスして、華やかさと今年らしさを両立したスタイルを提案します。シーズンカラーに赤を効かせることで、都会的で品のある今の空気感を表現します。

Jacket \28,600 Pants \29,700Cardigan \20,900 Pants \20,900Blouse \18,700Pullover \15,400 Shirt \22,000

LAUTREAMONT(ロートレアモン)について

様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。

販売に関して

▶LAUTREAMONT 公式オンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont

▶JAVA CORPORATION 公式オンラインストア 「 J Lounge 」

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶LAUTREAMONT ブランドサイト : https://lautreamont-official.com/

▶LAUTREAMONT 公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/?hl=ja

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー

クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開