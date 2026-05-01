Trip Machine × DGR (THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2026) ジェントルマンズライド限定モデルが入荷いたしました

Motorimoda株式会社

Motorimoda株式会社（代表取締役/岡林道則）では、『TRIP MACHINE × THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2026』の新作コラボレーションアイテムの店頭販売を、2026年5月2日(土)より順次開始いたします。( 神戸店/名古屋店は5月3日, 福岡店は5月4日に展開予定となります )

今回のDGRエディションでは、すべてのアイテムにバージンウールと耐久性に優れたフルグレインレザーを採用。レザーのみ、ファブリックのみではない、他に類を見ない組み合わせであり、時間をかけて完成された特別仕様のラインアップとなります。

■TRIP MACHINE × THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2026

ジェントルマンズ キャリー コレクターズセット (世界限定30セット)

適度な収納力を備えたサイドバッグ「ウェイファーラー パニア」、すべてのアイテムに定位置を与える「カートグラファー タンクバッグ」、足元で静かにその役割を果たす「スリッポン シューズプロテクター」、そしてハンドル操作とライダーを繋ぐ「ハバダッシュグリップ」。

ライディングにおいて本当に重要な要素をひとつのセットとして、また必要なアイテムのみをそれぞれにサポートするラインアップとして、各種アイテムが用意されております。

カートグラファー タンクバッグウェイファーラー パニアハバダッシュ グリップシュープロテクター MK2

■商品一覧

DGR × トリップマシン

ジェントルマンズ キャリー コレクターズセット(https://www.motorimoda.com/c/2905/2905BA260002)

77,000円

DGR × トリップマシン

カートグラファー タンクバッグ(https://www.motorimoda.com/c/2905/2905BA260003)

39,600円

カートグラファー タンクバッグ

カメラクッション付き(https://www.motorimoda.com/c/2905/2905BA260004)

42,900円

DGR × トリップマシン

ウェイファーラー パニア(https://www.motorimoda.com/c/2905/2905BA260005)

29,700円

DGR × トリップマシン

スリッポン シュープロテクター MK2(https://www.motorimoda.com/c/2905/2905AC260004)

5,500円

DGR × トリップマシン

ハバダッシュ グリップ(https://www.motorimoda.com/c/2905/2905AC260003)

7,700円

それぞれが単体でも機能しながら、組み合わせることで完成された一体感を生み出すアイテム。

実際にイベントに参加される方も、されない方も。イベント参加の一つの形として、トリップマシンのコラボアイテムを愉しんでみてはいかがでしょうか。

ぜひモトーリモーダ各店にてご確認ください。

※詳細な入荷状況はご利用店舗までお気軽にお問い合わせください

※商品によっては入荷時期が遅れている場合もございます

■取扱い店舗

・Motorimoda 銀座店

〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6-1F

営業時間//10:00-20:00 TEL//03-6226-2515



・Motorimoda 神戸店

〒658-0027 神戸市東灘区青木1-2-34 サンシャインワーフ神戸2階

営業時間//10:00-19:00 TEL//078-806-8258



・Motorimoda 名古屋店

〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町9-51 SA NAGOYABAY内2F

営業時間//10:00-19:00 TEL//052-602-5646



・Motorimoda 福岡店

〒818-0024 福岡県筑紫野市原田 6-5-10

営業時間 平日//10:30-19:00 土日祝//10:00-19:00 TEL//092-926-8862



・Motorimoda ルーチェ店

〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3-2-1

営業時間//10:00-19:00 TEL//042-454-5020



・公式オンラインストア

Motorimoda.com

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