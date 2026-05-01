「広告を回す側」から「売上を設計する側」へ。成約率を最大化する“マーケティング構造”を経営直下で創る、お陽さまテックのえねこがコアメンバー採用を開始

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、スマートホーム（太陽光発電・蓄電池等）事業の急速な拡大に伴い、事業の成長戦略をマーケティングの観点から設計・実装する「マーケティング職（コアメンバー）」の採用を本格的に開始いたしました。

■えねこにおけるマーケティングの定義：集客ではなく「売上構造そのもの」

多くの企業が、“広告を回すこと”をマーケティングだと捉えています。しかし、えねこは違います。

弊社におけるマーケティングとは、売上が生まれる構造そのものを設計することです。 誰に、何を、どのタイミングで届けるのか。どの導線で接触し、どのように意思決定を促し、成約へ繋げるのか。この設計一つで、事業の成長スピードも、収益性も、再現性もすべてが決まります。単なる集客ではなく、「売れる仕組み」をつくることそのものが仕事です。

■代表直下で「ノウハウを実装し、自分で回す」環境

本ポジションは、代表直下のコアメンバーとして参画いただきます。代表がIT・不動産業界で培ってきた実践的なマーケティングノウハウやネットワークを最短距離で吸収しながら、実務に落とし込んでいきます。

重要なのは、知識を得ることではありません。使える状態にし、自ら仕組みを回せるかどうかです。 また、本ポジションは一般的なマーケティング職のように「広告運用だけ」「分析だけ」を担う役割ではありません。営業や事業開発にも深く踏み込み、売上責任を持ちながら意思決定に関与していく、まさに“事業家”としてのポジションです。

■追求するのは「再現性ある勝ちパターン」

えねこでは、個人のセンスや属人性に依存したマーケティングは行いません。テクノロジーと構造設計により、誰が実行しても成果が出る“再現性あるモデル”の構築を目指しています。具体的には、以下のような取り組みを推進しています。

・AIO（AI Optimization）： AIを活用したクリエイティブ・配信の最適化

・GMO（Growth / Marketing Ops）： マーケティングプロセスの仕組み化

・LTV起点での設計： CPAに依存しない、長期収益ベースでのチャネル戦略

導線の一気通貫最適化： LP～インサイドセールス～成約までをデータドリブンで改善

これらを統合し、売上が安定的に生まれ続ける構造を構築していきます。

■業界の“古さ”を壊す、という前提

エネルギー業界は、いまだにアナログな営業手法や非効率なオペレーションが多く残る領域です。価格の不透明さ、属人的な営業、分断された工程。こうした構造が、顧客体験の質を下げている側面も少なくありません。

えねこは、そこに対してITとマーケティングの力で、構造から変えることを本気で目指しています。単なる業務効率化ではなく、業界そのものの“当たり前”をアップデートすることが私たちのテーマです。

■今後の展望：自社メディアの成功と、業界構造を変えるFC展開へ

弊社では現在、不動産テック領域で培ったデータ設計・導線構築の知見を活かし、自社メディア（ https://e-neco.com/ ）を立ち上げています。

単なるコンテンツ発信ではなく、ユーザーの理解から意思決定までを一貫して設計することで、"売れる構造"そのものを内製化。その結果、公開後は想定を上回る反響を獲得し、問い合わせの質・商談効率・成約率のいずれにおいても劇的な改善が進んでいます。これは従来の広告依存型の集客モデルとは一線を画す取り組みであり、住宅エネルギー領域における新たなスタンダードになり得ると考えています。

今後は、この自社メディアを軸としたストック型の集客モデルを自社に留まらず、以下の事業展開へと拡張していく予定です。

・フランチャイズ（FC）パートナーへの提供（業界全体の営業構造の再設計）

・他社へのBPOサービス提供

・不動産領域など周辺事業への拡張

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

弊社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、100万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。ただ設備を売るのではなく、太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていくことこそが私たちの使命です。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

■ 公式Instagram

・補助金／電気代削減などお客様向け情報

https://www.instagram.com/eneco_taiyoko(https://www.instagram.com/eneco_taiyoko?utm_source=chatgpt.com)

・会社／採用／事業の裏側

https://www.instagram.com/eneco_media

■ 公式YouTube

https://www.youtube.com/@%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%88%E3%81%AD%E3%81%93

■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)