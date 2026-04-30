コスプレをもっと身軽に、もっと自由に。 第3回アワコスでも大好評プランを実施決定 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」“手ぶらで楽しめる”特別ステイ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348269/images/bodyimage1】
兵庫県淡路島のラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」第3回開催にあわせ、コスプレイヤーのための特別宿泊プラン“手ぶらでコスプレ”ステイを実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348269/images/bodyimage2】
本プランは前回開催時に好評を博し、コスプレイヤーの課題である「荷物」「移動」「準備」の負担を大幅に軽減するサービスを、第3回開催においても継続実施が決定いたしました。
本プランでは、
(1) 会場（各アトラクション）までの無料送迎
(2) 衣装・ウィッグ・小道具の事前荷物受け取り
(3) チェックアウト後の荷物無料郵送
(4) 客室内での着替え利用
の4つのサポートにより、コスプレイヤーが抱えがちな“移動・荷物・準備”の負担を大幅に軽減します。
前泊・当日泊いずれでも、身軽な状態でイベントに参加いただけるスペシャルプラン。
イベント前後の“移動・荷物・準備”の負担を軽減し、アワコスそのものを最大限楽しめる特別なステイ体験を、ぜひこの機会にご利用ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348269/images/bodyimage3】
■アワコス参加者限定 “手ぶらでコスプレ”特別ステイ 概要
対象：
5月30日（土）開催の「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」 に参加される方で、5月29日（金）または 5月30日（土）にご宿泊のお客様
サービス内容：
(1)アワコス会場、各アトラクションまでの無料送迎
ニジゲンノモリ内の大芝生広場をはじめ、「クレヨンしんちゃん」「NARUTO & BORUTO」「ゴジラ迎撃作戦」など撮影可能エリアまでスムーズにアクセスできます。
衣装のまま歩く必要がなく、安心してイベントへ参加いただけます。
(2) 事前荷物受取サービス
衣装・ウィッグ・小道具など、コスプレに必要な荷物をホテルが事前にお預かりします。
到着後は客室まで丁寧に搬入します。
(3) チェックアウト後の荷物無料郵送サービス
衣装だけでなく、小道具・ウィッグなどのコスプレ一式をまとめて無料発送。
イベント後は手ぶらで快適にご帰宅いただけます。
(4) 客室内での着替え利用
天窓付きのプライベート空間で、メイク・ウィッグ調整もゆっくり行えます。
さらに、着替え後は客室から会場までお送りする送迎サービスをご用意。
重い荷物や衣装のまま移動する必要がなく、スマートにイベントへご参加いただけます。
備考：
「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」ご参加され、本サービスをご利用される際には事前にグランシャリオスタッフまでお申し出ください。また宿泊料にチケット代は含まれておりませんのでご自身でご購入ください。
■GRAND CHARIOT 北斗七星135°について
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。
兵庫県淡路島のラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」第3回開催にあわせ、コスプレイヤーのための特別宿泊プラン“手ぶらでコスプレ”ステイを実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348269/images/bodyimage2】
本プランは前回開催時に好評を博し、コスプレイヤーの課題である「荷物」「移動」「準備」の負担を大幅に軽減するサービスを、第3回開催においても継続実施が決定いたしました。
本プランでは、
(1) 会場（各アトラクション）までの無料送迎
(2) 衣装・ウィッグ・小道具の事前荷物受け取り
(3) チェックアウト後の荷物無料郵送
(4) 客室内での着替え利用
の4つのサポートにより、コスプレイヤーが抱えがちな“移動・荷物・準備”の負担を大幅に軽減します。
前泊・当日泊いずれでも、身軽な状態でイベントに参加いただけるスペシャルプラン。
イベント前後の“移動・荷物・準備”の負担を軽減し、アワコスそのものを最大限楽しめる特別なステイ体験を、ぜひこの機会にご利用ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348269/images/bodyimage3】
■アワコス参加者限定 “手ぶらでコスプレ”特別ステイ 概要
対象：
5月30日（土）開催の「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」 に参加される方で、5月29日（金）または 5月30日（土）にご宿泊のお客様
サービス内容：
(1)アワコス会場、各アトラクションまでの無料送迎
ニジゲンノモリ内の大芝生広場をはじめ、「クレヨンしんちゃん」「NARUTO & BORUTO」「ゴジラ迎撃作戦」など撮影可能エリアまでスムーズにアクセスできます。
衣装のまま歩く必要がなく、安心してイベントへ参加いただけます。
(2) 事前荷物受取サービス
衣装・ウィッグ・小道具など、コスプレに必要な荷物をホテルが事前にお預かりします。
到着後は客室まで丁寧に搬入します。
(3) チェックアウト後の荷物無料郵送サービス
衣装だけでなく、小道具・ウィッグなどのコスプレ一式をまとめて無料発送。
イベント後は手ぶらで快適にご帰宅いただけます。
(4) 客室内での着替え利用
天窓付きのプライベート空間で、メイク・ウィッグ調整もゆっくり行えます。
さらに、着替え後は客室から会場までお送りする送迎サービスをご用意。
重い荷物や衣装のまま移動する必要がなく、スマートにイベントへご参加いただけます。
備考：
「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」ご参加され、本サービスをご利用される際には事前にグランシャリオスタッフまでお申し出ください。また宿泊料にチケット代は含まれておりませんのでご自身でご購入ください。
■GRAND CHARIOT 北斗七星135°について
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。