城下工業株式会社(本社：長野県上田市、代表取締役：城下 徹)は、自社オーディオブランド“SOUND WARRIOR”の新製品としてコンパクトサブウーファー「SW-W1」を開発しました。

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2026年4月26日(日)10時よりプロジェクト公開および先行予約販売を開始します。





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アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」

https://www.makuake.com/project/sw_w1/

2026年4月26日(日)10時より公開予定





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【開発背景】

映画、ライブ映像、ゲームなど、私たちが日頃、目にしている様々なコンテンツの映像は、驚くほど高精細になりました。一方で、その映像を支える「音」はどうでしょうか。

私たちは、薄型テレビやPCモニター、プロジェクター等に内蔵されるスピーカーでは、よりコンパクトさを求める物理的な制約により、音の土台となる“低域”がどうしても不足しがちだと感じていました。

そこで、この“音の体温”を取り戻すために、デスクトップという限られた空間においても最大級の感動を生む、全く新しいサブウーファーを開発しました。





【特長】

1. 奥行と立体感を生み出す“低域の解像度”

わずか7cmの薄型筐体が解き放つのは、単なる低音ではありません。それは、映画の緊張感であり、ライブの熱狂であり、ゲームの没入感。メインスピーカーだけでは描ききれなかった“空気の震え”を補完することで、あなたのライフスタイルに合わせたあらゆるコンテンツが、全く新しい表情を見せ始めます。





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2. 常識を覆す“床に置かない”サイズ設計

従来のサブウーファーはそのサイズや重量から、床に置くのが常識でした。しかし、それでは足元が塞がり、スピーカーとの距離が離れることで音のバランスが崩れやすくなります。「SW-W1」は、デスク上のデッドスペースであるモニターの下に収まる、超コンパクト設計を実現。スピーカーとサブウーファーがデスク上に並ぶことで、低音から高音までがひとつの塊となって耳に届きます。この“位相の良さ”が、まるで目の前にアーティストが立っているかのような圧倒的な立体感を生み出すのです。





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3. あえて“有線”という、贅沢な選択

「SW-W1」は、Bluetoothなどのワイヤレス接続には対応していません。それは、音質と信頼性を最優先した私たちの“答え”です。1フレームを争うゲームや、ライブ映像の熱量をそのまま受け取るために、“音ズレというストレス”を極力排除することを目指しました。複雑なペアリングや通信規格のアップデートに左右されることはありません。何年経っても、つなげばそこに最高の音が鳴る。道具としての普遍性を大切にしました。





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4. 選べる2つのアンプと、“理想の2.1ch”セット

今回のリターンでは、超薄型サブウーファー「SW-W1」を中心として、あなたの好みに合わせた最適なシステムをご提案します。





・専用設計スピーカー/SW-SP3

「SW-W1」のために開発された、約12cm角のコンパクトなキューブ型スピーカー。高級オーディオ機に採用されるリボンツイーターをウーファーの中心に配置した2Way同軸(コアキシャル)構造を採用し、高域から低域までが一点から放射される“点音源”を実現しました。SW-W1の音域を計算し、お互いがお互いをカバーして幅広い音域を表現できるよう設計されています。





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・小型ハイブリッド真空管アンプ/SWL-T01 Plus

2024年に実施したMakuakeプロジェクトにて大変好評をいただいた「SWL-T01」にサブウーファー出力を追加した新しいモデルです。デジタル音源を、もっと血の通った温かい音で聴きたい―。その願いを叶えるのが、真空管とデジタルアンプ(D級)の長所を融合させたハイブリッドアンプ。デスクの片隅に置けるコンパクトな筐体に、音楽の魂を揺さぶる表現力を凝縮しました。左右のスピーカーが描く“36kHzの煌めき”と、真空管が加える“音の厚み”。そして、超薄型サブウーファーが支える“揺るぎない土台”。この3点が揃うことで、デスクトップはアーティストの息遣いを感じる特等席へと変わります。





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・テレビ用アンプ/SWD-TV1

2025年12月～2026年2月にMakuakeプロジェクトを実施したテレビ用アンプ「SW TV Plus」。「アンプの存在を忘れ、音の感動だけを残す」という、オーディオメーカーとしては自虐的とも言える逆転の発想で開発しました。お気に入りのスピーカーをつなぎ、サブウーファーを隙間に忍ばせる。ただそれだけで、あなたのリビングは極上のエンターテインメント空間へと進化します。





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【仕様】

SW-W1/サブウーファー

・形式 ： アンプ内蔵パッシブラジエーター型

・使用ユニット ： 平面ウーファーユニット×1＋パッシブラジエーター×2

・再生周波数特性： 38Hz～300Hz

・入力 ： LINE入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)

・本体サイズ ： 520mm(W)×69mm(H)×200mm(D)

・本体重量 ： 約3.3kg





※ 本リリースに記載された内容は、発表日現在のものです。

※ 仕様や外観は予告なく変更する場合があります。









【リターンについて】

SW-W1/サブウーファー単品

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・テレビ用アンプご購入者様限定

20％OFF【30セット限定】…27,840円(税込)

2026年5月末までにお届け予定

・超早割 20％OFF【30セット限定】…27,840円(税込)

2026年5月末までにお届け予定

・早割 15％OFF【20セット限定】…29,580円(税込)

2026年7月末までにお届け予定

・マクアケ割 12％OFF【20セット限定】…30,620円(税込)

2026年7月末までにお届け予定





SW-W1/サブウーファー＆キューブ型スピーカーセット

SW-W1&SW-SP3

・超早割 20％OFF【30セット限定】…47,680円(税込)

2026年5月末までにお届け予定

・早割 15％OFF【20セット限定】…50,660円(税込)

2026年7月末までにお届け予定

・マクアケ割 12％OFF【20セット限定】…52,440円(税込)

2026年7月末までにお届け予定





SW-W1/サブウーファー＆スピーカー＆ハイブリッド真空管アンプセット

SW-W1&SW-SP3&SWL-T01 Plus

・超早割 20％OFF【15セット限定】…87,520円(税込)

2026年7月末までにお届け予定

・早割 15％OFF【15セット限定】…92,990円(税込)

2026年7月末までにお届け予定

・マクアケ割 12％OFF【15セット限定】…96,270円(税込)

2026年7月末までにお届け予定





SW-W1/サブウーファー＆スピーカー＆テレビ用アンプセット

SW-W1&SW-SP3&SWD-TV1

・超早割 20％OFF【15セット限定】…79,520円(税込)

2026年5月末までにお届け予定

・早割 15％OFF【15セット限定】…84,490円(税込)

2026年7月末までにお届け予定

・マクアケ割 12％OFF【15セット限定】…87,470円(税込)

2026年7月末までにお届け予定









【プロジェクト概要】

プロジェクト名： SOUND WARRIOR

期間 ： 2026年4月26日(日)10時～2026年6月29日(月)

URL ： https://www.makuake.com/project/sw_w1/









■SOUND WARRIORについて

SOUND WARRIOR(サウンドウォーリア)は、より上質なサウンドを、高いコストパフォーマンスで提供、仕事から遊びまで、

“音とヒトのかかわりを心地よく”をコンセプトに、製品企画から開発、製造、販売、カスタマーサービスまで、すべて日本国内でおこなっているMADE IN JAPANのオーディオブランドです。

URL： https://soundwarrior.jp









■会社概要

商号 ： 城下工業株式会社(SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.)

所在地： 〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

代表者： 城下 徹

設立 ： 1961年8月

URL ： https://www.shiroshita.com