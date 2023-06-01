夜中のノリでiPad（A16）を購入してから2カ月が経過した。実は、ブルーが涼しげで良いと考えていたのだが、家人もその色を購入予定だとのことで、ピンクを選んだという経緯がある。 がらにもなくど派手なピンク色の端末が手元に届き、「さて、どうしてやろうか」などと考えているうちに、そういえば2022年にクラウドファンディングに出資した結果とどいていた「LIFEBOOK UH Keyboard」（以下、UHKB）が近い色だった