こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪・梅田に、関西エリア最大のグラニフが登場！グラニフリンクス梅田店、2026年4月24日(金)オープン。
多彩な商品ラインナップに加え、店舗限定商品や関西エリア初のアミューズメントコーナーを展開。オープンを記念し、ノベルティプレゼントや会員限定10%OFFキャンペーンなどを実施中。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2026年4月24日(金)、大阪「リンクス梅田」に、関西エリアのグラニフでは最大の新ストア「グラニフリンクス梅田店」をオープンいたしました。
グラニフリンクス梅田店は、JR大阪駅北側「うめきた」エリアの複合商業施設「LINKS UMEDA」の4Fにオープンした、関西エリアのグラニフでは最大となる約110坪のストアです。Tシャツをはじめとしたアパレルアイテム、帽子やバッグなどのファッショングッズに加えて、新生活を楽しく彩るステーショナリーやモバイルアクセサリー、ホームグッズなどの雑貨も豊富に展開。グラニフオリジナルキャラクターとコラボレーションコンテンツの多彩なラインナップで、ポップカルチャーの魅力を発信してまいります。
また同店は「ここにしかないグラニフ」のラインナップも充実。同店限定商品として、グラニフの人気オリジナルキャラクターに大阪らしいエッセンス＆ユーモアが光るTシャツ4型、ぬいぐるみチャーム6型を発売するほか、店内には関西エリア初のアミューズメントコーナーを展開。札幌の旗艦店でも人気の「クレーンゲーム」や「カプセルトイ」をお楽しみいただけます。
オープンを記念して、税込5,500円以上お買い上げのかたへのノベルティプレゼントやグラニフ公式アプリ会員限定の10%OFFキャンペーンを実施中です。また、3月2日にリニューアルした公式アプリの「店舗スタンプカード」、スタンプ特典の「オリジナルシール」にも、店舗限定デザインが登場いたします。
グラニフリンクス梅田店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
グラニフリンクス梅田店 概要
オープン日：2026年4月24日(金)
住所：530-0011 大阪府大阪市北区大深町１−１ リンクス梅田４F
電話番号：06-6485-8839
営業時間：10:00〜21:00
オープン記念ノベルティ「エコバッグ」
オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「イカク」をあしらったオリジナルエコバッグ（いずれか1点）を先着でプレゼント中です。（画像はイメージです）
※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。
※1会計につきいずれか1点のお渡しとなります。
※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ会員限定10％OFFキャンペーン
グラニフ公式アプリ会員にご登録の上、税込5,500円以上お買い上げで全品10％OFFとなるキャンペーンを開催中です。
〈開催期間〉
2026年4月24日(金)〜5月6日(水・祝)
※当日ご登録いただいた方も、すでに会員登録済みの方もご利用いただけます。
※キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけますが、他の割引サービスとの併用はできません。
※上記店舗限定企画です。他の店舗ではご利用いただけません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ「店舗スタンプカード」「オリジナルシール」限定デザイン
グラニフ公式アプリの「店舗スタンプカード」に、リンクス梅田店限定スタンプが登場！税込3,000円以上のご購入で獲得できる「購入スタンプ」が、5月6日(水・祝)まで限定デザインになります。
また、スタンプを集めてもらえる特典の「オリジナルシール」も同店限定デザインでご用意しています。
〈限定デザイン「購入スタンプ」配布期間〉
2026年4月24日(金)〜5月6日(水・祝)
〈限定デザイン「オリジナルシール」配布期間〉
2026年4月24日(金)〜
※数量限定、なくなり次第終了
グラニフリンクス梅田店 限定商品
オープン記念の店舗限定商品として、大阪のソウルフード×グラニフオリジナルキャラクターのコラボレーションが楽しいTシャツ＆ぬいぐるみチャームと、存在感たっぷりのアニマル柄ぬいぐるみチャームが登場いたします。
（価格はすべて税込）
Tシャツ（全4種類） 各 3,900円
カラー：ホワイト・ヘザーグレー
サイズ：SS/S/M/L/XL/XXL
ビューティフルシャドー×たこ焼き
イカク×豚まん
ミニチャーム（全6種類） 各 1,900円
ビューティフルシャドー
イカク
4月25日・26日限定「リンクスる！PON抽選会」
オープン記念として、リンクス梅田の恒例抽選会「リンクスる！PON」をグラニフが2日間限定でジャック。賞品として、オープン記念限定デザインのアクリルキーホルダーなどをご用意しています。（画像はイメージです）
グラニフコラボ「リンクスる！PON抽選会」
〈開催期間〉4月25日(土)・26日(日)
〈開催場所〉リンクス梅田 B1F イベントスペース
当月中のリンクス梅田のお買い上げレシート5,000円（税込）ごとに1回チャレンジ。
さらに、リンクス梅田のSNSフォロー画面提示で、1回追加でチャレンジ可能！
※リンクス梅田のレシートのみ、リンクス梅田のレシート合算、リンクス梅田のレシート＋ヨドバシカメラのレシートが対象。ヨドバシカメラのみのレシートは対象外。※レシートとSNS 合わせて１受付お一人様最大5回まで。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：72店舗（国内71、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2026年4月24日(金)、大阪「リンクス梅田」に、関西エリアのグラニフでは最大の新ストア「グラニフリンクス梅田店」をオープンいたしました。
また同店は「ここにしかないグラニフ」のラインナップも充実。同店限定商品として、グラニフの人気オリジナルキャラクターに大阪らしいエッセンス＆ユーモアが光るTシャツ4型、ぬいぐるみチャーム6型を発売するほか、店内には関西エリア初のアミューズメントコーナーを展開。札幌の旗艦店でも人気の「クレーンゲーム」や「カプセルトイ」をお楽しみいただけます。
オープンを記念して、税込5,500円以上お買い上げのかたへのノベルティプレゼントやグラニフ公式アプリ会員限定の10%OFFキャンペーンを実施中です。また、3月2日にリニューアルした公式アプリの「店舗スタンプカード」、スタンプ特典の「オリジナルシール」にも、店舗限定デザインが登場いたします。
グラニフリンクス梅田店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
グラニフリンクス梅田店 概要
オープン日：2026年4月24日(金)
住所：530-0011 大阪府大阪市北区大深町１−１ リンクス梅田４F
電話番号：06-6485-8839
営業時間：10:00〜21:00
オープン記念ノベルティ「エコバッグ」
オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「イカク」をあしらったオリジナルエコバッグ（いずれか1点）を先着でプレゼント中です。（画像はイメージです）
※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。
※1会計につきいずれか1点のお渡しとなります。
※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ会員限定10％OFFキャンペーン
グラニフ公式アプリ会員にご登録の上、税込5,500円以上お買い上げで全品10％OFFとなるキャンペーンを開催中です。
〈開催期間〉
2026年4月24日(金)〜5月6日(水・祝)
※当日ご登録いただいた方も、すでに会員登録済みの方もご利用いただけます。
※キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけますが、他の割引サービスとの併用はできません。
※上記店舗限定企画です。他の店舗ではご利用いただけません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ「店舗スタンプカード」「オリジナルシール」限定デザイン
グラニフ公式アプリの「店舗スタンプカード」に、リンクス梅田店限定スタンプが登場！税込3,000円以上のご購入で獲得できる「購入スタンプ」が、5月6日(水・祝)まで限定デザインになります。
また、スタンプを集めてもらえる特典の「オリジナルシール」も同店限定デザインでご用意しています。
〈限定デザイン「購入スタンプ」配布期間〉
2026年4月24日(金)〜5月6日(水・祝)
〈限定デザイン「オリジナルシール」配布期間〉
2026年4月24日(金)〜
※数量限定、なくなり次第終了
グラニフリンクス梅田店 限定商品
オープン記念の店舗限定商品として、大阪のソウルフード×グラニフオリジナルキャラクターのコラボレーションが楽しいTシャツ＆ぬいぐるみチャームと、存在感たっぷりのアニマル柄ぬいぐるみチャームが登場いたします。
（価格はすべて税込）
Tシャツ（全4種類） 各 3,900円
カラー：ホワイト・ヘザーグレー
サイズ：SS/S/M/L/XL/XXL
ビューティフルシャドー×たこ焼き
イカク×豚まん
ミニチャーム（全6種類） 各 1,900円
ビューティフルシャドー
イカク
4月25日・26日限定「リンクスる！PON抽選会」
オープン記念として、リンクス梅田の恒例抽選会「リンクスる！PON」をグラニフが2日間限定でジャック。賞品として、オープン記念限定デザインのアクリルキーホルダーなどをご用意しています。（画像はイメージです）
グラニフコラボ「リンクスる！PON抽選会」
〈開催期間〉4月25日(土)・26日(日)
〈開催場所〉リンクス梅田 B1F イベントスペース
当月中のリンクス梅田のお買い上げレシート5,000円（税込）ごとに1回チャレンジ。
さらに、リンクス梅田のSNSフォロー画面提示で、1回追加でチャレンジ可能！
※リンクス梅田のレシートのみ、リンクス梅田のレシート合算、リンクス梅田のレシート＋ヨドバシカメラのレシートが対象。ヨドバシカメラのみのレシートは対象外。※レシートとSNS 合わせて１受付お一人様最大5回まで。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：72店舗（国内71、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/