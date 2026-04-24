本日4月24日(金)キデイランド オモカド店がグランドオープンいたしました！ 昨日、行われた内覧会から売場写真をご紹介!!

新しい専門店

『Esther Bunny Lovely Store』

エスターバニーと写真も撮れるフォトスポット

『SONIANDSMI ANNEX』

『初音ミクストア in 原宿』

既存のお店もパワーアップ

『miffy style 原宿店』

『hololive production official shop in Harajuku』

新規コンセプト

『SECRETARIUM』

オモカド店で初お披露目の「momiji」

KIDDY LAND POP UP SHOPは2か所で展開！異なる新規IPなどにチャレンジする

映画スーパーマリオギャラクシー

『重音テト』

ぜひこの機会に表参道の原宿店と合わせて、ご来店ください！

株式会社キデイランド（代表取締役社長：津村 孝彦、本部：東京都千代田区）は、原宿地区に新しい店舗『キデイランド オモカド店』 （約150.66坪）を2026年4月24日（金）、東急プラザ表参道「オモカド」(東京都渋谷区) 4階にオープンいたします。 『キデイランド オモカド店』は、2026年に80周年を迎えた株式会社キデイランドのニューコンセプトショップとして、日本の「Kawaii」の聖地、原宿に登場します。

ニューコンセプト：「Kawaii into the Future(カワイイを未来へ)」

コンセプトは、「Kawaii into the Future(カワイイを未来へ)」として、「Kawaii」の今と未来をつなげる空間として6つの専門店を展開いたします。 新しい専門店としては、株式会社ビジョンエンターテインメント(代表取締役：金 賢卿 ／本社：東京都渋谷区)の協力により、『Esther Bunny Lovely Store』（約16.79坪）と、株式会社ドリームズ(代表取締役：添谷 徹／本社：東京都新宿区)の協力により、『SONIANDSMI ANNEX』（約7.54坪）。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(代表取締役： 伊藤 博之／本社：北海道札幌市)の協力により、『初音ミクストア in 原宿』（約6.95坪） をオープンします。 既存の専門店からは、株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン (代表取締役：鐵田 昭吾／本社：東京都港区)の協力により、『miffy style 原宿店』（約27.4坪）をキデイランド原宿店から移設し、ニューオープン。また裸眼で立体映像を楽しめる「空間再現ディスプレイ」を完備した人気沸騰のVTuberホロライブプロダクションの専門店『hololive production official shop in Harajuku』（約23.77坪）をカバー株式会社 (代表取締役：谷郷 元昭／本社：東京都港区)の協力によりオープンいたします。 さらに、今人気のシークレットマスコットを一同に集めた専門店『SECRETARIUM』（約15.86坪）も同店内で展開し、こちらも新しい専門店として、今後も広く展開していきます。 原宿地区は、キデイランドの旗艦店である原宿店が1950年からオープンしており、多くのお客様にご利用いただいております。今回の『オモカド店』は、既存のお客様に喜ばれると共に、これから新しく「Kawaii」に触れていただく多くのお客様の心に残るお店として、「Kawaii」を未来へつなげる情報発信基地として、楽しく夢のある空間を提供し、幅広いファンの皆様と成長を続けていくショップを目指してまいります。

《店舗概要》 店舗名 ：『キデイランド オモカド店』 オープン ：2026年4月24日(金) 所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道「オモカド」4F 営業時間 ：物販・サービス店舗 11:00～20:00 飲食店舗・おもはらの森. 8:30～22:00 年間休日：不定休(営業時間の確認などは、店舗にご確認下さい。) 延べ面積（総面積）：約497.21㎡ （約150.66坪） ＜株式会社キデイランド 会社概要＞ 代表取締役社長 ：津村 孝彦（つむら たかひこ） 本部所在地 ：〒102-0073 東京都千代田区九段北１丁目13番5号 ヒューリック九段ビル9階 資本金 ：1 億円 直営店 ：66店舗（2026年3月時点） フランチャイズ店：4店舗（2026年3月時点） 経営理念 ：夢と遊びを創造する総合カルチャー産業への志向 事業内容 ：玩具、ファンシーグッズ、キャラクターグッズ専門店 ホームページ ：https://www.kiddyland.co.jp

『miffy style 原宿店』

《店舗概要》 店舗名 ：「miffy style 原宿店」 延べ面積（総面積）： 約90.42㎡/約27.4坪 原宿らしいお菓子をテーマにした、キャンディやチョコレートに囲まれたミッフィーが可愛い内装です。 ミッフィースタイルとしては初めて、「ブラック・ベア」の常設コーナーを設けています。

『SONIANDSMI ANNEX』

《店舗概要》 店舗名 ：「SONIANDSMI ANNEX」 延べ面積（総面積）： 約24.88㎡/約7.54坪 大人気フィギュアブランド「Sonny Angel」「SMISKI」などを展開する株式会社ドリームズの公式ショップ「SONIANDSMI」の国内2号店として、キデイランド オモカド店内にオープン。 1号店で好評を博した世界観はそのままに、コレクター心をくすぐるディスプレイと、思わず手に取りたくなるキュートな空間で、Sonny AngelやSMISKIの魅力を存分にお届けします。

『初音ミクストア in 原宿』

《店舗概要》 店舗名 ：「初音ミクストア in 原宿」 延べ面積（総面積）： 約22.94㎡/約6.95坪 『初音ミクストア in 原宿』は、初音ミクたちピアプロキャラクターズの世界観を原宿から新たに発信する公認ショップです。 音楽・ファッション・アートが交差する原宿という街で、初音ミクが持つ創作文化の魅力を、グッズや売場演出を通じて体験いただける空間を目指します。

『Esther Bunny Lovely Store』

《店舗概要》 店舗名 ：「Esther Bunny Lovely Store」 延べ面積（総面積）： 約55.41㎡/約16.79坪 自分をもっと好きになれる場所 “エスターバニーラブリーストア” エスターバニーが大切にしている“Love myself, Love yourself” の気持ちを、そっと思い出させてくれるストアです。 ここでは、あなたの「好き」も「弱さ」も、そのままで大丈夫。ピンクの世界に包まれながら、自分をもっと好きになれる、 そんな空間で、エスターバニーがあなたにそっとトキメキとやさしさを届けます。

『hololive production official shop in Harajuku』

《店舗概要》 店舗名 ：「hololive production official shop in Harajuku」 延べ面積（総面積）： 約78.44㎡/約23.77坪 描きおろしビジュアルを使用したオリジナル新商品の販売に加え、原宿店ならではの体験型スペシャルコンテンツをご用意！ 店内では、期間限定で「等身大フィギュア」の設置や、裸眼で立体映像を楽しめる「空間再現ディスプレイ」による特別映像を放映。技術とエンターテインメントが融合した、ファン必見の体験をお届けします。 原宿らしいカラフルでポップな衣装を纏った総勢10名のタレントが特別な描き下ろしイラストで登場します。

『SECRETARIUM』

《店舗概要》 店舗名 ：「SECRETARIUM」 延べ面積（総面積）： 約52.34㎡/約15.86坪 シークレットボックスフィギュアを通じて、日常に小さな冒険とサプライズを届ける専門店「SECRETARIUM」は、Secret(秘密) + -arium(場所を表す接尾語) ー秘密の部屋、隠された生き物たちの居場所を意味します。 原宿から、新しいコレクター文化を創るの目的として、お客様にミステリアスで、ポップでファンタジーな秘密基地のようなワクワク感を提供します。