「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」東京タワーコラボ限定描き下ろし商品、5月2日（土）より一部先行販売

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、サンエックスのキャラクターたちが東京タワーに集結する体験型イベント「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」の開催に合わせ、「サンエックスユニバース ポップアップストア」をオープンすることをお知らせします。

「サンエックスユニバース ポップアップストア」では、「リラックマ」「すみっコぐらし」などサンエックスユニバースのグッズ約260アイテムを販売します。店頭では、東京タワーコラボ限定の描き下ろしグッズを約44点販売し、その一部となる13点を5月2日（土）より先行発売します。また、サンエックスユニバースのキャラクターとピクニック気分が楽しめるキッチンカーの情報や、東京タワーや芝公園周辺を舞台とした全長約2km、高低差150ｍの芝公園エリアを巡る宝探しイベント「サンエックスユニバース リコピーンとひらめきなぞめぐり！」の詳細もお知らせします。

サンエックスユニバース×東京タワー「ワクワク芝さん歩」キービジュアルアイテム一例

■今回新たに発表するイベントコンテンツ

１.サンエックスユニバース ポップアップストア

東京タワーコラボの描き下ろし「限定オリジナル商品」が登場

本ポップアップストアでは、今回のコラボ限定で制作されたオリジナルグッズ約44点を含む、アイテム約260点の販売を予定しています。

特に注目は、サンエックスキャラクターと東京タワーがコラボした、イベントの描き下ろしビジュアルを使用した限定アイテムです。アクリルキーホルダーやマグカップ、トートバッグ、缶バッジなどを展開します。事前に開催した告知イベントでスタッフが着用していたオリジナルエプロンも30件以上の問い合わせを受け、急遽数量限定で販売が決定しました。

また、通常の物販に加え、カプセルトイ、リラックマによるグリーティング（限定日開催）など、体験型コンテンツも多数展開予定です。

3,000円以上お買い上げ先着1,000名にオリジナル缶バッジ4種の中から1つをプレゼントいたします。

実施場所：東京タワーフットタウン3Fギャラリー

営業日時：2026年5月2日（土）～6月25日（木） 11:00～19:00

※『リラックマによるグリーティング』は計2日間で開催 5月2日（土）・ 5月31日（日）

発売日時：【第1弾 5月2日（土）】約13アイテム

【第2弾 5月31日（日）】約31アイテム追加 ※合計約44点

※既存アイテム約210点は順次販売予定です

販売商品：

【第1弾】アクリルキーホルダー（2種）・ステッカー（2種）・キャンバストート・フェイスタオル・ハンカチタオル・デイリーフラットトートバッグ・アクリルブロック・クリアフォルダ（2種）・アクリル前髪クリップ2個セット

【第2弾】アクリルキーホルダー・ステッカー・ハンカチタオル・デイリーフラットトートバッグ・缶バッジ・アクリルブロック・クリアフォルダ・コインケース・コンパクトミラー・めじるしチャーム など

備考：ウェブサイト内で商品についてご確認いただけます。 https://www.shiba-sanpo.jp

２.オリジナル「トマトフード」などが楽しめるキッチンカーが登場

オリジナルトマトフードなどをキッチンカーで提供します。

東京タワーで、サンエックスユニバースのキャラクターとのピクニック気分をお楽しみください。

実施場所：東京タワー1F正面玄関前イベントスペース

実施時期：全11日間

5月16日（土）・23日（土）・24日（日）・30日（土）・31日（日）

6月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日）

実施時間：11:00～19:00 ※6月14日（日）のみスタート時間の変更可能性あり

備考 ：4台のキッチンカーがランダムに出店予定です

３.全長約2km、高低差150ｍの芝公園エリアを巡る宝探しイベント

「サンエックスユニバース リコピーンとひらめきなぞめぐり！」

宝探しイベント企画のパイオニア「タカラッシュ」による企画・制作で、東京タワーと芝公園エリアを舞台にした、サンエックスユニバースと東京タワーがコラボしたストーリー型の宝探しイベントを実施します。

サンエックスユニバースの仲間たちが集まる「待ち合わせ場所」の特定が今回のミッション。謎を解いた方にはオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

実施場所：東京タワーメインデッキ ・ 芝公園エリア

受付場所：東京タワーフットタウン3Fギャラリー

実施時期：2026年5月2日（土）～6月25日（木）

実施時間：10:00～19:00（17:00受付終了）

参加対象：特別チケットの購入者のみ

■開催概要

イベント名：サンエックスユニバース×東京タワー「ワクワク芝さん歩」

主催 ：「ワクワク芝さん歩」実行委員会（株式会社JTBなど）

開催期間 ：2026年5月2日（土）～6月25日（木）

※「キッチンカーでのオリジナルフードメニュー」は5月16日（土）からとなります。

開催時間 ：11:00～19:00（２.と３.は10:00～20:00）

会場 ：東京タワーメインデッキ・外階段・フットタウン・1階正面玄関前イベントスペース（東京都港区芝公園4-2-8） ※一部イベントにて芝公園エリアを使用

内容 ：サンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに、「うそ探偵トマント」をはじめ、「リラックマ」、「すみっコぐらし」など総勢8キャラクター以上のサンエックスユニバースのキャラクターたちと一緒に東京タワーやその周辺を散策しながら楽しめる体験型コンテンツを多数展開します。

１.東京タワーでキャラクター探し！「サンエックスユニバースのキャラを探せ！」

外階段を登り切った方はオリジナル認定証と缶バッジをお渡しします。

２.サンエックスユニバース ポップアップストア（グッズ販売・カプセルトイ・コンテンツ受付）

３.トマトフードなどが楽しめるキッチンカー

４.宝探しイベント「サンエックスユニバース リコピーンとひらめきなぞめぐり！」

チケット ：１.および４.の特別体験コンテンツは特別チケットの購入が必要です。

※2026年4月9日（木）から販売中

【チケット購入サイト】

5月分 https://ticket.mitsui-shopping-park.com/events/san-x_tokyotower_5

6月分 https://ticket.mitsui-shopping-park.com/events/san-x_tokyotower_6

ウェブサイト：https://www.shiba-sanpo.jp

「サンエックスユニバース」とは

これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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