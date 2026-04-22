宿泊予約システム「CHILLNN」、予約UIを刷新-AI検索での引用・推薦を最大化する技術基盤を整備

株式会社CHILLNN

宿泊予約システム「CHILLNN」を運営する株式会社CHILLNNは、予約ページのUIをリニューアルいたしました。本リニューアルを起点に、AI検索（AIO）および検索エンジン（SEO）からの集客力を最大化するための技術基盤を整備。多言語URL構造への移行を皮切りに、AIによる正確な情報引用を促進するAIO対策に向けた施策を今後順次展開してまいります。

■ 背景と課題

旅行者の情報収集が従来の検索エンジンから、ChatGPTやGemini、Perplexityといった生成AIによる検索へと広がりを見せる中、宿泊施設には「AIが正しく情報を読み取り、推薦しやすい状態」を作ることが求められています。

しかし、AIにとって読み取りにくいとされる構造化されていない情報やURL構造の不備は、AIによる誤情報の生成や、公式情報の未引用を招く要因となります。そこでCHILLNNは、施設が持つ魅力をAIや検索エンジンに正しく伝えるための技術基盤の整備を決定いたしました。

■今回のリニューアル概要とAIO対策ロードマップ

今回は、既存のデザイン性を活かしたUIのリニューアルに加え、将来的な技術拡張を見据えた内部構造のアップデートを実施しました。

1. 多言語対応の強化とURL構造の最適化

URLに言語コード（/ja/、/en/）を付与する構造へ移行し、言語別のページ管理を明確化しました。既存URLからの自動リダイレクト機能により、SNSや公式サイトに掲載済みのリンクも継続してご利用いただけます。

2. AI検索（AIO/GEO）への段階的な最適化（今後順次開始）

GPTBot等のAIクローラーに対する適切な制御設定や、公式サイトURLと施設情報を結びつける「同一性の明確化」、各言語ページの関係性を検索エンジンに正しく伝える「hreflang」への対応を行います。AIが「どの施設の公式情報か」を容易に識別できる環境を整え、AI検索回答内での正確な引用と推薦の獲得を目指します。

3. 構造化データ（JSON-LD）導入による可視性向上（今後順次開始）

施設情報やプラン、客室詳細を検索エンジンが正確に理解できる「JSON-LD」形式での提供を開始します。これにより、Google検索結果でのリッチリザルト表示（価格や施設情報の詳細表示）への対応を促進し、予約ページへの到達率を向上させます。

■今後の展開

今回の基盤整備を皮切りに、サイトマップの最適化やインデックス登録の促進を加速させます。AI検索という新たな市場において、宿泊施設の公式情報が正しく、かつ魅力的にユーザーへ届くインフラとしての機能を強化してまいります。

■「CHILLNN」について

株式会社CHILLNNは、「ブランドを生み、育てる ただひとつの宿泊予約システム」をコンセプトに、宿泊施設向けの自社予約エンジン「CHILLNN（チルン）」を提供しています。

ホテル運営のノウハウをもとに開発されたCHILLNNは、雑誌のようなUIの予約ページをノーコードで作成でき、オプション販売・宿泊券販売・日帰り販売など豊富で柔軟な機能を追加料金なしで利用可能です。さらに、AIO強化やGoogle Maps上での集客を高めるMEO対策にも対応しており、施設の検索流入を多角的にサポートします。一棟貸しやスモールラグジュアリー、民泊、グランピング、キャンプ場など、全国1,200施設以上のあらゆる施設タイプで導入されています。

https://chillnn-inc.com/

■ 会社概要

会社名 ：株式会社CHILLNN

代表者 ：代表取締役CEO 永田 諒

所在地 ：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9

設立 ：2018年8月

事業内容：宿泊予約システム「CHILLNN」の開発・運営

URL ：https://chillnn-inc.com/