ホルムズ海峡封鎖でガソリン・日用品が高騰、世界経済への悪影響と「出口」を読み解く『戦争インフレ』ニューズウィーク日本版4/28号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2026/4/28号（4/21発売）
【編集長から】
米・イランの交渉とホルムズ海峡の状況が二転三転しています。22日の交渉期限までに合意に至ることができるか見通せず、このまま海峡の閉鎖が続けば、石油や化学物質の不足が「戦争インフレ」を招くのは必至。すでに日本でも、価格高騰が住宅や「物価の優等生」と呼ばれた鶏卵に及び始めています。そして、ガソリン価格上昇は「シェールガス革命」で原油の自給自足が可能なはずのアメリカでも。石油や化学物質から広がり始めた「2026年版石油ショック」の深刻な影響と今後の展望を、4月21日発売号の特集「戦争インフレ」で探りました。（長岡）
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【Special Report】 戦争インフレ
ホルムズ海峡封鎖でガソリンや日用品が高騰中
世界経済への悪影響と「出口」を読み解く
イラン戦争｜戦争インフレがトランプに強いる出血
エネルギー｜「安い石油」の時代が終わる？
国内事情｜攻撃に耐えても経済の困窮がイランを蝕む
分析｜大統領の敵はグローバル市場
レバノンルポ｜救急隊員が狙われる戦場
【Periscope】
LEBANON｜世界は停戦合意成立後に監視を忘れがち
UNITED STATES｜チケット市場の構造改革が始まった（かも）
INDIA｜インド国境管理の秘密兵器は……ワニ？
PERU｜ペルー大統領選はケイコが決選投票へ
【Commentary】
外交｜韓国ドローン事件と南北の同床異夢──木村幹
視点｜日本の「中国格下げ」が好手な理由──練乙錚
主張｜日本政府の「外人ハラ」が加速中──レジス・アルノー
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
中国人の特徴ある死生観──ラージャオ&トウガラシ
Economics Explaine｜経済ニュース超解説
貧困が呼ぶ自己破産増加の深刻度──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
節目の誕生日は1人で過ごしたい
World Cinema Notes｜森達也の私的映画論
先行き不明の映画体験『シラート』がすごい──森達也
【World Affairs】
ハンガリー｜オルバン敗れどもロシアは去らず
イタリア｜トランプ発言を一蹴したメローニと教皇の絆
【Features】
エネルギー｜原発回帰を図るヨーロッパの死角
プロパガンダ｜戦争をミーム化する政府の罪
【Life/Style】
Movies｜ヘタレヒーローと異星人のコンビが灯す希望
Space｜何億光年か彼方のトモダチへ
Music｜50歳になった「パンクの代名詞」
Robot｜AI警察犬は24時間巡回中
Health｜ほんの2～3分の瞑想が脳と心を変える
Travel｜ホテル業界もAI頼みの時代に
Environment｜野鳥の「賢い」エサ取りがプラゴミ拡散
ほか
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2026/4/28号『戦争インフレ』
紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
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