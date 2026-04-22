ホルムズ海峡封鎖でガソリン・日用品が高騰、世界経済への悪影響と「出口」を読み解く『戦争インフレ』ニューズウィーク日本版4/28号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/4/28号（4/21発売）

【編集長から】

米・イランの交渉とホルムズ海峡の状況が二転三転しています。22日の交渉期限までに合意に至ることができるか見通せず、このまま海峡の閉鎖が続けば、石油や化学物質の不足が「戦争インフレ」を招くのは必至。すでに日本でも、価格高騰が住宅や「物価の優等生」と呼ばれた鶏卵に及び始めています。そして、ガソリン価格上昇は「シェールガス革命」で原油の自給自足が可能なはずのアメリカでも。石油や化学物質から広がり始めた「2026年版石油ショック」の深刻な影響と今後の展望を、4月21日発売号の特集「戦争インフレ」で探りました。（長岡）

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【Special Report】 戦争インフレ

ホルムズ海峡封鎖でガソリンや日用品が高騰中

世界経済への悪影響と「出口」を読み解く

イラン戦争｜戦争インフレがトランプに強いる出血

エネルギー｜「安い石油」の時代が終わる？

国内事情｜攻撃に耐えても経済の困窮がイランを蝕む

分析｜大統領の敵はグローバル市場

レバノンルポ｜救急隊員が狙われる戦場

【Periscope】

LEBANON｜世界は停戦合意成立後に監視を忘れがち

UNITED STATES｜チケット市場の構造改革が始まった（かも）

INDIA｜インド国境管理の秘密兵器は……ワニ？

PERU｜ペルー大統領選はケイコが決選投票へ

【Commentary】

外交｜韓国ドローン事件と南北の同床異夢──木村幹

視点｜日本の「中国格下げ」が好手な理由──練乙錚

主張｜日本政府の「外人ハラ」が加速中──レジス・アルノー

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

中国人の特徴ある死生観──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explaine｜経済ニュース超解説

貧困が呼ぶ自己破産増加の深刻度──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

節目の誕生日は1人で過ごしたい

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

先行き不明の映画体験『シラート』がすごい──森達也

【World Affairs】

ハンガリー｜オルバン敗れどもロシアは去らず

イタリア｜トランプ発言を一蹴したメローニと教皇の絆

【Features】

エネルギー｜原発回帰を図るヨーロッパの死角

プロパガンダ｜戦争をミーム化する政府の罪

【Life/Style】

Movies｜ヘタレヒーローと異星人のコンビが灯す希望

Space｜何億光年か彼方のトモダチへ

Music｜50歳になった「パンクの代名詞」

Robot｜AI警察犬は24時間巡回中

Health｜ほんの2～3分の瞑想が脳と心を変える

Travel｜ホテル業界もAI頼みの時代に

Environment｜野鳥の「賢い」エサ取りがプラゴミ拡散

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/4/28号『戦争インフレ』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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