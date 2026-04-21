【(株)ベイクルーズ】EDIFICE アミュプラザ博多店が４月25日(土)装い新にリニューアルオープン！限定商品の発売やFYSKYのオーダーイベントなど併せて開催
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」アミュプラザ博多店は、４月25日（土）にリニューアルオープンする。
装いを新たに、より洗練された空間とともに、皆様をお迎えいたします。
静かな品格と、現代的なエレガンスを兼ね備えたラインナップを取り揃えました。
オープンを記念し、限定ジャケットやノベルティなど、ここでしかご覧いただけない特別なアイテムをご用意。
FIGARET
VINTAGE HERMES
【博多店限定】シグネイチャーサックジャケット
ボタンはゴールド遇らい、EDIFICEのレガシーを体現した佇まいと品格。
Felisi
Harpo 別注コレクション
AURALEE
リニューアルされたショッパー
【FYSKY Order Event】
博多エリアでは初となるFYSKYオーダーイベントを、
4.25 （土）、4.26 （日）の2日間限定で開催いたします。
※26日は17時までのオーダー受け付けとなります。
※オーダーでのご来店の際はアポイントを頂けますとスムーズにご案内させて頂けますので、
ご予約の際はEDIFICE福岡PARCO店（092-235-7456）
２５日からはEDIFICEアミュプラザ博多店(092-303-0014)
までにお問い合わせくださいませ。
【NOVELTY】
税込50,000円以上をお買い上げのお客様へ
リニューアルを記念し特別に製作したドットシルクスカーフを数量限定でプレゼント。
※数に限りがございますので予めご了承ください。
住所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 3F
電話番号 092-303-0014
営業時間10:00～20:00
定休日不定休
お問い合わせ先 https://baycrews.jp/contact
HP https://edifice.baycrews.co.jp/
Instagram https://www.instagram.com/edifice.jp/
【COMPANY INFORMATION】
株式会社ベイクルーズ
創立年月日 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック
HP ：http://www.baycrews.co.jp/