【(株)ベイクルーズ】EDIFICE アミュプラザ博多店が４月25日(土)装い新にリニューアルオープン！限定商品の発売やFYSKYのオーダーイベントなど併せて開催

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」アミュプラザ博多店は、４月25日（土）にリニューアルオープンする。

装いを新たに、より洗練された空間とともに、皆様をお迎えいたします。

静かな品格と、現代的なエレガンスを兼ね備えたラインナップを取り揃えました。

オープンを記念し、限定ジャケットやノベルティなど、ここでしかご覧いただけない特別なアイテムをご用意。

FIGARETVINTAGE HERMES【博多店限定】シグネイチャーサックジャケットボタンはゴールド遇らい、EDIFICEのレガシーを体現した佇まいと品格。FelisiHarpo 別注コレクションAURALEEリニューアルされたショッパー

【FYSKY Order Event】

博多エリアでは初となるFYSKYオーダーイベントを、

4.25 （土）、4.26 （日）の2日間限定で開催いたします。

※26日は17時までのオーダー受け付けとなります。

※オーダーでのご来店の際はアポイントを頂けますとスムーズにご案内させて頂けますので、

ご予約の際はEDIFICE福岡PARCO店（092-235-7456）

２５日からはEDIFICEアミュプラザ博多店(092-303-0014)

までにお問い合わせくださいませ。

【NOVELTY】

税込50,000円以上をお買い上げのお客様へ

リニューアルを記念し特別に製作したドットシルクスカーフを数量限定でプレゼント。

※数に限りがございますので予めご了承ください。

住所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 3F

電話番号 092-303-0014

営業時間10:00～20:00

定休日不定休

お問い合わせ先 https://baycrews.jp/contact

HP https://edifice.baycrews.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/edifice.jp/

【COMPANY INFORMATION】

株式会社ベイクルーズ

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/