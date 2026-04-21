【(株)ベイクルーズ】EDIFICE アミュプラザ博多店が４月25日(土)装い新にリニューアルオープン！限定商品の発売やFYSKYのオーダーイベントなど併せて開催

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株式会社ベイクルーズ


株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」アミュプラザ博多店は、４月25日（土）にリニューアルオープンする。





装いを新たに、より洗練された空間とともに、皆様をお迎えいたします。
静かな品格と、現代的なエレガンスを兼ね備えたラインナップを取り揃えました。


オープンを記念し、限定ジャケットやノベルティなど、ここでしかご覧いただけない特別なアイテムをご用意。




FIGARET

VINTAGE HERMES　


【博多店限定】シグネイチャーサックジャケット

ボタンはゴールド遇らい、EDIFICEのレガシーを体現した佇まいと品格。


Felisi

Harpo　別注コレクション


AURALEE

リニューアルされたショッパー




【FYSKY Order Event】







博多エリアでは初となるFYSKYオーダーイベントを、


4.25 （土）、4.26 （日）の2日間限定で開催いたします。


※26日は17時までのオーダー受け付けとなります。


※オーダーでのご来店の際はアポイントを頂けますとスムーズにご案内させて頂けますので、


ご予約の際はEDIFICE福岡PARCO店（092-235-7456）


２５日からはEDIFICEアミュプラザ博多店(092-303-0014)


までにお問い合わせくださいませ。




【NOVELTY】






税込50,000円以上をお買い上げのお客様へ


リニューアルを記念し特別に製作したドットシルクスカーフを数量限定でプレゼント。


※数に限りがございますので予めご了承ください。




住所　福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 3F


電話番号　092-303-0014


営業時間10:00～20:00
定休日不定休



お問い合わせ先　https://baycrews.jp/contact


HP　https://edifice.baycrews.co.jp/


Instagram　https://www.instagram.com/edifice.jp/





【COMPANY INFORMATION】


株式会社ベイクルーズ


創立年月日　　　　：1977年7月22日


代表取締役会長　　：杉村 茂


取締役社長　　　　：古峯 正佳


本社所在地　　　　：東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容　　　　　：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社 　　 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック


HP ：http://www.baycrews.co.jp/