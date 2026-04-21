【開催形式変更のお知らせ】【就活生必見】社長が登壇！4月25日（土）に27年卒向けトップセミナーを開催いたします

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年4月25日(土)に27年卒向け「社長登壇！トップセミナー」を開催します。このたび、より多くの方にご参加いただけるよう、ビジョンセンター赤坂（永田町）での対面開催に加え、オンラインでの参加形式を追加し、ハイブリッド開催とすることをお知らせいたします。当日は代表の渡邉が登壇し、就職活動中の学生に、アイエスエフネットの魅力を直接お伝えします。

年々注目度が高まるIT業界の中でも、その根幹を支えるITインフラ分野は存在感を増しつつあります。アイエスエフネットはITインフラ業界のリーディングカンパニーとして、就職活動をする学生の未来を拓くために本セミナーを開催します。

◆担当者の想い

毎年ご好評いただいている選考直結型の本セミナーでは、アイエスエフネットの事業内容や取り組みのほか、大切にしていることや今後の動きについて代表の渡邉自らお話しいたします。

ご質問のお時間もご用意しておりますので、この機会にぜひ、ここでしか聞けない話をお聞きになり、就職活動にお役立ていただければ幸いです。

また、セミナーの最後には今後の選考のご案内もさせていただきます。文系・理系問わず、IT業界に興味のある方はもちろん、手に職をつけて活躍したい方や早期に内定を得たい方はぜひご参加ください。

新卒採用担当一同、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

◆当日の講演内容

・採用担当より会社概要のご説明

・株式会社アイエスエフネット 代表取締役 渡邉 幸義よりメッセージ

～当社が大切にしていること、今後の動きについて～

・渡邉社長への質疑応答

・採用担当よりアイエスエフネットのご紹介、選考のご案内

・採用担当への質疑応答、アンケート

※開催時間や内容は変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◆「社長登壇！トップセミナー」の詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/729_1_7c80ebd47dae94130d836a3e37396799.jpg?v=202604220251 ]◆登壇者プロフィール

株式会社アイエスエフネット

代表取締役 渡邉 幸義 （アイエスエフネットグループ 代表）

1963年静岡県沼津市生まれ。

1986年3月 大学卒業後、日本ディジタルイクイップメント株式会社（現・日本HP株式会社）入社。2000年1月にITネットワークに特化した株式会社アイエスエフネットを設立し代表取締役就任。

2013年には起業家表彰制度であるEY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan アクセラレーディング部門にも選出されている。

ライフワークとして「未来ノート」に継続して取り組み、世界の情勢を加味した経営分析や社員の声からの経営課題に向き合い続けている。

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

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