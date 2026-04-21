映画『正直不動産』×イタンジ、タイアップキャンペーンを実施

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2026年5月15日（金）より全国公開となる映画『正直不動産』の公開を記念し、4月22日（水）よりタイアップキャンペーンを実施いたします。期間中、ムビチケ前売券ペアチケット（オンライン）が当たるプレゼント企画を開催いたします。

◆ タイアップの背景

当社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げています。現在、不動産取引には、情報の非対称性により不透明な部分が少なくありません。気に入った物件を見つけて問い合わせて、足を運んだのにすでに成約済みだったという経験もその一つです。これは情報の更新ラグにより、募集終了物件が掲載され続けてしまうことで起こる、不動産業界の長年の課題です。当社は、こうした情報のズレをなくし、誠実な取引環境を整えるために、リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」を通じて、常に最新の物件情報の提供を促進しています。

映画『正直不動産』では、ひょんなことから嘘がつけなくなり、図らずも「正直」を武器に難題に立ち向かうことになった主人公の姿が描かれています。ありのままを実直に伝えることで誠実な取引を目指す本作の世界観は、当社が創業当初から推進してきた取り組みの一つである「テクノロジーを通じた情報の透明化」と重なります。

本作の公開を応援するとともに、このタイアップが、多くの方にとって不動産取引をより身近に、そして信頼できるものとして感じていただくきっかけになれば幸いです。

◆ キャンペーン概要

１.【RubyKaigi 2026会場限定】ブース訪問＆技術公式X 写真投稿キャンペーン

プログラミング言語Rubyに関する年次国際カンファレンス「RubyKaigi 2026」の当社ブースにて抽選に参加し、Xにて所定の投稿を行っていただいた方の中から、抽選で15組30名様に映画『正直不動産』のムビチケ前売券（オンライン）をプレゼントします。

実施期間： 2026年4月22日（水）9:30～24日（金）16:00

応募方法： 1. 「RubyKaigi 2026」のITANDIブースで抽選に参加

2. ブースの様子や景品の写真を撮影

3. 技術公式Xアカウント「ITANDI Tech（@itandi_biz(https://x.com/itandi_biz)）」をメンションして写真を投稿

当選発表： 当選者様へXのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます

「RubyKaigi 2026（https://rubykaigi.org/2026/）」開催概要：

日程： 2026年4月22日（水）～24日（金）

場所： 函館アリーナ / 函館市民会館

２.【公式X】フォロー＆リポストキャンペーン

イタンジ公式Xアカウントと映画『正直不動産』公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストいただいた方の中から、抽選で25組50名様に映画『正直不動産』のムビチケ前売券（オンライン）をプレゼントします。

実施期間： 2026年4月27日（月）10:00～5月10日（日）23:59

応募方法： 1. 公式XアカウントをWフォロー

・イタンジ株式会社【公式】不動産DX （＠ItandiOfficial(https://x.com/ItandiOfficial)）

・映画『正直不動産』公式【5月15日（金）全国公開】（@shojiki_movie(https://x.com/shojiki_movie)）

2. キャンペーン告知ポストをリポスト

当選発表： 当選者様へXのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます

◆ 当社のおとり物件削減への取り組み

「おとり物件」とは、不動産ポータルサイト等で入居者を募集をしているにも関わらず、すでに募集が終了している等の理由で、入居することができない物件のことを指します。賃貸不動産会社は大きく仲介会社と管理会社に分かれます。物件の最新の情報を把握しているのは、その物件の管理会社です。仲介会社は、定期的に管理会社へ確認をして、その物件の最新情報を不動産ポータルサイトや自社サイトに反映するのが一般的です。しかし、仲介会社がその情報を手動で更新する際のタイムラグやミスにより、募集終了後も掲載が続いてしまうことがあります。これが「おとり物件」の発生原因となり、入居希望者の不利益を生む大きな課題となっています。



当社は、物件への入居申込と募集情報を即座に同期させ、賃貸可能な物件をリアルタイムで検索できる不動産業者間サイト「ITANDI BB（イタンジ ビービー）」の提供を通じて、上記のような情報の非対称性を解消し、「おとり物件」の削減に貢献しています。

当社は今後も、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 映画『正直不動産』とは

嘘がつけない営業マンが不動産業界の“裏”をぶっちゃける！

衣・食・「住」・・・我々が生きていくために欠かせない基本的な必需品。その中で、安全と安心、快適な生活空間を提供し、心豊かな社会生活を送るための土台となる「住」を扱うのが、不動産業である。

2022年から2シーズンに亘り放送され、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな反響を呼んだドラマ『正直不動産』。ひょんなことから“嘘”がつけなくなってしまった不動産営業マン永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、今までのお仕事ドラマとは一線を画す、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品として多くのファンを魅了。

そんな『正直不動産』が3度目の正直！？として、ついにファン待望の映画化が決定！！「千の言葉のうち真実は三つしかない」という意味で、千三つといわれる不動産業界。目からウロコの不動産知識とともに、“知りたい”、“笑いたい”、“泣きたい”、“スカッとしたい”というファンの期待に100％応える、唯一無二のハートフル不動産コメディ！スケールアップした映画『正直不動産』が、映画界に旋風を巻き起こす！



■原作：

大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館「ビッグコミック」連載中）

■監督： 川村泰祐

■脚本： 根本ノンジ

■音楽： 佐橋俊彦

■撮影時期： 2025年2月～3月

■製作幹事： ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

■制作プロダクション： NHKエンタープライズ テレパック

■公開： 2026年5月15日(金)

■配給： ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

■コピーライト： (C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約113万件・電子契約件数は年間約43万件（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/(https://corp.itandi.co.jp/)

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営