「ハハロル」初のテレビCM「何ロル？」篇 放映開始　50歳以上のための“新しい出会い”を応援するマッチングサービス

超楽長寿株式会社

社会的孤独・孤立解消に関する事業を展開する超楽長寿株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役医師：物部 真一郎、以下、超楽長寿）が運営する、50歳以上向けマッチングサービス「ハハロル」は、このたび初となるテレビCMの放映を開始したことをお知らせいたします。

「ハハロル」は、50歳以上の方が安心して新たな出会いを見つけられる場として誕生した、医師監修のマッチングサービスです。一般的なマッチングサービスとは異なり、人生経験や価値観を重視した出会いを後押ししており、50歳以上の利用者に寄り添った設計を特徴としています。

近年、高齢化の進展やライフスタイルの変化を背景に、中高年世代においても新たな人間関係やパートナーとの出会いへの関心が高まっています。超楽長寿が実施した調査では、50歳以上の未婚者における“恋人やパートナーがほしい”という意向は、20～30代と大きな差がないことも明らかになりました（※1）。超楽長寿では、こうした出会いの機会創出は、人生をより豊かにするだけでなく、社会的孤独・孤立の予防にもつながる重要なテーマであると考えています。

今回放映を開始したテレビCMでは、ハハロルを開いた女性の前に、共通の趣味を持つさまざまな男性たちが次々と現れ、出会いが広がっていく様子をコミカルかつテンポよく描いています。ワイン、カラオケ、ペット、フラダンスなど共通の趣味をきっかけに相手とつながれる楽しさを通じて、年齢にとらわれず新たな出会いに踏み出せることを、明るく親しみやすい世界観で表現した内容です。

また、ハハロルは安心してご利用いただける環境づくりにも注力しており、適正なマッチングアプリ事業者の証である「IMS認証マーク」（※2）を取得しています。今後も安全性・信頼性の向上に努めながら、より多くの方に新たなつながりの機会を提供してまいります。

※1 超楽長寿実施調査より（2025年2月／50-70代・20-30代 未婚男女への調査）

※2 特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認定機構（IMS）が運営するインターネット型結婚相手紹介サービス業の認証制度。サービス内容や関係法令の順守、情報セキュリティ対策など所定の基準を満たしたマッチングサービスに付与されます。

■CMストーリー

スマートフォンに表示された「ハハロル」の文字を見た女性がアプリを開くと、目の前にスマートフォン画面が次々と現れ、さまざまな男性との出会いが広がっていきます。

“共通の趣味”に合わせて、ワイン好きの男性には“いけてる！”、カラオケ好きの男性には“ハモれる！”、ペット好きの男性には“もふもふ！”とテンポよくマッチングの楽しさを表現。さらに、フラダンス好きの男性が現れると“イエ～イ！ホノルル～”と踊り始め、男性も画面の中から飛び出して二人で一緒にフラダンス。

ラストは“シニアもミドルも婚活しよう”というメッセージとともに、ハワイで二人が笑顔で踊るシーンで締めくくられます。

■CM概要

タイトル：「何ロル？」篇（15秒 / 30秒）

放映開始日：2026年4月4日（土）

放映エリア：関東地区および静岡県にて順次放映

放映媒体：テレビ（地上波CM）

CM動画 15秒

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zq9x3M-UMbs ]

CM動画 30秒

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zq9x3M-UMbs ]

■50歳以上のためのマッチングサービス「ハハロル」

「ハハロル」は、50歳以上のための医師監修マッチングサービス（「IMS認証マーク」取得済）です。従来のマッチングサービスと違い、50歳以上の中高齢者の課題やニーズに合わせて設計されています。AIが利用者のプロフィールや趣味、価値観、ライフスタイルなど、多岐にわたる項目を分析。人生経験で出会う「価値観マッチング」やプロフィール設定などを補助してくれる「AIアドバイザー」など、50代ならではの設計で最適な相手を促し、自分と相性の良い恋人や友達を探すことが可能です。



URL：https://hhll.app/

■超楽長寿株式会社 会社概要

超楽長寿株式会社は、医学とナッジ理論（行動経済学）、AIなどの最先端技術を活かし、日本の現在及び今後の高齢者がより長く、より楽しく生きていける社会づくりを目指すヘルスケアベンチャーです。

・所在地 ： 東京都中野区新井1丁目24-4井上ビル

・代表者 ： 代表取締役医師 物部 真一郎

・設立日 ： 2023年2月

・事業内容 ： 社会的孤立解消に関する事業

・URL ： https://hhll.jp/