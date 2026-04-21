洗える。乾きが早い。ベビーふとんの常識を超えて。ーバイヤーの開発への想いを綴るー

株式会社 赤ちゃん本舗

赤ちゃん本舗は「出産・子育てにまつわるモノとコトの物語」をコンセプトに、2023年6月から『akachan honpo+Stories』というコンテンツを公開してきました。

その中のひとつのストーリー。「洗える。乾きが早い。ベビーふとんの常識を超えて。」ベビーふとんセットの開発に取り組んだバイヤーに、想いを語ってもらいました。

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■洗える。乾きが早い。ベビーふとんの常識を超えて。

ーベビーふとんセットー

出産前に用意する重要なアイテムのひとつ、ベビーふとん。アカチャンホンポが6点～8点のセット商品を中心に展開している理由は、「出産準備として用意する商品はあまりにも多く、選ぶのが大変。せめてふとんは推奨するものをひとまとめにして、選ぶ手間の削減になれば」という思いからはじまっている。

寝装担当として6年のキャリアをもつ松永さんに、このセットに込めたこだわりを聞いた。







■衛生意識の変化に合わせて、新素材の商品を開発。

ベビー用の敷きふとんについては、かなり昔から「固ければ固い方がいい」という考えが日本に根付いていた。赤ちゃんの背骨はとても柔らかいため、固い方が骨がまっすぐに成長し、うつ伏せになっても鼻や口を圧迫しにくいというのがその大きな理由。

主流だった固綿（かたわた）製やラジカル製の「固い」敷きふとんが揃う売場を見て、松永さんはふと疑問を抱く。「赤ちゃんのふとんに必要なことは他にもあるのではないか」と。











例えば洗いやすさや乾きやすさ。快適な睡眠環境とともに、ふとんにかかる手間や面倒を解消することも必要ではないかと新たな商品開発に挑む。そして世の中はコロナ禍へ。衛生意識が大きく変わる中で、松永さんたちがメーカーに開発を依頼した立体ファイバーの敷きふとんが瞬く間に注目を集めていった。

「汚れたらまるごとシャワーで洗い流せて2時間程度で乾きます。敷きふとんもきちんと洗いたいニーズに応えたかった」。赤ちゃんと同じだけママやパパなどの世話をする人のことも考えた商品を。毎日の手間から少しでも育児ストレスの軽減に貢献したかったと振り返る。

■羽毛でも洗濯＆乾燥機OK。多彩な品揃えで要望に応える。

「掛けふとんはポリエステルと羽毛の2種類を揃えています。ポリエステルはホコリが立ちにくく長持ちしやすいメリットがあり、羽毛は軽さ、やわらかさ、高い吸放湿性とそれぞれ特徴が異なります」。

ポリエステルの掛けふとんと固綿の敷きふとんのセットがリーズナブルになるが、「私個人の推奨は、羽毛ふとんと立体ファイバーの敷きふとんのセット。羽毛による軽さとムレにくさは、汗をよくかく赤ちゃんの快適性を高め、立体ファイバーの敷きふとんは体重がかかる場所が集中しにくい体圧分散で寝心地を守ります」。













羽毛の掛けふとんは洗濯できるうえ、乾燥機にも対応して、清潔に保てるように配慮。それでもやはり、固い敷きふとんや価格を抑えたいという要望もあるため、さまざまなタイプを揃えることが大切なのだと松永さんは続ける。

「子育ての考え方はそれぞれで、何が正解というわけではありません。各ご家庭が赤ちゃんの眠りに対して大事にしたいことに応える品揃えをすることが、私たちの役割だと考えています」。







ベビーふとんに対してもう一つ気になるのが安全性。セットになっていることで、買って中身を出してみなければわからない状況をふまえ、全数検針の検品体制を実施。

セットする前の単品状態で異物混入を確認する検査も行い、お客様の信頼を得るためにできる限りの手を尽くす。松永さんの「やりたい」を叶えられているのは、さまざまなメーカーと確かな信頼関係を築いてきたからこそなのだろう。







■サンプルを触り、違いを知って、納得の商品を選んでもらいたい。











売場には素材の違いを確かめたいという思いにもしっかりと対応し、掛け・敷きふとんともにサンプルを配置。「敷きふとんは固綿・ラジカル・立体ファイバーの素材を展示して、それぞれの違いをPOPで表示。掛けふとんもポリエステルと羽毛のサンプルを触っていただいて、柔らかさや質感を感じてもらえるようにしています」。

新生児は特に、ふとんが一番長く過ごす場所。快適であること。安心であること。そしてママやパパにとって扱いやすいこと。ベビーふとんの常識を塗り替えながら商品開発に挑んできた松永さんの思いがすべて、この品揃え・売場に表れている。





















『akachan honpo+Stories』

その他のストーリーも公開中 https://bit.ly/3SdupLZ( https://bit.ly/3SdupLZ )





赤ちゃんのいる暮らしのいちばん身近な存在として、家族の毎日を支えたい。想いを込めてつくられた子育てにまつわる“モノ”や“コト”のものがたりを、アカチャンホンポのバイヤーや担当者の秘話を織りまぜながら、記事コンテンツとしてお伝えしています。











[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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