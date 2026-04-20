スタディチェーン株式会社

広大25年分が示す「合格のカタチ」で、2027の扉を開く。



【指導カリキュラム・学習計画リニューアルのお知らせ】広大合格特化塾が広島大学の過去問25年分を徹底分析し、合格率最大化に向けた指導方針をアップデート



広島大学合格を目指す受験生に向け、過去問25年分の徹底分析に基づくカリキュラムと、一人ひとりに最適化されたオーダーメイド型学習計画の作成方針を刷新――合格率最大化に向けた新指導体制を発表



スタディチェーン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹本明弘）は、広島大学の合格対策に特化した学習管理型予備校「広大合格特化塾」において、広島大学の過去問25年分を徹底的に分析した上で、指導カリキュラムとオーダーメイド型学習計画の作成方針を大幅にリニューアルしたことをお知らせいたします。2027年度入試に向け、合格率の最大化を実現する新たな指導体制がスタートします。



広大合格特化塾ページ

https://medicalcoach.jp/hiroshima-pass-school



■ 広島大学の入試について



広島大学は中国・四国地方を代表する総合大学で、教育学部の歴史が深く、理工系学部の研究力でも高い評価を得ています。二次試験での記述・論述問題の傾向が25年間で大きく変化しており、最新の出題スタイルへの適応が重要です。



■ リニューアルの背景と概要



広大合格特化塾では、広島大学の過去問25年分（2000年度～2024年度）を科目別・分野別・出題形式別に徹底解析しました。



この分析によって明らかになったのは、入試問題には長期的な「出題トレンド」と「重点分野」が存在し、合否を分ける得点帯が年度によって変動するという事実です。



従来の受験指導では、

・直近数年分の過去問をこなすだけ

・参考書中心の網羅型学習

・出題傾向を無視した全科目均一対策

といった非効率なアプローチが一般的でした。



しかし実際に合否を分けるのは、

・25年間の出題トレンドから見えてくる「頻出分野」の正確な把握

・年度別難易度変動に対応できる得点戦略

・志望校の合格最低点から逆算した科目別配点最適化

・25年の傾向を踏まえたオーダーメイド学習ロードマップの設計

です。



■ 25年分徹底分析で何が変わるのか



広大合格特化塾では、広島大学の過去問25年分を以下の観点から分析しています。



・出題分野の変遷と頻出度ランキング

・難易度の経年変化と合格最低点との相関

・採点官が重視する解答構造の傾向

・直近5年と過去20年の傾向差（出題スタイルの進化）

・合格者と不合格者の答案パターン分析



この多角的な分析を基に、各受験生の現状学力と広島大学の合格最低点との差を可視化し、「どの分野を・どの順番で・どの深さまで」学習すべきかを設計します。



■ オーダーメイド型学習計画の新方針



リニューアル後の広大合格特化塾では、以下のプロセスで一人ひとりに最適化された学習計画を作成します。



【STEP 1】診断フェーズ

現状の学力を科目別・分野別に正確に把握し、広島大学合格に必要な学力との差を数値化します。



【STEP 2】分析フェーズ

25年分の出題データから導き出した広島大学の「得点構造」を提示し、どの科目・分野で得点を積み上げるべきかを明確にします。



【STEP 3】設計フェーズ

合格最低点から逆算し、受験日までの残り期間を考慮した週次・月次の学習ロードマップを個別に設計します。



【STEP 4】管理フェーズ

週次の進捗確認と定量的な学習管理により、計画との乖離を即座に検出・修正します。



【STEP 5】最適化フェーズ

模試の結果や演習データを踏まえ、学習計画を高速でアップデートし続けます。



■ リニューアル後の特徴



・広島大学過去問25年分の徹底分析に基づく指導カリキュラム

・現状学力と合格最低点のギャップを可視化する独自診断システム

・一人ひとりに最適化されたオーダーメイド学習ロードマップ

・週次進捗管理と高速フィードバックサイクル

・2027年度入試の出題傾向予測に基づいた重点対策



■ 2027年受験に向けたメッセージ



広大25年分が示す「合格のカタチ」で、2027の扉を開く。



受験において最も重要なのは、正しい情報に基づいた戦略を早期に確立することです。広島大学の過去問25年分が示すデータは、「何を学ぶべきか」という問いに対する最も信頼性の高い答えです。



広大合格特化塾では、このデータを最大限に活用し、2027年度入試で合格率を最大化するための指導体制を整えました。一人でも多くの受験生が、正しい戦略と確かな計画で広島大学合格を実現できるよう、全力でサポートしてまいります。



詳細・お問い合わせ

https://medicalcoach.jp/hiroshima-pass-school



■ 広大合格特化塾について



広大合格特化塾は、広島大学合格に特化した学習管理型予備校です。偏差値や現状学力に依存しない「戦略設計型受験指導」によって、これまで多くの広島大学合格者を輩出してきました。



25年分の過去問分析という圧倒的なデータを基盤に、一人ひとりの受験生に最適な合格戦略を設計することが、広大合格特化塾の根幹です。



塾長メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘」



受験は、単なる知識量の勝負ではありません。25年分の過去問が示す出題傾向を正確に把握し、合格最低点から逆算した戦略を持って学習に臨む受験生が、最終的に合格を掴み取ります。広大合格特化塾では、このリニューアルを通じて、2027年度入試での合格率をさらに高めることをお約束します。



今後の展開



・広島大学の科目別攻略法（25年分分析に基づく）の公開

・合格者の学習戦略事例の紹介

・広島大学入試の最新傾向分析レポートの定期公開

・AI活用と受験戦略の融合による指導の高度化