「パンどろぼう」公式ファンクラブ開設1周年、記念キャンペーンや新コンテンツを発表

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社・東京都千代田区）の人気絵本シリーズ「パンどろぼう」の公式ファンクラブ「パンどろぼう いとしのパンくらぶ」が、2026年4月16日に1周年を迎えました。これを記念し、オリジナル特典がもらえるキャンペーンを開催します。

また、1周年に先立ち、4月5日には初のファンイベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」も開催されました。

・「パンどろぼう いとしのパンくらぶ」URL：https://pandorobo-club.com(https://pandorobo-club.com)

●トピック：初のファンイベント開催

ファンクラブ会員限定イベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」が、4月5日、都内某所にて開催されました。

イベントでは作者・柴田ケイコ先生や大きなパンどろぼうが登壇。質問コーナーやプレゼント抽選大会など、ご来場いただいた会員と大いに盛り上がりました。

柴田ケイコ先生とおおきなパンどろぼうが登壇イラスト&サイン入り絵本などがあたる抽選会も！

今後もイベント他、ファンクラブ限定特典を企画中です。お楽しみに！

●1周年記念キャンペーン実施中

2026年6月末時点で有効会員の方に、「おでかけクリアポーチ」をもれなくプレゼント予定です。ぬいぐるみを持ってのおでかけに便利なクリアポーチを、入会特典「パンどろぼう てのりぬいぐるみ」にぴったりのサイズでお届けします。

※画像はイメージです。実物は異なる可能性がありますのでご了承ください。

※発送スケジュールの詳細はサイト内でご案内いたします。

●新コンテンツも続々！

・「パンどろぼうけんきゅうノート」を追加

編集部しか知らない制作秘話や柴田ケイコ先生との裏話などを、いとしのパンくらぶ限定で大公開！

ブログ形式で毎月公開されるので、楽しみにお待ちください。

・GALLERY

「パンどろぼう いとしのパンくらぶ」でしか見られない柴田ケイコ先生描き下ろしのイラストを、2026年度も毎月公開いたします。今年は、1年をかけて完成する大きなイラストを予定しています。次はどんなキャラクターが登場するのか、最後にどんなイラストが完成するのか、ワクワクしながら毎月のイラストをお楽しみください。

誕生日に配信されるバースデーメールのイラストも、2026年度版に更新されています。こちらもぜひご注目ください。

・デジタル会員証

好きなキャラクターのデザインを選べるデジタル会員証に「スイーツおうじ」を追加しました。また、1年以上継続いただいた会員様のMY PAGE（マイページ）内会員証に、かわいいアイコンが表示されるようになりました。各キャラクターごとに異なるデザインになっているので、ぜひマイページをチェックしてみてください。

●「パンどろぼう」関連URL

・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo

・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news

・公式TikTok：https://tiktok.com/@pandorobo_info

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@pandorobo_info

・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com