「ナルミヤキャラクターズ」と「ROUND1」のコラボキャンペーン開催中！

株式会社ラウンドワンジャパン

株式会社ラウンドワンジャパン（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:川口 英嗣）は、この度、2026年4月27日(月)～7月26日(日)の期間、株式会社ナルミヤ・インターナショナル(東京都港区、代表取締役社長執行役員:保坂大輔)が展開するブランドキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボキャンペーンを実施いたします。

2026年4月27日(月)よりROUND1にて「ナルミヤキャラクターズ×ROUND1 コラボキャンペーン」を開催いたします。

「ナルミヤキャラクターズ×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年4月27日(月)～2026年7月26日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「ナルミヤキャラクターズROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/narumiya/index.html

掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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【コラボイベント概要】

「ナルミヤキャラクターズ×ROUND1 コラボキャンペーン」では、様々な企画を実施いたします。各種キャンペーンの詳細情報はROUND1特設サイトをご確認ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ92店舗でコラボメニューを、スポッチャ併設店舗ではコラボポップコーンと、ドリンクとアイスを選んで自分だけのドリンクが作れるアレンジドリンクを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

※カラオケ未併設店舗5店舗ではコラボメニュー限定ノベルティ付きドリンクを販売いたします。

■コラボパック

全国のボウリング97店舗、カラオケ92店舗、スポッチャ54店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用いただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティと、期間限定で「ナルミヤキャラクターズ」特別フォトフレームが登場するラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」の専用コインをプレゼントいたします。

※「Rism」は専用コインでのみご利用いただけます

※「Rism」専用コインプレゼントはグループに1枚となります。

■コラボルーム

吉祥寺店・梅田店の2店舗にて、「ナルミヤキャラクターズ」の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

コラボルームをご利用いただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボグッズ販売

吉祥寺店・横浜駅西口店・梅田店・千種店・仙台泉店の5店舗にて、コラボグッズ販売を実施いたします。

コラボイラストを使用した限定デザインのアイテムとなりますので、お見逃しなく！

■カプセルトイ販売

吉祥寺店・横浜駅西口店・梅田店・千種店・仙台泉店・奈良ミ・ナーラ店の6店舗にて、コラボカプセルトイ販売を実施いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリングスコア登録キャンペーン

全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア登録キャンペーンを実施いたします。

連続した2ゲームの合計スコアが、男性：170ピン以上、女性：140ピン以上、小学生以下：100ピン以上達成でスコア入りオリジナルデザインA4ポスターをプレゼントいたします。

■Rismオリジナルフォトフレーム

全国97店舗のラウンドワンオリジナルプリント機に「ナルミヤキャラクターズ」特別フォトフレームが登場いたします。

■SNSキャンペーン

ラウンドワン公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はラウンドワンLIVE公式Xアカウントをご確認ください。

https://twitter.com/round1_fanevent

「ナルミヤキャラクターズ」について

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「ANGEL BLUE(エンジェルブルー)」「mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)」「pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)」「DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)」の人気キャラクターたち。

◇ナカムラくん:ANGEL BLUE(エンジェルブルー)のオリジナルキャラクター。

ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/

◇ベリエちゃん:mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)のオリジナルキャラクター。

ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan

ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/

◇ミントくん:pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)のオリジナルキャラクター。

ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT

◇ルッキー:DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)のオリジナルキャラクター。

DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp