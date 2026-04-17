猫も人も快適に過ごせるキャットタワーが4機種登場！インテリア性と清潔性を両立した新しいキャットタワー

タンスのゲン株式会社（画像：カバーリング仕様のステップとベッドを採用した毛繕いができるポールを設けた新発売のキャットタワー）

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、新たに4機種のキャットタワーを発売したことをお知らせいたします。

お手入れのしやすさに特化したカバーリングタイプや、お部屋やインテリアに馴染みやすくあたたかな印象を高める天然木を使用したタイプなど、猫の安全性と飼い主の利便性を徹底追求した最新4モデルの魅力をご紹介いたします。

◇洗える！カバーリングキャットタワー

本製品は高さ120ｃｍのカバーリング仕様のキャットタワーです。各段のステップ、ベッド部分に着脱式のクッションカバーを付けている為、汚れが気になる際は、カバーを取り外して洗濯していただくことが可能です。

汚れても繰り返し、洗って使うことができるのでいつでも清潔な状態を保つことができます。

高さ120ｃｍにすることにより、お部屋に置いていただいても圧迫感が出にくく、また高さが低いので子猫やシニア猫でも安心してご使用いただけます。

（画像：洗えるカバーリングキャットタワー）（画像：カバーリング仕様のステップでいつでも清潔に）（画像：高さ120cmなので圧迫感が出にくい）

最下段の爪とぎポールには、愛猫が体をこすりつけて毛繕いを行える「すりすりポール」を設け、猫がいつでも心地よく過ごせる工夫を凝らしました。

また、本製品はグレーを基調としたお部屋に馴染むクラウドグレー色、ナチュラルテイストのお部屋にマッチするアイボリーベージュ色、落ち着いたトーンでお部屋に馴染むモカブラウン色、お部屋を明るく彩るターコイズブルーの4色展開となっており、お部屋に合わせてお好みのカラーを選んでいただくことができます。

（画像：毛繕いができる”すりすりポール”）（画像：お部屋に合わせて選べる4色展開）

■販売情報

＜販売ページ＞

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/cattower/products/92700001

▽楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/92700001/

▽ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/92700001.html

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/399_1_f3b009ab4d42d759f0b34c5695a03cf6.jpg?v=202604180251 ]◇もこふわワントーンキャットタワー

ステップからハウス、おもちゃのボールに至るまで、全てのパーツを『ミルクアイボリー』で統一した、もこもこデザインのキャットタワーです。ナチュラルなインテリアにも合わせやすいデザインになっています。

ハウスにはマジックテープによる着脱システムを採用しました。簡単に取り外して隅々まで掃除ができるため、抜け毛や汚れが気になる際もお手入れがしやすく、常に清潔な状態を維持できます。

また、ハウスの内装には抗菌・防臭効果を備えた『竹素材』を使用。湿気がこもりにくく、愛猫がリラックスできる快適なプライベート空間を実現しました。

（画像：もこふわワントーンキャットタワー）（画像：マジックテープ式で取り外し可能なハウス）（画像：取り外し式なのでハウス内のお掃除もラクラク）

爪とぎは支柱だけでなく、ハウスの外壁部分でも行える多機能設計となっており、思う存分爪とぎをしてもらうことができます。最上段に設けたふっくらとしたベッドも取り外して丸洗いが可能なため、衛生面を気にせず長くご愛用いただけます。

足腰の弱い子猫やシニア猫でも上り下りしやすい「高さ98cm」と、活発な猫が思いっきり遊べる「高さ148cm」の2タイプを展開。愛猫の成長段階や、お部屋のスペースに合わせて最適なモデルを選択可能です。

（画像：ハウスの外側でも爪とぎができる仕様に）（画像：取り外しができる最上段のふわもこベッド）（画像：子猫やシニア猫でも安心の高さ98cm）（画像：思いっきり遊べる高さ148cm）

■販売情報

＜販売ページ＞

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/cattower/products/92700003

▽楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/92700003/

▽ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/92700003.html

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/399_2_ddadf28983ea3384a2ffad73e43d25b4.jpg?v=202604180251 ]◇登る、休む、降りる。がスムーズな木目調デザインキャットタワー

本製品は猫がスムーズに動ける、ステップ配置にこだわりました。ステップ間の距離を抑え、踏み外しにくい設計にすることで脚が短い描種や子猫、シニア猫でも安心してご使用いただけます。

最下段のステップは可動式となっており、猫の体格に合わせて足場の広さを調整することが可能です。

高い所の好きな猫のために、高さのある2か所に柵付きの展望台を設置しており、ゆったりくつろぐことが可能です。また、落ち着いて過ごせる窓付きハウスも設置しています。囲まれた空間でほっと落ち着いてもらえる作りになっており、窓付きの仕様にすることで通気性もよく、中の様子が見えるので飼い主さんも安心です。

（画像：木目調デザインキャットタワー）（画像：角は丸く側面はなめらかに）（画像：ゆったりくつろげる柵付き展望台）

ステップ等には汚れに強い強化紙化粧繊維板を採用しているため、食べこぼしや水濡れもサッと拭き取るだけで簡単にお手入れが完了します。

また、すべての角を丸く仕上げ、側面までなめらかな手触りに仕上げているので爪や毛が引っかかりにくい仕様です。

（画像：窓付きハウス）

■販売情報

＜販売ページ＞

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/cattower/products/92700005

▽楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/92700005/

▽ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/92700005.html

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/399_3_f69f6dccb5d432473984a15a27cc73c8.jpg?v=202604180251 ]◇ぬくもり感じる天然木キャットタワー

「愛猫には自由に楽しく過ごしてほしい。けれど、インテリアの美しさも妥協したくない」という方におすすめのスタイリッシュな天然木キャットタワーです。

天然素材のぬくもりを活かしつつ、表面には高度な『UV塗装』を施しました。木材特有の課題である水濡れやシミ、反りを防ぐとともに、ささくれやトゲの発生を抑えます。

愛猫の安全を足元から守りながら、上質な風合いを長くお楽しみいただける高い耐久性を実現しています。

本製品は、高さ147ｃｍとなり高さがありますが、頂上までスムーズに登って、降りることができるようステップの配置と枚数にもこだわっています。

（画像：美しさと機能性を極めた「天然木モデル」）（画像：スムーズに上り下りができるステップ配置）（画像：猫が爪をといでいるイメージ）

3本設置している爪とぎポールは、長めに設計することにより爪をより研ぎやすい仕様にしています。また爪とぎポールは全面、綿紐仕様にすることで研ぎカスが少なく、お掃除が楽なのはもちろん、よりお部屋に馴染みやすく、麻に比べてにおいが薄い点も魅力です。

（画像：取り外し可能な窓付きハウス）（画像：窓付きハウスでくつろぐイメージ）

落ち着いて過ごせるよう、囲まれたハウスは窓を設けることにより、通気性もよく、中の様子が見えるようになっているので飼い主さんも安心してお過ごしいただけます。

こちらのハウスもマジックテープで簡単に取り外しすることができ、ハウスの中にはクッションも付属しています。こちらのハウス内クッションはご家庭で洗濯していただける仕様になっているためいつでも清潔に保つことができます。

■販売情報

＜販売ページ＞

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/cattower/products/92700005

▽楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/92700005/

▽ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/92700005.html

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/399_4_d8417127970e621e7d75dc5389f3f1db.jpg?v=202604180251 ]