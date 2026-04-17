系統用蓄電所ファンドへの出資参画

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：浜野敬一、以下「当社」）は、株式会社ウエストホールディングス（本社：広島県広島市西区、代表取締役社長：江頭栄一郎、以下「ウエストグループ」）が運営する第１期系統用蓄電合同会社（以下「当ファンド」）に出資契約（以下「本出資」）を締結しましたので、お知らせいたします。

当ファンドは、ウエストグループが開発・建設および保守メンテナンスを行う複数の高圧連系の系統用蓄電所への投資を目的としています。当ファンドが保有する系統用蓄電所のシステムはTMEIC（ティーマイク）製を採用し、運用にあたっては、株式会社東芝がアグリゲーターを務めます。

再生可能エネルギーの導入拡大により、需給変動への対応や電力系統の安定性確保が課題となっています。こうした課題に対応する調整力電源として、系統用蓄電所の重要性が高まっています。系統用蓄電所は、電力需要が高まる時間帯や発電量が不足する際に放電することで、需給変動を抑え、電力系統の安定化に寄与します。

当社は、本出資を通じて得た知見を活かし、系統用蓄電所向けのプロジェクトファイナンスのレンダーとしての取り組みを強化してまいります。

今後も当社は、脱炭素社会の実現に向けて、ノンバンクの機能を最大限に活かしたソリューションを提供していきます。

■本ファンドのスキーム図