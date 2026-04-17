【Areeam】大阪・ルクア イーレでPOP UPストア開催！水彩花柄など上品で特別感あふれるコレクションを先行販売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、ルクア イーレ内「isetan Closet」にて、2026年4月24日（金）から4月30日（木）までの期間限定でPOP UPストアを開催いたします。

Areeamは、『好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…』をコンセプトに、インフルエンサー、YouTuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランドです。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開しております。

このたび、約1年ぶりとなるAreeam単独のPOP UPストアの開催にあわせて、これまでよりもさらに上品で特別感あふれるアイテムを先行販売いたします。

オリジナルの水彩花柄シリーズは、Areeamならではのやわらかな世界観を表現したワンピースとスカートをご用意。ホテルキーをモチーフにしたキーチャームには、「Areeamとお客様を繋ぐ鍵」という、あいにゃんの想いを込めた特別なアイテムに仕上げました。

人気のDisney Collectionからは、「ディズニープリンセス」「ミッキーマウス」「ミニーマウス」をテーマにしたシリーズがラインアップ。「ディズニープリンセス」シリーズでは、「シンデレラ」「アリエル」「ベル」のアートをフランスの伝統的な柄であるトワルドジュイ風に表現したワンピースとスカートを展開。レースキャップには、ティアラやガラスの靴など、プリンセスを象徴するモチーフを刺繍しました。

そのほか、トレンドのマリンテイストを取り入れたミッキーシリーズ、「ミニーマウス」のモチーフが隠れたチェリー柄シリーズなど、Areeamらしい遊び心あふれるラインナップを展開します。

今回、本POP UPストアの開催を記念し、4月25日（土）にはあいにゃんによる商品のお渡し会、4月26日（日）には、あいにゃんとの2ショット撮影会を実施。イベント当日、税込13,000円以上お買上げのお客様に先着で『2ショット撮影チケット』をプレゼントいたします。また、7月には関東でのPOP UPストアも開催予定です。

ぜひこの機会に、あいにゃんのこだわりが詰まった新作コレクションとともに、特別なひとときをお楽しみください。

■Areeamオリジナルアイテム詳細

※商品の価格はすべて税込、サイズは全てフリーサイズ

水彩花柄ワンピース

価格：\13,500

水彩花柄スカート

価格：\12,500

ホテルキーチャーム

価格：\3,500

■Areeam『Disney Collection』アイテム詳細

※商品の価格はすべて税込、サイズは全てフリーサイズ

【ディズニープリンセス シリーズ】

Disney Princess/ジュイ柄ピンタックワンピース

価格：\18,000

Disney Princess/ジュイ柄タックスカート

価格：\13,500

Disney Princess/レースキャップ

価格：\5,900

【ミッキー シリーズ】

ミッキー/プリーツシャツワンピース

カラー：Off White/Navy

価格：\18,000

ミッキー/CELEBRATE Tシャツ

価格：\7,900

ミッキー/ストレートデニムパンツ

カラー：Off White/Light Indigo

価格：\11,900

【ミニー/チェリー柄 シリーズ】

ミニー/さくらんぼ柄ペプラムブラウス

価格：\12,900

ミニー/さくらんぼ柄ティアードスカート

価格：\14,500

ミニー/さくらんぼ柄キャミワンピース

価格：\14,500

■「POP UP ストア」概要

開催期間：2026年4月24日（金）～4月30日（木）

販売場所：ルクア イーレ isetan Closet プロモーション1,2

■あいにゃん来店イベント概要

本POP UPストアの開催を記念し、あいにゃんによる商品のお渡し会と2ショット撮影会を実施。

＜商品のお渡し会＞

本POP UPストアにて商品をお買上げのお客様に、レジにてあいにゃんより商品をお渡しさせていただきます。

開催日時：2026年4月25日（土）15:00～17:00予定

※写真撮影・サインはいたしかねます。

＜2ショット撮影会＞

4月26日（日）に、本POP UPストアにて税込13,000円以上お買上げのお客様へ先着で『2ショット撮影チケット』をプレゼントいたします。

開催日時：2026年4月26日（日）12:00～予定

開催場所：ルクア イーレ 4F サロン

※あいにゃんとの2ショット撮影（45秒）

※お写真のみの撮影となります。

※時間内であればサインも可能です。

※撮影チケットは無くなり次第終了となります。

※撮影チケット1枚につき、お一人様の入場とさせていただきます。

（小学生未満の場合は保護者との入場が可能です。）

※1会計ごとに1枚撮影チケットをお渡しいたします。

【入店規制について】

4月26日（日）の来店イベント当日は、混雑が予想されるため入店規制を行います。

入店整理券は事前にPass Marketにて先着販売（無料） いたします。

入店整理券発売日：2026年4月10日（金）20:00

入店規制：4/26（日）10:30-14:15予定

※入店整理券をお持ちでない方のフリー入店につきましては、混雑状況により予定時刻より前後する可能性がございます。

そのほか詳細はブランド公式SNSにて随時発信いたします。

Instagram：@areeam_official（https://www.instagram.com/areeam_official/(https://www.instagram.com/areeam_official/)）

X：@areeam_official（https://x.com/areeam_official）

Areeam（アリーム）とは

Areeamは「好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に、、」がキーワード

好きなものに出会った時のワクワク、好きなものを着るウキウキ、心が幸せだと自然と笑顔になれるはず！

好きな人に会うとき、好きな場所に行く時、とっておきの一枚があなたの魅力をより輝かせます！

男女ウケする女性らしさのある色合いや素材、シルエットに、遊び心もプラス。

簡単に着られるのにオシャレ、痩せ見えするなど細かなところにもこだわりを。

みなさんがAreeamの服の魔法の虜になりますように、、